В гараже что-то не сходится: найдите 3 отличия раньше механика

В гараже кипит работа. Машина поднята, инструменты развешаны по местам, домкрат наготове, а механик с таким довольным видом что-то подкручивает под капотом, будто точно знает, откуда взялся тот самый загадочный стук, который «появляется только иногда».
На двух картинках сцена почти одинаковая. Но только почти.
Художник незаметно изменил три детали, и теперь ваша задача - обнаружить их все. Дадим на поиски 20 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы проверить, насколько хорошо ваш глаз замечает мелочи.
Ставьте таймер и начинайте сравнение. Только не пытайтесь искать неисправность в машине - сегодня ремонтировать нужно исключительно собственную внимательность.
Почему отличия так легко пропустить
Наш мозг любит экономить силы. Увидев знакомую сцену, он быстро составляет общую картину: автомобиль на месте, механик на месте, инструменты висят, колёса не исчезли - значит, всё нормально.
Именно поэтому небольшие изменения могут буквально находиться перед глазами и оставаться незамеченными.
Подобные задания заставляют внимательнее рассматривать детали, удерживать концентрацию и быстрее переключаться между отдельными участками изображения. А если задача никак не поддаётся, попробуйте простой приём: сравнивайте рисунки не целиком, а по зонам - сначала машину, потом человека, затем фон.
Только не торопитесь заглядывать ниже.
Три отличия действительно есть.
И одно из них может оказаться таким же коварным, как болт, который после ремонта почему-то остался лежать на столе.
Ну что, 20 секунд прошли?
Ответ: где спрятались три отличия
Проверяем наблюдательность.
Первое отличие - боковое окно автомобиля. На одной картинке в переднем боковом окне есть дополнительная вертикальная линия, на другой её нет.
Второе - инструмент в руках механика. Присмотритесь к горизонтальной части инструмента: её форма отличается.
Третье - карман на брюках механика. На одной картинке он отчётливо прорисован, а на другой исчез.
Вот и всё. Машина цела, механик тоже, а виновником сегодняшней поломки оказался художник.
Подводим итоги
3 из 3 за 20 секунд - превосходно. С такой внимательностью вам можно доверить даже коробочку с болтами после капитального ремонта двигателя.
2 из 3 - хороший результат. Почти всё заметили, но одна деталь всё-таки сумела спрятаться.
1 из 3 - глаз включился в работу, но ему явно требуется ещё небольшая диагностика.
0 из 3 - ничего страшного. Запускайте таймер ещё раз: иногда даже опытному механику приходится дважды заглянуть под капот.