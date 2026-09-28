28 сентября 2026, 14:31

Пять действий без калькулятора: назовите свой ответ через 30 секунд

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Пять действий без калькулятора: назовите свой ответ через 30 секунд

Больше всего внимания в этой строке привлекают квадрат и корень. Но даже после вычисления скобок впереди остаются два действия, от которых зависит окончательный ответ. Попробуйте решить пример целиком и удержаться от желания закончить его по первому впечатлению.

Здесь пять вычислительных шагов и только знакомые школьные обозначения. Для первой попытки можно отвести 30 секунд. Запомните первый ответ, чтобы после чтения разбора сравнить не только результат, но и свои действия.

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Эта задача интересна возможностью проверить своё объяснение. Мало назвать число, нужно понимать, как оно получилось. После самостоятельной попытки попробуйте мысленно восстановить последовательность: какие значения нашли, что с ними сделали и какое действие оказалось последним.

Посчитайте без калькулятора

(6² + √324) ÷ 9 × 4 = ?

Сохраните свой результат. Ниже будут полное решение и объяснение одного возможного ошибочного ответа.

Почему метр больше не определяют по металлическому эталону

У привычного метра была вполне материальная основа. В 1889 году международным эталоном стал прототип из сплава платины и иридия. Этот предмет до сих пор хранится в Международном бюро мер и весов, хотя определение единицы длины давно от него не зависит.

В 1960 году учёные отказались от металлического эталона в пользу определения через световое излучение атомов криптона. Это позволяло точнее воспроизводить единицу длины. А в 1983 году метр связали с расстоянием, которое свет проходит в вакууме за определённую долю секунды.

Для скорости света закрепили точное значение: 299 792 458 метров в секунду. Отсюда метр можно представить как путь света в вакууме за одну 299 792 458-ю долю секунды. В 2018 году формулировку определения изменили, прямо указав её связь с фиксированным значением этой физической постоянной.

Для обычной рулетки после таких изменений ничего заметного не произошло. Смысл переопределений заключался в том, чтобы точнее воспроизводить одну и ту же единицу в измерениях. Научному сообществу больше не требовалось опираться на свойства единственного металлического предмета. Поэтому за простой отметкой на линейке сегодня стоит договорённость о фундаментальной физической величине.

Решение

Вычислим степень и корень внутри скобок:

6² = 6 × 6 = 36.

√324 = 18, потому что 18 × 18 = 324.

Сложим полученные значения:

36 + 18 = 54.

Теперь остаётся:

54 ÷ 9 × 4.

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет. В этой записи выполняем их слева направо:

54 ÷ 9 = 6.

6 × 4 = 24.

Ответ: 24.

Почему 1,5 будет ошибкой

Если сначала умножить 9 на 4, получится 36. Деление 54 на 36 действительно даст 1,5, но такие действия соответствуют другой записи:

54 ÷ (9 × 4).

В исходной задаче этих скобок нет. Поэтому умножение 9 на 4 первым действием меняет смысл выражения.

В этой задаче полезно сравнить уверенность до проверки и после неё. Сначала ответ может просто казаться знакомым или правдоподобным. После разбора у каждого числа появляется основание: известно, откуда оно взялось и почему следующий шаг именно такой.

Если хотите предложить пример другому человеку, покажите ему только условие. Когда оба закончите, сравните порядок действий. Даже при одинаковом результате любопытно заметить, какие вычисления один вспоминает мгновенно, а другой предпочитает перепроверить.

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