Этой картинкой предлагают проверить, не пора ли вам отдохнуть: cравните впечатления

Бордовый шар в жёлто-фиолетовом тоннеле словно начинает поворачиваться, а узор вокруг него будто плывёт. Хочется присмотреться и поймать момент, когда изображение сдвинется. Но двигаться здесь нечему: перед вами обычная неподвижная картинка, в которой нет ни анимации, ни скрытого видео.

В интернете её годами предлагают как проверку нервов: чем быстрее всё вращается, тем якобы сильнее стресс. Такая подпись легко заставляет тревожиться даже человека, который минуту назад был совершенно спокоен. К счастью, оценивать своё состояние по этому рисунку не нужно. Его настоящая история связана с особенностями зрения, а понаблюдать за ними можно прямо сейчас.

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Начните с небольшого опыта. Держите телефон неподвижно или откройте изображение на компьютере, чтобы движение экрана не мешало впечатлению.

Посмотрите на рисунок целиком. Отметьте, что кажется подвижным: сам шар, узор вокруг него или отдельные участки фона. Выберите один бордовый шестиугольник на шаре и спокойно задержите на нём взгляд на несколько секунд. Не старайтесь смотреть не моргая. Возможно, кажущееся движение станет слабее. Переведите взгляд на фиолетовый узор сбоку. Обратите внимание, изменилось ли ощущение движения шара, который теперь оказался в стороне от точки, на которую вы смотрите.

Одинакового результата у всех быть не должно. Узор может заметно «ожить», чуть покачиваться или оставаться почти неподвижным. Здесь нет правильного ответа и баллов за скорость. Если смотреть неприятно или начинает кружиться голова, просто отведите взгляд.

Главный секрет спрятан в контурах. Присмотритесь к шестиугольникам: рядом с цветными участками идут белые и чёрные линии. Их расположение образует повторяющийся рисунок с резкими переходами яркости. Для зрительной системы такая последовательность оказывается своеобразной ловушкой.

Одно из объяснений подобных иллюзий связано с тем, что сигналы от участков разного контраста обрабатываются с небольшой разницей во времени. Мозг может истолковать её как смещение. Детали физически остаются на месте, но возникает впечатление, будто они движутся. Японский исследователь зрительного восприятия Акиёси Китаока относит именно эту картинку к одному из вариантов иллюзии Фрейзера–Уилкокса.

При этом наши глаза почти никогда не бывают совершенно неподвижными. Даже когда мы стараемся смотреть в одну точку, они совершают крошечные движения, которых мы обычно не замечаем. В исследовании 2012 года учёные записывали движения глаз при просмотре другой известной иллюзии, «Вращающихся змей». Выяснилось, что микродвижения и моргание связаны с моментами, когда неподвижные узоры снова начинают казаться вращающимися. Это помогает понять, почему при переводе взгляда впечатление может меняться.

Яркие краски не обязательны для такого эффекта. «Вращающиеся змеи» работают и в оттенках серого. В опытах, опубликованных в 2017 году, исследователи меняли яркость серых участков и при некоторых сочетаниях получали даже обратное направление кажущегося вращения. Цвета делают рисунок эффектным, но для иллюзии важно и то, в каком порядке чередуются светлые и тёмные участки.

У шара, который вы видите выше, есть вполне конкретный автор. Графический дизайнер Юрий Перепадя создал его 26 сентября 2016 года в Adobe Illustrator. В разговоре с BBC он рассказал, что работа заняла около двух часов. Позднее иллюстрация разошлась по соцсетям с историей о японском неврологе, якобы придумавшем её для обследования пациентов. Автору пришлось публично объяснять происхождение своего рисунка.

Японский след в этой истории действительно есть: Перепадя использовал оптический эффект, представленный в работах Акиёси Китаоки. Но Китаока занимается психологией зрительного восприятия, а диагностического назначения у этой картинки нет. Сам исследователь подтвердил, что утверждение о возможности измерять по ней стресс не имеет оснований.

Любопытно, что легенда оказалась старше самого шара. Ещё в 2011 году Китаока начал разбирать на своём сайте слухи о связи стресса с кажущимся движением в оптических иллюзиях. До появления работы Перепади оставалось пять лет. Позднее знакомое обещание проверить нервы просто стали прикреплять к другому эффектному изображению.

Если у вас всё заметно вращается, а у человека рядом едва шевелится, сравнить впечатления действительно интересно. Но определить таким способом, кто спокойнее, кто лучше выспался и кому пора в отпуск, не получится. Различия в восприятии иллюзии не дают такой оценки.

Можете сделать скриншот и открыть его отдельно. Неподвижный снимок тоже способен сохранить ощущение движения: дело ведь не в воспроизведении ролика. Получается редкий случай, когда техническая проверка занимает секунду, а глазам всё равно хочется возразить.

Именно этим такие рисунки и хороши. Вы уже знаете, что шар остаётся на месте, понимаете роль контрастных границ и всё же можете видеть, как он поворачивается. Объяснение не обязательно разрушает иллюзию, зато позволяет рассматривать её с любопытством и без тревожной мысли о собственных нервах.