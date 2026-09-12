96, 48, 52, 26, 30 ?: найдите число, которого здесь не хватает

После 96 стоит 48, затем число немного увеличивается, потом снова уменьшается. У цепочки вполне определённый порядок, хотя с первого взгляда он может не броситься в глаза.

Здесь достаточно арифметики начальной школы. Важнее не торопиться с ответом после первого удачного совпадения. Попробуйте разобраться сами, даже если пока есть только версия: ниже расскажем об эксперименте, в котором неудачная попытка оказалась полезнее чтения готового ответа.

Сначала своя версия, потом проверка

В подобных задачах удобно разделить поиск и проверку. Сначала вы предполагаете, как устроен ряд. Затем возвращаетесь к началу и смотрите, объясняет ли ваша версия каждое число.

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Если она не сходится, это ещё не повод открывать решение. Вы уже выяснили, какой вариант не подходит. Можно пересмотреть его, не начиная всю работу заново.

Задание

96, 48, 52, 26, 30, ?

Продолжите цепочку одним числом. Постарайтесь объяснить, почему выбрали именно его. На решение у вас 30 секунд. Разбор находится ниже.

Почему попытка с ошибкой может помочь памяти Кажется логичным, что правильный ответ лучше сразу увидеть и запомнить. Однако в одном эксперименте результат оказался другим. Психологи Нейт Корнелл, Мэттью Хейс и Роберт Бьорк попросили 30 студентов запоминать пары слов, связанных не слишком очевидной ассоциацией. В одних заданиях участник восемь секунд пытался угадать второе слово, а затем пять секунд видел правильную пару. В других он сразу читал пару все 13 секунд. Общее время было одинаковым. Те редкие случаи, когда слово удавалось угадать сразу, исследователи исключили из анализа. При проверке в среднем через 38 часов участники вспомнили 47% слов после предварительной попытки и 35% после простого чтения. Даже неверный вариант перед показом правильного ответа мог помочь последующему запоминанию. Результат описан в исследовании 2009 года. Здесь существенна последовательность: попытаться, получить правильный ответ, проверить себя. Эксперимент проводили со словами, поэтому он не доказывает такой же эффект у любой математической загадки. Но это хороший повод не считать собственную неудачную попытку заведомо потерянным временем. Для сегодняшнего задания из этого можно взять простой приём: прежде чем читать разбор, запишите свою версию или хотя бы сформулируйте её. После проверки вы сможете сравнить два конкретных объяснения. Особенно интересно найти место расхождения. Вы могли верно увидеть начало и поторопиться с продолжением, а могли выбрать совсем другой принцип. По одному итоговому числу этой разницы не заметить. Собственный ход мысли даёт гораздо больше материала для разбора. Теперь можно сверить ответ.

Решение

В цепочке по очереди выполняются два действия: разделить на 2 и прибавить 4.

Проверим ряд с начала:

96 ÷ 2 = 48

48 + 4 = 52

52 ÷ 2 = 26

26 + 4 = 30

Последним действием было прибавление четырёх. Теперь снова делим число пополам:

30 ÷ 2 = 15.

Ответ по задуманному правилу: 15.

Полный ряд: 96, 48, 52, 26, 30, 15. Следом получилось бы 19, поскольку после деления нужно опять прибавить четыре. Если у вас вышло 34, проверьте последнее действие: прибавление четырёх получилось два раза подряд. Если получилось другое число, проверьте, объясняет ли ваша схема весь ряд. По нашему правилу действия должны чередоваться. После разбора можно закрыть страницу и объяснить правило без чисел. Получилось в одной короткой фразе, значит, вы разобрались в устройстве задачи. Именно это и пригодится при встрече с похожим рядом.