Психологический тест: выберите лошадь и узнайте, что вас привлекает в людях, а потом в них же утомляет?

Вы можете по-прежнему любить человека и всё чаще уставать от общения с ним. Причём раздражает порой именно то, что когда-то восхищало. С ним было легко решаться на новое, а теперь трудно договориться даже о выходных. Его участие трогало, а теперь приходится объяснять, что с некоторыми вещами вы хотите разобраться самостоятельно.

Если похожая история уже случалась, стоит присмотреться к началу знакомства. Что в тот момент так привлекло вас? Как вам жилось рядом с этим человеком, чего стало больше, о чём можно было перестать беспокоиться? Так легче понять, почему из совершенно разных людей нам снова нравятся те, с кем впоследствии возникают знакомые трудности.

Посмотрите на пять лошадей и выберите ту, на которой хочется задержать взгляд. Ориентируйтесь на впечатление от фотографии. Запомните номер, затем вспомните человека, чья привлекательная черта со временем стала вас утомлять. Это может быть партнёр, друг или кто-то из вашего близкого круга.

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Это ассоциативная игра: выбор фотографии не определяет ваш характер или отношения. Каждая расшифровка предлагает возможный сценарий, который стоит сверить с тем, как всё происходит у вас.

1. Вороная лошадь: привлекает решительность, утомляет давление

Вас может притягивать человек, который быстро переходит от разговоров к делу. Если он предлагает встретиться, то сразу называет время и место. Если вы вместе что-то задумали, берёт на себя часть подготовки. С ним не приходится неделями возвращаться к одному и тому же вопросу.

Если обычно именно вы за всё отвечаете, такая инициатива бывает настоящим облегчением. Можно довериться чужому выбору, получить готовое предложение, иногда просто присоединиться. В начале знакомства легко согласиться на многое: приятно хотя бы на время передать все хлопоты другому.

Трудность появляется, когда ваше согласие начинают считать постоянным. Вы уже хотите провести выходные иначе, выбрать другое место или вообще отказаться от затеи, но решение как будто принято заранее. Приходится долго обосновывать обычное желание, словно одного того, что вам так удобнее, недостаточно.

Присмотритесь, как человек относится к вашим предложениям. Он может спорить, не сразу соглашаться, объяснять свою позицию. Но при этом слышать вас и менять первоначальный план. Можно не сходиться во мнениях и всё же находить удобное для обоих решение.

Что происходит, когда вы предлагаете сделать по-своему?

Если ваше предложение всерьёз обсуждают, решительность может и дальше радовать. Вы по-прежнему можете положиться на человека и выбирать сами. А если каждое несогласие приходится отстаивать, стоит прямо сказать, какие решения вы хотите принимать вместе. Возможно, сначала чужая инициатива позволила вам передохнуть, а теперь хочется снова участвовать в том, что касается вас обоих.

2. Светлая лошадь: привлекает забота, утомляет вмешательство

Вам нравится, когда о вас помнят без напоминаний. Человек замечает усталость, учитывает ваши вкусы, предлагает помощь до того, как вы успели о ней попросить. В таком внимании есть особое удовольствие: кто-то потратил время, подумал, постарался облегчить вам день или порадовать.

Это может сильно трогать, если вы привыкли заботиться обо всех сами и редко оказываетесь тем, о ком позаботятся. Хочется с благодарностью принять эту заботу. Неудобство возникает позже, когда вам всё чаще объясняют, как следует жить, и решают, что для вас лучше.

Вам советуют, что выбрать, от чего отказаться, как отдохнуть, с кем поговорить. Отдельный совет вполне может пригодиться. Но когда советы продолжаются после того, как вы уже приняли решение, собственные дела начинают требовать слишком многих объяснений. А отказ от помощи кажется неблагодарностью, хотя вы всего лишь хотите поступить иначе.

Прежде чем делать вывод, стоит заметить одну подробность: человек действительно настаивает или вы пока только боитесь его огорчить? Если вы редко говорите, что вам подходит, он может не понимать, какие предложения стали лишними. Спокойный отказ даёт возможность это выяснить. Заботливый человек тоже может ошибиться, услышать ваш ответ и больше не настаивать.

Можете ли вы отказаться от помощи, не чувствуя, что теперь обязаны заслужить хорошее отношение заново?

Можно быть благодарным за намерение помочь и самостоятельно решить, нужна ли помощь сейчас. Если после отказа между вами по-прежнему тепло, заботу можно и дальше принимать с удовольствием. Со временем станет легче принимать то, что вам приятно, и без чувства вины говорить о том, что не подходит. Если же ваш отказ раз за разом вызывает обиду или новые уговоры, утомлять будет уже необходимость постоянно защищать своё решение.

3. Рыжая лошадь с белой проточиной: привлекает спонтанность, утомляет непостоянство

С таким человеком легко сделать то, что вы сами долго откладывали. Он предлагает поехать в незнакомое место, попробовать новое занятие, изменить привычный маршрут. Рядом с ним выходные перестают быть точной копией предыдущих, а хорошую идею можно осуществить, пока ещё хочется.

Это бывает очень привлекательно, когда собственная жизнь расписана на недели вперёд. Вы привыкли выполнять обязательства, всё предусматривать, готовиться заранее. Рядом с человеком, который проще относится к планам, удаётся чаще делать что-то просто для удовольствия. Поначалу сама разница между вами делает общение интересным.

Но у перемены планов постепенно появляется цена. Вы освобождаете вечер, переносите свои дела, договариваетесь с другими людьми, а встреча в последний момент меняется или отменяется. То, что одному кажется небольшой поправкой, требует от другого заново устраивать весь день.

Утомлять начинает не столько неожиданность, сколько необходимость постоянно под неё подстраиваться. Особенно если последствия каждый раз достаются вам, а человек почти не замечает, сколько усилий ушло на первоначальную договорённость.

После очередной перемены планов вам обоим стало интереснее или одному пришлось разбираться с неудобствами?

Спонтанность хорошо сочетается с надёжностью, когда человек умеет и увлечь новой идеей, и выполнить обещание. Можно оставлять часть времени без плана и при этом серьёзно относиться к тому, о чём уже договорились. Попробуйте и сами чаще устраивать себе что-нибудь приятное без долгих приготовлений. Тогда возможность жить интереснее будет меньше зависеть от чужого настроения, и станет понятнее, насколько вам подходит именно этот человек.

4. Серая лошадь в яблоках: привлекает эмоциональность, утомляет постоянное напряжение

В эмоциональном человеке может нравиться его открытость. Он искренне радуется, увлекается рассказом, не скрывает, что встреча для него важна. Вам не приходится постоянно гадать, произвели ли ваши слова хоть какое-то впечатление. Видно, как он рад вам, и в ответ хочется быть таким же открытым.

Если вы обычно сдержанны, чужая непосредственность может помогать и вам свободнее выражать чувства. Вы больше смеётесь, легче делитесь впечатлениями, позволяете себе показать радость. Разговоры становятся откровеннее, появляется ощущение, что вы уже хорошо знаете друг друга.

Сложности возникают, когда на каждое переживание требуется немедленно откликнуться. Вечер за вечером приходится успокаивать, подробно обсуждать очередное огорчение, убеждать, что всё поправимо. Собственная усталость остаётся на потом, потому что у собеседника снова случилось что-то, что кажется важнее.

Можно сильно переживать и всё же замечать, что близкий сейчас устал или тоже нуждается в поддержке. Разница становится особенно заметной, когда вы говорите о своём состоянии: вас слышат или разговор быстро возвращается к чужим переживаниям?

Когда силы заканчиваются у вас, можете ли вы рассчитывать на такое же участие?

Поддержка не обязана каждый день распределяться поровну. У одного действительно может быть тяжёлый период. Но если так происходит постоянно, пора поговорить и о вашей усталости, о том, что вы не всегда можете выслушивать подолгу. Вам может по-прежнему нравиться эмоциональность человека. Для близости важно, чтобы и ваши чувства были ему интересны, даже когда они выражены спокойнее.

5. Золотистая лошадь со светлой гривой: привлекает самостоятельность, утомляет отстранённость

В начале знакомства приятно, что у человека есть собственная жизнь. Он занят своими делами, встречается с друзьями, увлекается чем-то без вашего участия. Вам тоже можно проводить время отдельно, не объясняя, почему захотелось побыть одному или встретиться со знакомыми.

После общения, в котором от вас слишком многого ждали, такая свобода может очень нравиться. Вы сближаетесь без необходимости сразу всё делать вместе. Никто не требует отказаться от привычного уклада ради того, чтобы постоянно подтверждать свою привязанность.

Потом появляется желание строить общие планы, чаще видеть друг друга, учитывать важные события в жизни обоих. И тут может выясниться, что подстраиваться в основном предлагается вам. Встреча состоится, если у другого найдётся время, совместное дело подождёт, а ваши пожелания воспринимаются как лишние требования.

Обратите внимание и на то, насколько свободно вы сами об этом говорите. Восхищаясь чужой независимостью, легко начать стесняться обычного желания быть ближе. Вы стараетесь поменьше просить, соглашаетесь на неудобное время, чтобы не показаться требовательным человеком. Но другому может быть неизвестно, что вас перестало устраивать.

Учитываются ли ваши желания, когда речь идёт о чём-то общем?

Самостоятельность совместима с участием и готовностью договариваться. Люди могут дорожить личным временем и заранее планировать общие вечера. Если после откровенного разговора вам обоим становится удобнее, можно и дальше радоваться этой свободе. Если же любые изменения возможны только за ваш счёт, стоит оценить, подходит ли вам такое общение, даже при сильной симпатии.

Почему похожая история может повторяться

После своей расшифровки можно прочитать остальные. Узнать себя в нескольких вариантах естественно: в одном человеке сочетаются разные привлекательные качества, а ваши собственные желания со временем меняются.

Попробуйте вспомнить, как вы жили в начале знакомства. От чего устали, чего не хватало, что хотелось себе позволить? Если многое приходилось решать самостоятельно, могла особенно притягивать чужая инициатива. Если дни были слишком похожи друг на друга, сильное впечатление мог произвести человек, рядом с которым легко случалось что-нибудь новое.

Такая симпатия не становится ошибкой только потому, что ваши потребности позже изменились. Но если человек прежде всего помогает справляться с тем, что вам трудно, легко не заметить, как вы общаетесь в остальное время. Как он относится к договорённостям, слышит ли несогласие, учитывает ли ваши обстоятельства? Это видно в обычной жизни, без специально устроенных проверок.

То, что привлекло, может и дальше радовать

Возможно, в вашей истории привлекательная черта ни во что неприятное не превратилась. Решительный человек советуется с вами, заботливый спокойно принимает отказ, самостоятельный охотно строит общие планы. Тогда искать скрытый недостаток не требуется. Раздражение после тяжёлого дня тоже ещё не означает, что вы снова выбрали неподходящего человека: многое становится понятнее, когда можно отдохнуть и спокойно поговорить.

Вам не обязательно переставать любить в людях то, что всегда нравилось. Можно объяснить, какая помощь вам нужна, о каких планах важно договариваться вместе, когда хочется просто отдохнуть. Способность услышать такую просьбу порой важнее первоначального очарования. Хорошо, когда после разговора человек остаётся собой, а вам становится легче быть рядом с ним.