Тест: выберите барабан не раздумывая - и узнайте, в каком ритме вы на самом деле живёте

Иногда простой предмет способен рассказать о человеке больше, чем длинный разговор. Барабан - это про ритм, а у каждого из нас есть свой внутренний темп, в котором мы проживаем дни: одни живут стремительно и на полной громкости, другие - тихо и размеренно, третьи то ускоряются, то замирают.

Этот тест мягко показывает, какой ритм ведёт вас по жизни прямо сейчас. Правильных и неправильных ответов тут нет. Не вслушивайтесь долго - выберите барабан, который «зазвучал» для вас первым, именно он и есть самый точный ответ.

Каждый из девяти барабанов символизирует свой жизненный темп - от неудержимого драйва до спокойной, вдумчивой размеренности.

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