Психологический тест: выберите лисицу и узнайте, за что вас ценят, когда от вас ничего не нужно?

Когда вы помогли с трудным делом, понятно, за что вас благодарят. Гораздо сложнее объяснить, почему вас зовут на прогулку без особого повода, хотят обсудить с вами случайную мысль или рассказать о чём-то хорошем. Здесь вы можете ничего не решать и никого не выручать, но человеку всё равно хочется побыть именно с вами.

Если вы привыкли судить о себе по сделанному, такие вещи легко не заметить. Вам кажется, что вы просто поболтали, хотя собеседник мог уйти с хорошим настроением и желанием увидеться снова. Что ему так понравилось? Попробуйте посмотреть на себя с этой стороны: почему с вами хорошо людям, которые не ждут от вас помощи или услуги.

Посмотрите на пять портретов. Какую лисицу хочется рассмотреть поближе? Выберите ту, которая привлекает вас взглядом, мордочкой, цветом меха. Запомните номер и переходите к своей расшифровке.

Это ассоциативная игра: по выбору фотографии нельзя определить характер или узнать чужие мысли. Каждый вариант предлагает возможную причину симпатии. Примерьте его к отношениям с теми, с кем вы общаетесь без рабочих задач и взаимных обязательств.

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1. Рыжая лисица: с вами интересно даже то, мимо чего раньше проходили

Ваш интерес к обычным вещам может увлекать и собеседника. Вы можете заметить любопытную подробность в привычном месте, увлечённо рассказать о том, что недавно узнали, задать вопрос, после которого знакомая тема становится интереснее. Для хорошего разговора вам не всегда требуется особенный повод.

Причём дело не обязательно в широких знаниях. Собеседнику может нравиться, как вы удивляетесь, как пытаетесь в чём-то разобраться, как меняете мнение, узнав подробности. Разговор не превращается в выступление одного человека. Другому тоже хочется вспомнить что-то своё, поспорить, продолжить мысль.

Обратите внимание, чем с вами делятся. Присылают ли вам занятные находки без просьбы что-то объяснить? Вспоминают ли ваши давние разговоры, чтобы добавить новую подробность? Предлагают ли вместе посмотреть или попробовать что-то, потому что интересно, как вы это воспримете? Возможно, людям нравится именно ваше участие в том, что происходит вокруг.

Вспомните, когда человек делился с вами чем-то просто потому, что ему хотелось узнать вашу реакцию. Что это было?

Вам может казаться, что вы просто поговорили и ничего особенного не сделали. Но если человек потом возвращается к вашей теме, значит, у разговора появилось продолжение. Возможно, вы помогли ему заинтересоваться тем, чего он раньше почти не замечал.

Ваш интерес заметен и тогда, когда рассказывает другой. Если вам с удовольствием показывают собственные находки, значит, общение держится не только на том, сколько необычного вы сами успели узнать.

2. Чернобурая лисица: с вами можно не соглашаться и оставаться близкими

Возможно, рядом с вами человеку не приходится всё время следить, совпадает ли его мнение с вашим. Он может любить то, что вам не нравится, иначе смотреть на знакомую ситуацию, отказаться от предложенного плана. Различие во вкусах не портит всё остальное общение.

Это особенно заметно в небольших спорах. Вы способны заинтересоваться чужим объяснением, даже если оно вас не убедило. Человеку не нужно в конце обязательно признать вашу правоту, чтобы разговор закончился спокойно. Можно остаться при своём и перейти к другой теме без обиды и последующих колкостей.

Такая свобода помогает лучше узнавать друг друга. Собеседник рассказывает не только то, с чем вы заранее согласитесь. У него появляется возможность показать свои странные увлечения, непопулярное мнение, изменившиеся планы. А у вас появляется больше шансов увидеть настоящего человека, а не только приятную для вас часть его взглядов.

Говорят ли вам о своих настоящих предпочтениях, даже когда уже знают, что вы выбрали бы другое?

Если да, за этим может стоять доверие к вашему отношению. Человек рассчитывает, что небольшое несогласие не перечеркнёт дружбу. При этом вам не требуется уступать или изображать одобрение. Честный разговор возможен именно потому, что своё мнение есть у обоих.

Разумеется, не всякое расхождение легко принять: важные ценности и поступки тоже имеют значение. Но во множестве повседневных вопросов можно обходиться без выяснения, кто из вас правильнее живёт. Людям может быть дорого то, что рядом с вами они сохраняют собственный вкус, привычки и право решать за себя.

3. Белый песец: рядом с вами не стыдно чего-то не знать

Этот вариант о том, как человек чувствует себя рядом с вами, когда ему нечем произвести впечатление. Можно признаться, что не читал известную книгу, не понял объяснение или растерялся в простой ситуации. Разговор при этом не становится неприятным, а отношение к нему не меняется.

Возможно, вы сами легко спрашиваете о незнакомом и не стараетесь скрыть каждую ошибку. Собеседнику проще последовать вашему примеру. Не приходится спешно придумывать мнение о том, в чём он пока не разобрался, или поддерживать видимость уверенности. У вас можно уточнить, переспросить, подумать вслух.

Для человека это может быть важнее самого ответа. Объяснение он нашёл бы и в другом месте, но рядом с вами не чувствует себя хуже из-за того, что ему понадобилось спросить. Особенно приятно, когда вы умеете рассказать о знакомом без превосходства и спокойно признаёте, если тоже чего-то не знаете.

Могут ли при вас переспросить второй раз, признать ошибку или передумать, не начиная заранее оправдываться?

Такое общение оставляет больше места для любопытства. Человек может рассказать о первых неуклюжих попытках освоить новое, посмеяться над собственным промахом, поделиться сомнением. Ему не обязательно дожидаться успеха, чтобы история стала достойной вашего внимания.

Вам при этом не нужно постоянно объяснять, учить или подбирать утешительные слова. Ценным может быть само ваше спокойное отношение: вы продолжаете видеть интересного собеседника в человеке, который чего-то не умеет. И ему хочется общаться с вами даже тогда, когда спрашивать уже не о чем.

4. Фенек: вы замечаете то, что для другого имеет значение

Вам может казаться, что вы просто внимательно слушаете. Но человек замечает, что его рассказ не исчезает из вашей памяти сразу после встречи. Вы помните, чем он увлёкся, возвращаетесь к прерванной теме, спрашиваете о деле, важность которого другим ещё пришлось бы объяснять.

Особенно ценными бывают подробности, которые не выглядят большими достижениями. Человек может радоваться новому занятию, искать что-то для своей небольшой коллекции, постепенно обживать любимое место. Вы интересуетесь этим, потому что понимаете, сколько удовольствия оно ему приносит, даже если сами увлеклись бы совсем другим.

Здесь важна не безупречная память на даты и названия. Можно забыть подробность, переспросить и всё равно показать живой интерес. Собеседник чувствует разницу между вопросом из вежливости и разговором, в котором вам действительно любопытно узнать продолжение.

Возвращаются ли к вам с продолжением небольшой истории, о которой рассказывали при прошлой встрече?

Если да, возможно, вас воспринимают как человека, с которым приятно делиться самой жизнью, а не только её особенно яркими событиями. Не нужно превращать каждую новость в достижение, чтобы привлечь ваше внимание. Можно просто рассказать, что получилось, что удивило или неожиданно порадовало.

Такое отношение трудно заметить в себе, потому что для вас интерес может быть совершенно естественным. Но собеседнику дорого, что вы помните о том, что важно именно ему. Он видит, что вам интересно узнавать его дальше, и потому у него появляются новые поводы поделиться, даже когда помощь ему совсем не нужна.

5. Корсак: с вами хорошо в самый обычный день

В этом варианте человек ценит то, как легко проходит время рядом с вами. Для встречи не требуется собирать новости, придумывать развлечения или ждать особого настроения. Можно пройтись по знакомому маршруту, поговорить о чём-то незначительном и не заметить, как пролетел вечер.

У вас могут быть свои смешные наблюдения, привычный ритм разговора, понятные друг другу шутки. Удовольствие от общения остаётся и в те дни, когда вы оба устали и вам особо нечего рассказывать. Если тема закончилась, пауза не обязательно становится неловкой. Через некоторое время кто-то вспомнит другое, и разговор продолжится.

Такую близость легко недооценить, потому что о ней трудно рассказать ярко. Не произошло ничего выдающегося, никто никого не спас. Просто было приятно побыть вместе. И именно поэтому появляется желание повторить обычный вечер, даже когда вокруг есть более занятные планы.

Вас зовут увидеться и тогда, когда нет ни важных новостей, ни готовой программы?

Если это знакомо, возможно, ваше общество само по себе уже воспринимается как хороший повод для встречи. Вспомните встречи, которые хотелось продлить, хотя все новости уже обсудили и ничего особенного не происходило. Необязательно каждый раз уметь точно объяснить, из каких подробностей складывается это удовольствие.

При этом один тихий вечер или отказ от встречи мало что говорит об отношениях. У людей бывают усталость, занятость и желание побыть одним. Лучше вспомнить общение за какое-то время: возвращается ли желание увидеться, находится ли место для вас обоих, остаётся ли что-то приятное после самых обычных встреч.

Посмотрите, с чем к вам приходят, когда всё хорошо

После своей расшифровки можно прочитать остальные. Несколько вариантов вполне могут сочетаться: с одним другом вы много спорите, с другим увлечённо обсуждаете новое, с третьим любите молча заниматься каждый своим делом. В разных отношениях проявляются разные стороны вашего характера.

Попробуйте вспомнить встречи и разговоры, в которых никому не требовалась помощь. С чем к вам приходили тогда? Чем хотели поделиться, о чём спрашивали, что предлагали сделать вместе? Это поможет заметить причины симпатии, которые легко пропустить, если вы привыкли прежде всего оценивать собственную полезность.

Конечно, просьбы сами по себе не делают отношения корыстными. Близкие помогают друг другу, и бывают периоды, когда одному помощь нужнее. Интереснее посмотреть, что ещё между вами происходит: есть ли взаимное любопытство, общие удовольствия, внимание к вашей жизни. Один повод для обращения не расскажет об отношениях столько, сколько их повседневные подробности.

Не всё, за что вас ценят, вы привыкли считать достоинством

Вспомните человека, которому вы рады без всякого повода. Возможно, он не всегда знает, что посоветовать, редко организует встречи и совершенно не умеет развлекать большую компанию. При этом вам нравится его общество: как он думает, смеётся, рассказывает о своём дне. Для вашей симпатии этого может быть вполне достаточно.

К себе можно присмотреться с такой же доброжелательностью. Если человек хочет делиться с вами хорошим, узнавать ваше мнение или просто проводить время вместе, это тоже стоит замечать. Необязательно сразу искать, чем ещё вы можете ему пригодиться. Возможно, он уже получил то, ради чего пришёл: удовольствие от встречи с вами.