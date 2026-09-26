(√576 − 15) × 4 + 7 = ? Успеете решить за 25 секунд?

Корень из трёхзначного числа делает эту строку серьёзнее, чем она есть. Для решения хватит школьной арифметики, а все вычисления можно удержать в голове. Попробуйте пройти пример до конца, не записывая промежуточные числа.

На первую попытку отведите 25 секунд. Если время закончится раньше, чем вы посчитаете, спокойно продолжайте: секундомер здесь добавляет азарта, а правильность ответа от него не зависит. Ниже можно будет проверить каждый шаг.

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Короткие примеры удобны тем, что в них легко разобраться после собственной попытки. Видна вся строка, известны все условия, а готовый результат можно сопоставить со своими вычислениями. Если числа разошлись, получится найти конкретное место, с которого решение пошло иначе.

Задание

Решите в уме:

(√576 − 15) × 4 + 7 = ?

Условия: без калькулятора, ориентир по времени 25 секунд. Запомните свой ответ перед тем, как переходить к разбору.

Почему прочитанное вслух запоминается иначе

У чтения вслух есть любопытная особенность: произнесённое слово может запомниться лучше соседнего, прочитанного про себя. В 2010 году психолог Колин Маклауд с коллегами из Университета Ватерлоо посвятили этому восемь экспериментов. В работе они исследовали так называемый эффект произнесения.

В одном из опытов студентам показывали 80 слов. Половину нужно было читать вслух, остальные про себя. Позже участникам предъявляли изученные слова вперемешку с новыми и просили указать, какие встречались раньше. Произнесённые вслух слова узнавали лучше. Причём на молчаливое чтение отводилось больше времени, так что объяснить результат долгим рассматриванием слов не получалось.

Однако важной оказалась организация списка. В отдельном эксперименте одна группа читала всё вслух, другая читала про себя. Здесь исследователи не обнаружили такого преимущества. По их объяснению, произнесение помогает отдельным словам выделиться среди остальных. Позже воспоминание о собственном действии даёт дополнительное основание узнать слово.

Это результат опытов с отдельными словами и проверкой узнавания. Он не означает, что любую книгу полезнее читать вслух от начала до конца. Любопытно другое: на запоминание влияет и то, как именно человек познакомился с информацией. Само содержание слов не менялось, а результат последующей проверки зависел от способа чтения.

Решение

Начнём с квадратного корня. Число 24 при умножении на себя даёт 576:

√576 = 24.

Теперь считаем внутри скобок:

24 − 15 = 9.

Умножаем полученное число на 4:

9 × 4 = 36.

Остаётся прибавить 7:

36 + 7 = 43.

Ответ: 43.

Если получилось другое число

Если у вас вышло 99, проверьте последние действия. Такой результат получится, если сложить 4 и 7, а затем умножить 9 на 11. Но скобок вокруг суммы 4 + 7 в условии нет: сначала выполняется умножение, затем сложение.

Для проверки можно пройти последние шаги в обратную сторону: из 43 вычесть 7, затем разделить 36 на 4. Получится 9, как и должно быть после вычисления скобок.

Удалось уложиться в 25 секунд? Приятно убедиться, что знакомые действия по-прежнему легко даются без телефона. Если времени понадобилось больше, посмотрите, на чём именно задержались: на корне, вычитании или проверке последних шагов. Это гораздо понятнее общей оценки своих математических способностей.