Вы бы выбрали свою жизнь снова? Тест с мотыльками

Однажды вы выбрали человека, профессию, город или дело, на которое возлагали большие надежды. С тех пор многое изменилось, но вопрос о том, подходит ли вам этот выбор сегодня, стал труднее. В ответ вспоминаются годы работы, общие планы, уступки, бессонные ночи. Всё это действительно было важно. И всё же можно очень дорожить своей историей и постепенно терять желание её продолжать. Как понять, что удерживает вас сейчас?

Посмотрите на девять мотыльков из бархата, кружева и вышитой ткани. Выберите одного, который привлёк вас больше остальных, и прочитайте расшифровку под его номером. В этом развлекательном тесте каждый образ связан с отдельной причиной сохранять прежний выбор. Примеряя описание к себе, обратите внимание на то, какие доводы кажутся знакомыми: у вашей настойчивости могут быть и веские основания, и причины, о которых вы редко задумываетесь. Подпишитесь на нас в Google Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Тёмно-синий мотылёк с медными прожилками Вы цените то, что есть у вас сегодня Вам может быть знакома спокойная уверенность в своём выборе, которая редко выглядит эффектно. Первое воодушевление прошло, зато осталось многое, что важно именно сейчас: интерес к работе, доверие к человеку, удобный для вас образ жизни. Когда вы представляете ближайшее будущее, в нём есть вполне конкретные вещи, которых хочется ждать. Для объяснения своей привязанности вам не требуется каждый раз пересказывать историю знакомства или вспоминать, как трудно всё начиналось. Если это похоже на вашу ситуацию, продолжать вполне разумно. Накопленный опыт помогает работать увереннее, а общая история может делать отношения ближе. Важно лишь замечать, сохраняется ли эта ценность в сегодняшних обстоятельствах. У неё есть понятный признак: вам хочется участвовать в происходящем, даже когда никто не напоминает, сколько лет ему отдано.

2. Молочный кружевной мотылёк Вы ждёте финала, который оправдает трудные годы Этот вариант о надежде, что однажды всё пережитое наконец получит достойное объяснение. Если отношения станут счастливыми, прежние обиды окажутся частью непростого пути. Если дело принесёт успех, месяцы изнурительной работы можно будет вспоминать с гордостью. Вы продолжаете ждать результата, который позволит оглянуться назад без горечи. Поэтому мысль об остановке задевает особенно сильно: кажется, вместе с ней придётся признать, сколько времени прошло совсем не так, как хотелось. В пережитом могли одновременно быть любовь, надежда, удачные решения и то, о чём вы теперь жалеете. Хороший финал не отменит трудностей, а остановка не перечеркнёт всё ценное. Сейчас полезнее понять, чего вы ожидаете от следующего года и на чём основано это ожидание. Если продолжение обещает главным образом оправдать прошлое, стоит отдельно оценить, что оно сможет дать вам в будущем.

3. Терракотовый мотылёк с золотистыми прожилками Вам трудно снова оказаться начинающим Если вас привлёк терракотовый мотылёк, присмотритесь к тому, насколько важно для вас уверенно разбираться в своём деле. На знакомой работе вы быстро понимаете задачу, знаете людей и умеете обходить трудности. Даже когда интерес заметно ослабел, приятно чувствовать себя компетентным. Перемены обещают неловкие вопросы, медленный результат и необходимость учиться у тех, кто моложе или опытнее в новой области. После стольких лет усилий это может восприниматься как досадный шаг назад. Возможно, вас удерживает перспектива временно потерять привычную уверенность. Её стоит учитывать, когда вы оцениваете новое направление, но приобретённые навыки при переходе не исчезают целиком. Умение договариваться, организовывать работу, замечать ошибки пригодится во многих занятиях. Небольшая проба поможет увидеть, чему действительно придётся учиться с нуля, а что у вас уже получается благодаря прежнему опыту.

4. Тёмно-зелёный мотылёк с растительной вышивкой Вы хотите достойно завершить то, за что отвечаете Эта расшифровка о ситуации, в которой желание перемен вполне совместимо с решением пока остаться. Есть проект, который вы обещали закончить, работа, которую нужно передать, договорённость, от которой зависят другие. Вы понимаете, ради чего продолжаете, и можете назвать условия завершения. Такая выдержка требует усилий, особенно когда мысленно вы уже строите совсем другие планы, а текущие обязанности ещё отнимают много времени. У ответственного продолжения есть заметная особенность: по мере работы незавершённых дел становится меньше. Если же к каждому выполненному обещанию немедленно добавляется новое, полезно уточнить пределы своих обязательств. Завершение можно продумать так, чтобы другие успели подготовиться, а вы сохранили возможность двигаться дальше. Желание выполнить обещанное заслуживает уважения, и ясная договорённость о сроках помогает ему не превратиться в бесконечное ожидание.

5. Пыльно-сиреневый мотылёк с жемчужинами Вы ждёте возвращения того, что было в начале Сиреневый мотылёк может напомнить о выборе, который когда-то приносил много радости. Важные разговоры, увлечённость общим делом, ощущение, что вас понимают. Теперь хорошего стало меньше, но редкий тёплый вечер или удачный день убеждает, что прежнее ещё можно вернуть. Вы хорошо помните, какими были человек, работа или сама жизнь в начале этой истории, и с трудом привыкаете к мысли, что обстоятельства изменились надолго. Сравните обычный месяц с теми отдельными моментами, на которые опирается ваша надежда. Есть ли сейчас взаимные усилия, устойчивый интерес, реальные изменения к лучшему? Или всё держится на коротких возвращениях знакомого ощущения? Хорошие воспоминания могут поддерживать в трудный период. При этом для будущего важнее, что происходит регулярно и в чём готовы участвовать все, от кого зависит продолжение.

6. Медово-золотистый мотылёк со стёгаными крыльями Вам всё время кажется, что осталось совсем немного В этой истории остановка особенно трудна перед очередным обещанным поворотом. Нужно дождаться конца сезона, смены руководства, завершения сложного периода. После этого, предположительно, станет легче и появятся первые результаты. Вы уже несколько раз продлевали ожидание, но каждая новая причина звучит достаточно убедительно. Удерживает мысль, что можно уйти ровно за шаг до момента, ради которого вы так долго старались. Посмотрите, что уже сделано: какие препятствия устранены, какие обещания выполнены в срок. Если почти ничего не меняется, а дата облегчения снова переносится, само ожидание ещё не подтверждает, что цель стала ближе. Можно определить, когда вы вернётесь к оценке ситуации и что должно произойти к этому моменту. Тогда будет проще решить, есть ли основания продолжать.

7. Бордовый бархатный мотылёк с золотистой вышивкой Вы считаете перемены неблагодарностью Если откликнулся этот вариант, возможно, в вашей истории есть человек, который когда-то очень помог. Дал первую работу, поддержал в сложный период, поверил в начинание. Вы помните это и стараетесь оставаться рядом, даже когда нынешние отношения или условия уже требуют пересмотра. Собственное желание уйти, отказаться или выбрать другое занятие вызывает неловкость: кажется, прежнюю помощь придётся зачеркнуть одним новым решением. Благодарность может сохраняться и после того, как меняются ваши планы. Важно разобраться, есть ли конкретная договорённость, которую вы обязались выполнить, или вы сами установили для себя бессрочный долг. Свою признательность можно выразить поступком, участием, честным разговором. При этом другой человек тоже способен принять ваши перемены. Узнать его действительную позицию полезнее, чем заранее отказываться от своих намерений из-за предполагаемой обиды.

8. Полупрозрачный сине-зелёный мотылёк У вас пока недостаточно оснований для окончательного вывода Возможно, вопрос о напрасно потраченных годах особенно остро возник после тяжёлого месяца, конфликта или неудачи. Сейчас прежнее решение выглядит сомнительным, хотя совсем недавно вы оценивали его иначе. Существенные обстоятельства ещё не ясны: неизвестно, насколько надолго изменились условия, состоится ли обещанный разговор, появится ли возможность восстановить привычный ритм. В такой ситуации легко принять нынешнюю усталость за окончательный ответ о ценности всей истории. Здесь разумно дать себе время для наблюдения, обозначив, что именно требуется выяснить. Можно сравнить происходящее с более спокойным периодом и проверить, какие проблемы повторяются независимо от нагрузки. Такая пауза помогает получить сведения для решения. Важно лишь возвращаться к вопросу после того, как они появятся. Иначе осторожность незаметно превратится в привычку откладывать оценку даже тогда, когда картина уже достаточно ясна.

9. Льняной мотылёк с тёмно-синей вышивкой Вы бережёте жизнь, которая сложилась вокруг вашего выбора Этот вариант о привязанности, которая шире первоначального решения. Работа могла давно разонравиться, но с ней связаны приятные коллеги, удобный график и привычный маршрут. В отношениях может быть трудно, зато вы дорожите общим кругом знакомых и совместными занятиями. Поэтому предложение просто всё изменить вызывает сопротивление: вы понимаете, сколько хорошего существует рядом с тем, что уже перестало устраивать. Расставаться со всем сразу действительно не хочется. Присмотритесь к этим связям по отдельности. Какие исчезнут при переменах, какие можно сохранить, а для каких потребуется другая договорённость? Это поможет точнее оценить реальные последствия. Возможно, часть того, что вы любите в нынешней жизни, давно держится на самостоятельных отношениях и интересах. Когда становится понятно, что именно вы рискуете потерять, легче искать решение, которое учитывает дорогих людей и привычки, а не оставляет их за скобками.

Потраченные годы могут оставить многое ценное: близость, знания, опыт, людей, с которыми хочется идти дальше. Они могут оставить и сожаление. Чтобы понять свой нынешний выбор, полезно отдельно посмотреть на ближайшее будущее: чем будет наполнен следующий год, что в нём зависит от вас и ради чего вы готовы прикладывать усилия. Такой взгляд помогает заметить разницу между живым интересом к продолжению и желанием оправдать уже прожитое. Решение стоит принимать с учётом реальных обстоятельств, обязательств и доступных возможностей. Иногда лучший следующий шаг состоит в том, чтобы сохранить важное и изменить одну конкретную договорённость. Иногда требуется собрать сведения или подготовить переход. Существенно, чтобы у продолжения появились причины, которые имеют значение для вас сегодня.