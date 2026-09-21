21 сентября 2026, 16:18

Картошка с курицей в рукаве: тот самый ужин, после которого почти не остается посуды

Картошка с курицей в рукаве: тот самый ужин, после которого почти не остается посуды

Иногда для хорошего домашнего ужина нужно совсем немного: курица, картошка, несколько привычных специй и рукав для запекания. Все складывается вместе, отправляется в духовку - дальше блюдо практически готовится само. Главный плюс такого способа - не приходится отдельно заниматься мясом и гарниром. Картофель пропитывается соком курицы и специями, мясо остается сочным, а после приготовления не нужно отмывать целую гору посуды.

Что понадобится

  • куриные бедра, голени или кусочки курицы - 700–800 г
  • картофель - 800 г
  • лук - 1–2 шт.
  • морковь - 1 шт. по желанию
  • сметана или майонез - 2–3 ст. л.
  • чеснок - 2–3 зубчика
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу
  • паприка - 1 ч. л.
  • сушеные травы - по желанию
  • сливочное или растительное масло - 1 ст. л. по желанию
  • рукав для запекания

Как приготовить

Курицу промойте и хорошо обсушите. Крупные куски можно слегка надрезать - так мясо лучше впитает специи и получится ароматнее.

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Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Мелкие кусочки здесь не нужны: во время запекания они пропитаются соком курицы и могут потерять форму. Лук нарежьте полукольцами, морковь - кружочками или небольшими брусочками, чеснок измельчите.

Сложите все подготовленные продукты в большую миску. Добавьте соль, черный перец, паприку, сушеные травы и сметану или майонез, затем тщательно перемешайте, чтобы заправка и специи равномерно распределились.

Останется только переложить смесь в рукав для запекания и завязать края. Положите его на противень и сделайте сверху 2–3 небольших прокола - через них будет выходить лишний пар.

Запекайте при температуре 180 градусов около 50–60 минут. Уже на этом этапе получится полноценный ужин.

Если хочется, чтобы курица и картошка сверху подрумянились, примерно за 10–15 минут до готовности аккуратно разрежьте рукав сверху и снова поставьте противень в духовку. Курица готова, когда мясо легко отходит от кости, а картофель становится мягким.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью. Получится простой домашний ужин без сложной подготовки и большого количества посуды.

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