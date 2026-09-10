Школьная задача со скобками: попробуйте решить без калькулятора за 25 секунд

Попробуйте решить

6² - 48 ÷ (√100 - 4) = ?

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Для желающих считать на время ориентиром могут стать 25 секунд. Если хочется спокойно вспомнить правила, таймер совершенно ни к чему.

Каким может быть результат

Не открывайте калькулятор сразу после первой попытки. Сначала оцените, подходит ли ваше число самому условию. Такая проверка особенно удобна, когда вычисления короткие и можно заметить ошибку по одному признаку.

Мы начинаем с квадрата шестёрки и вычитаем из него результат деления. В скобках получается положительное число, поэтому и частное будет положительным. Значит, итог должен быть меньше квадрата шестёрки. Если у вас получилось больше, уже есть причина вернуться к расчёту.

Конечно, подходящее по величине число ещё не обязательно правильное. Эта проверка помогает отсеять часть ошибок, но не заменяет решение. Зато после неё будет проще понять подробный разбор и увидеть, в каком месте расчёт мог пойти иначе.

Разбираем пример

Сначала вычислим корень внутри скобок.

√100 = 10.

Теперь закончим действие в скобках.

10 - 4 = 6.

Именно на эту шестёрку нужно разделить 48. Вся скобка после знака деления заменяется одним числом.

Отдельно найдём квадрат в начале строки.

6² = 36.

После этих вычислений пример становится короче.

36 - 48 ÷ 6

Деление выполняем раньше вычитания.

48 ÷ 6 = 8.

И только теперь вычитаем.

36 - 8 = 28.

Ответ

28

Где можно сбиться

Если сначала вычесть 48 из 36, это изменит порядок, заданный условием. Знак минуса расположен левее деления, но это не даёт ему преимущества. Ещё одна возможная неточность возникает, если разделить 48 сразу на корень из ста и забыть, что внутри скобок есть вычитание.

Правильный результат прошёл и предварительную проверку, он меньше 36. Теперь понятно не только, сколько получилось, но и почему. В следующем похожем примере сначала найдите значение скобки, на которую предстоит делить.