Тест на настроение: выберите коробку, которую захотелось бы открыть первой

Для хорошего настроения порой не требуется ничего грандиозного. Иногда достаточно сообщения от близкого человека, пары спокойных часов без лишних дел, любимой еды, неожиданной покупки или возможности хотя бы ненадолго забыть о повседневных обязанностях. У каждого человека есть свой эмоциональный «переключатель». Это то, что помогает быстрее выбраться из усталости, раздражения или ощущения внутренней тяжести.

Перед вами девять коробок конфет, и каждая выглядит совершенно по-разному. Какая-то кажется роскошной, другая вызывает ассоциации с романтикой, третья напоминает о домашнем уюте. Именно первая визуальная реакция и станет основой этого небольшого теста.

Посмотрите на картинку и выберите коробку, которую захотелось бы открыть первой. Не думайте о том, где конфеты вкуснее и какая упаковка красивее. Представьте, что одну из них неожиданно подарили сегодня именно вам. Какую вы выберете?

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Теперь найдите соответствующий номер.

Вариант 1 - строгая тёмная коробка

Если взгляд сразу остановился на первой коробке, хорошее настроение вам особенно быстро возвращает ощущение заслуженной награды.

Вы способны долго работать, выполнять обязанности и терпеливо идти к цели, не требуя немедленной отдачи. Но со временем может появиться неприятное чувство: от вас всё время что-то хотят, а ваши усилия воспринимают как само собой разумеющееся.

В такие моменты особенно важно получить подтверждение собственной ценности. Это может быть благодарность, удачно завершённое дело, хорошая новость, приятная покупка или возможность наконец позволить себе то, что долго откладывалось.

Вы привыкли рассчитывать на себя и не ждать, что кто-то решит проблемы вместо вас. Это сильная сторона. Но именно самостоятельность иногда мешает вовремя признать простую вещь: поощрение тоже необходимо.

Не обязательно ждать чужой оценки. Иногда настроение заметно меняется, когда удаётся самому сказать себе: «Сегодня я сделал достаточно».

Вариант 2 - розовая коробка в форме сердца

Вторая коробка говорит о потребности в эмоциональном тепле. Когда настроение падает, быстрее всего помогает ощущение, что рядом есть человек, которому вы действительно небезразличны.

Искреннее сообщение, неожиданный звонок, комплимент, объятие или приглашение встретиться могут оказаться гораздо ценнее дорогого подарка. Вы хорошо чувствуете атмосферу отношений и быстро замечаете холодность, дистанцию или недостаток внимания.

При этом попросить о поддержке бывает непросто. Иногда возникает ожидание, что близкие сами догадаются о вашем состоянии. Если этого не происходит, разочарование только усиливается.

Гораздо полезнее не превращать потребность в близости в молчаливую проверку окружающих. Порой достаточно первым написать человеку, с которым действительно хочется поговорить.

Ваш эмоциональный ресурс быстро восстанавливается там, где есть искреннее внимание, доброжелательность и ощущение взаимности.

Вариант 3 - простая коробка из натурального картона

Третья коробка - про простые удовольствия без лишнего шума. Чтобы почувствовать себя лучше, вам, скорее всего, совсем не нужна насыщенная программа с десятком развлечений.

Иногда гораздо больше помогает спокойно поесть, приготовить любимое блюдо, прогуляться, посмотреть хороший фильм или провести вечер без обязательств. Слишком много информации, впечатлений и требований способно утомлять сильнее, чем кажется.

Вы достаточно практичны и обычно стараетесь не драматизировать проблемы. Однако у этой черты есть обратная сторона: собственную усталость легко принять за нечто несущественное.

А ведь маленькие удовольствия тоже работают. Не обязательно ждать отпуска или большого праздника. Иногда настроение начинает улучшаться после нескольких самых обычных вещей, сделанных исключительно для себя.

Вариант 4 - золотая коробка

Если первой привлекла золотая коробка, вам особенно хорошо помогает ощущение праздника. Даже когда в жизни всё в порядке, слишком долгое однообразие способно заметно снижать настроение.

Вам важно время от времени почувствовать, что сегодняшний день отличается от вчерашнего. Новое место, необычный ужин, красивая одежда, мероприятие, небольшая поездка или просто хорошо организованный вечер могут дать тот самый эмоциональный толчок.

Вы умеете быть серьёзным и дисциплинированным, когда это необходимо. Но постоянно жить в режиме «надо» вам тяжело.

Есть риск откладывать радость до какого-нибудь большого события. А потом между праздниками образуются слишком длинные промежутки.

Гораздо эффективнее создавать маленькие поводы для радости самостоятельно. Иногда обычному вечеру достаточно добавить немного торжественности.

Вариант 5 - круглая коробка с цветами

Пятая коробка может понравиться тем, для кого окружающая атмосфера напрямую связана с настроением.

Вы замечаете то, что другие способны пропустить: освещение, цвета, запахи, музыку, порядок и различные детали пространства. Хаос или неприятная обстановка постепенно забирают энергию, даже если сразу это не ощущается.

Быстрее всего вернуть хорошее состояние помогает красота вокруг. Прогулка по любимому району, цветы дома, приятное кафе, музыка, небольшое обновление интерьера или просто внимание к собственной внешности способны дать неожиданный эмоциональный эффект.

Иногда в напряжённые периоды всё это кажется второстепенным. Но для вас эстетика - вполне настоящий ресурс.

И вовсе не обязательно что-то дорого покупать. Порой достаточно немного изменить пространство вокруг себя, чтобы снова почувствовать: жизнь состоит не только из задач.

Вариант 6 - лаконичная светлая коробка

Шестой вариант - про порядок. Когда одновременно накапливаются незавершённые дела, сообщения, вещи и нерешённые вопросы, внутреннего спокойствия становится всё меньше.

Зато стоит привести в порядок хотя бы небольшой участок жизни - и состояние способно измениться удивительно быстро. Разобрать стол, закрыть одну задачу, составить список дел, навести порядок дома или наконец решить отложенный вопрос уже приносит облегчение.

В сложных ситуациях вам помогает умение структурировать происходящее. Однако здесь есть ловушка: желание всё контролировать легко превращается в дополнительный источник напряжения.

Не обязательно разбираться со всеми проблемами одновременно. Иногда одна завершённая задача уже возвращает ощущение устойчивости.

Ваше настроение заметно улучшается, когда хаоса становится меньше и появляется чувство, что происходящее снова находится хотя бы частично под контролем.

Вариант 7 - яркая праздничная красная коробка

Если взгляд остановился на седьмой коробке, лучше всего вас оживляет смена обстановки и эмоциональное переключение.

Неприятные мысли могут долго крутиться в голове, если продолжать оставаться в том же месте и делать то же самое. Поэтому вам особенно полезно выйти из привычного контекста.

Встреча с друзьями, музыка, интересное мероприятие, поездка или даже неожиданный повод выбраться из дома способны довольно быстро изменить внутреннее состояние. Энергия приходит через движение, общение и новые впечатления.

Проблема возникает тогда, когда вы слишком долго остаётесь один на один со своими мыслями. Небольшая неприятность постепенно начинает занимать всё пространство.

Не обязательно ждать, пока кто-то организует развлечение. Иногда достаточно самому придумать повод выйти из дома и оказаться там, где вокруг происходит жизнь.

Вариант 8 - деревянная коробка с конфетами

Восьмая коробка связана с домашним теплом и приятным чувством знакомого комфорта.

Когда становится тяжело, вы интуитивно тянетесь к тому, что уже когда-то помогало успокоиться: любимой еде, знакомой музыке, старому фильму, привычному месту или семейному ритуалу. Такие вещи возвращают ощущение устойчивости и напоминают, что сложный период не будет длиться вечно.

Вы умеете держаться за привычные точки опоры. Это помогает сохранять связь с собой даже в непростых обстоятельствах.

Но прошлое иногда способно затянуть слишком сильно. Приятные воспоминания должны поддерживать, а не заставлять постоянно сравнивать настоящее с тем, что уже прошло.

Хорошо, когда старые ритуалы получают продолжение в новых. Знакомое тепло может появиться и в совершенно новых воспоминаниях.

Вариант 9 - тёмно-синяя круглая коробка

Девятая коробка - для тех, кому хорошее настроение чаще возвращает тишина.

Когда что-то идёт не так, вам не обязательно нужен разговор, компания или активное развлечение. Иногда гораздо важнее на некоторое время уменьшить количество контактов, убрать лишний шум и перестать реагировать на бесконечные внешние запросы.

Окружающие могут даже не замечать вашей усталости. Вы умеете сохранять самообладание и продолжать заниматься делами, даже когда внутренние силы уже почти закончились.

Восстановиться помогают спокойная музыка, чтение, одиночная прогулка, вечер без телефона или любое занятие, которое не требует общения.

Главное - не перепутать полезное уединение с полной изоляцией. Небольшая пауза нужна для того, чтобы снова услышать собственные мысли, понять свои желания и отделить действительно важное от всего остального.

Иногда миру достаточно просто ненадолго стать тише - и настроение постепенно возвращается.