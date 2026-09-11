18, 23, 33, 48, 68: какое число продолжит этот ряд?

Калькулятор в этой задаче вряд ли пригодится. Считать здесь легко, а вот понять, что именно считать, придётся самостоятельно. Перед вами короткая цепочка, в которой каждое число стоит на своём месте.
Попробуйте найти продолжение без подсказки. Если ответ не появился с первого взгляда, дайте себе немного времени: в таких заданиях интереснее всего момент, когда отдельные числа наконец складываются в понятный порядок.
Одного угаданного числа мало
Чтобы решить задачу, нужны две вещи: число вместо вопросительного знака и правило, которое объясняет весь ряд. Красивой догадки по последним двум числам недостаточно. Проверьте её с самого начала, чтобы нигде не пришлось делать исключение.
Можете отвести себе 30 секунд, если любите небольшой азарт. Но секундомер здесь по желанию: мы ищем закономерность, а не измеряем интеллект.
Задание
18, 23, 33, 48, 68, ?
Какое число нужно поставить вместо вопросительного знака? Сначала выберите свой ответ, затем переходите к разбору ниже.
Как обычный студент научился запоминать почти 80 цифр
Однако после трёх месяцев практики исследователи предложили ему вместо цифр запоминать буквы. Результат оказался обычным, около шести согласных. Освоенный способ хорошо работал с тем материалом, под который был придуман. Всеобщей сверхпамяти у участника не появилось. Это важная деталь оригинального исследования: улучшить конкретный навык и стать одинаково сильным во всех задачах далеко не одно и то же.
В этой истории полезно само отношение к трудности. Если что-то плохо запоминается или никак не решается, причина может быть в выбранном способе работы. Прежде чем ругать память, имеет смысл попробовать другой подход.
У нашей цепочки цель скромнее: найти правило и суметь его объяснить. Даже если вы уже выбрали число, сформулируйте ход мысли словами. Так проще заметить, где закончилась проверка и началась догадка.
Ниже находится решение. Если пока хочется подумать самостоятельно, вернитесь к ряду: для ответа всё необходимое уже есть в условии.
Решение
Посмотрим, на сколько увеличивается число при каждом переходе:
23 − 18 = 5
33 − 23 = 10
48 − 33 = 15
68 − 48 = 20
Прибавки идут по порядку: 5, 10, 15, 20. Каждый следующий шаг больше предыдущего на пять. Значит, теперь нужно прибавить 25:
68 + 25 = 93.
Ответ по задуманному правилу: 93.
Полная цепочка: 18, 23, 33, 48, 68, 93. Для дополнительной проверки продолжим её ещё на шаг: прибавим 30 и получим 123.