Ловушка для глаз: найдите 3 отличия за 20 секунд - справятся только самые внимательные

На этом столе царит тот самый творческий порядок, при котором хозяин уверенно говорит: «Я прекрасно знаю, где что лежит», - а потом двадцать минут ищет нужную пуговицу.

Перед нами настоящий уголок рукодельницы: стопка ярких тканей, ленты, игольница, пуговицы всех цветов, карандаш, календарь и обязательная кружка чая. Потому что без чая серьёзная работа с нитками, иголками и нашей нервной системой вообще не начинается.

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Но две картинки только кажутся одинаковыми. Художник немного похозяйничал на рабочем столе и изменил три детали.

Ваша задача - найти все три отличия за 20 секунд.

Готовы? Тогда включаем внутреннего Шерлока Холмса, только вместо лупы сегодня придётся вооружиться внимательностью.

Время пошло!

Не спешите смотреть ответ

Подобные головоломки хороши именно тем, что заставляют мозг переключиться с привычного режима «увидел картинку целиком» на поиск деталей. Приходится сравнивать форму, цвет, расположение предметов и замечать небольшие изменения.

Есть и маленькая хитрость: если отличие никак не находится, перестаньте метаться взглядом по всей картинке. Мысленно разделите её на несколько участков и сравнивайте их по очереди - например, сначала ткани, потом ленты, затем пуговицы и всё, что лежит справа.

И не позволяйте кружке с чаем вас гипнотизировать. Она выглядит подозрительно, но это ещё ничего не доказывает.

Ну что, 20 секунд прошли?

Три отличия найдены?

Тогда проверяем.

Правильный ответ

Первое отличие спряталось в лентах в верхней части картинки: изменилось переплетение розовой и синей лент.

Второе находится на игольнице: у одной из булавок изменился цвет головки - голубая стала оранжевой.

Третье - среди пуговиц возле карандаша: на второй картинке появилась дополнительная жёлтая пуговица.

Вот и всё. Никакой магии - всего три маленьких изменения среди множества ярких деталей. Хотя дополнительная пуговица вызывает вопросы: рукодельницы знают, что пуговицы способны размножаться в ящиках совершенно самостоятельно.

Подводим итоги

3 из 3 за 20 секунд - великолепно! Вас лучше не приглашать играть в «что изменилось в комнате»: вы заметите даже вазу, передвинутую на два сантиметра.

2 из 3 - отличный результат. Почти всё попалось вашему взгляду, но одна маленькая деталь сумела уйти от наблюдения.

1 из 3 - неплохо, но сегодня пуговицы и ленты оказались хитрее. Ещё несколько таких тренировок - и реванш обеспечен.

0 из 3 - ничего страшного. Возможно, вы просто слишком долго смотрели на кружку и думали, что неплохо бы сделать себе чай. А это, между прочим, вполне уважительная причина.