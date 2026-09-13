47, 49, 45, 53, 37: какое число продолжит эту цепочку?

Числа в этом ряду ведут себя довольно свободно. Только решишь, что понял направление, как следующий переход портит всю картину. При этом для ответа хватит обычной арифметики, без формул из старших классов.

Попробуйте разобраться, что связывает пять чисел. Здесь пригодится готовность задержаться на непонятном месте: первая версия может оказаться неудачной, зато вторая нередко появляется именно после её проверки. Ниже будет подробный разбор, а до него поговорим о любопытстве и любопытном свойстве памяти.

Пять чисел, которые нужно связать одним правилом

Задача считается решённой, когда найденное объяснение подходит ко всей цепочке. Красивое предположение, которое работает только в её начале, пока оставьте в черновике.

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Время можно не засекать. Гораздо интереснее получить ответ, который вы сумеете объяснить другому человеку, чем угадать число и так и не понять, откуда оно взялось.

Задание

47, 49, 45, 53, 37, ?

Какое число поставить вместо вопросительного знака? Найдите короткое правило и проверьте его на каждом переходе. Почему интересный вопрос помогает запоминать В 2014 году исследователи предложили добровольцам вопросы на общую эрудицию. Участники отмечали, насколько им хочется узнать ответ. Затем наступала пауза: до разгадки оставалось 14 секунд, и в это время на экране ненадолго появлялось незнакомое лицо, никак не связанное с вопросом. Позже проверяли память. Ответы на самые интересные вопросы запоминались лучше. Но эффект затронул и лица, показанные во время ожидания: их тоже чаще узнавали, если человек в тот момент сильно хотел получить ответ. В отдельном эксперименте преимущество сохранялось и при проверке через сутки. Это описано в исследовании, опубликованном в журнале Neuron. Любопытная деталь здесь именно в лицах. Их никто не выбирал по интересам участника, и сами по себе они не объясняли загадку. Тем не менее состояние, в котором человек ждал нужную информацию, оказалось связано с тем, как он запомнил кое-что постороннее. Для запоминания имело значение и то, насколько сильно человек ждал ответ. Из этого опыта нельзя вывести обещание, что любая головоломка улучшит память вообще. Исследователи проверяли конкретные вопросы, лица и условия ожидания. Но у читателя есть вполне практичный повод хотя бы немного подумать перед тем, как заглянуть в ответ: за это время становится понятно, что именно хочется выяснить. Разбор тогда можно сопоставить со своей попыткой. Проверьте, остался ли у вас собственный вариант. Если пока нет, тоже полезно определить место, где рассуждение перестало сходиться. Так в решении будет легче заметить нужную деталь.

Решение

В задуманном правиле ответ: 69. Посмотрим, насколько меняется число при каждом переходе.

47 + 2 = 49

49 − 4 = 45

45 + 8 = 53

53 − 16 = 37

Получились прибавления и вычитания: +2, −4, +8, −16. Знаки чередуются, а величина изменения каждый раз удваивается: 2, 4, 8, 16. Поэтому следующим действием будет прибавление 32.

37 + 32 = 69

Полная цепочка: 47, 49, 45, 53, 37, 69. Одно правило объясняет все пять переходов. В этой задаче мешает впечатление, которое производят сами числа: у ряда нет привычного движения в одну сторону. Стоит отдельно выписать изменения, и порядок становится заметен. Это удобный приём для цепочек, в которых соседние числа будто спорят друг с другом. Для дополнительной проверки продолжите ряд ещё на один шаг. Уже известное правило должно сработать без поправок. А если нашли другое объяснение, проверьте его так же строго: в коротких числовых рядах возможны разные продолжения, и ценность решения в том, насколько последовательно оно устроено.