Завтрак с подвохом: три отличия спрятались прямо у вас перед глазами

Есть головоломки, которые заставляют напрячь мозг. А есть такие, которые заодно заставляют задуматься о завтраке.

Перед нами аппетитная вафля с кусочком масла, ягодами и щедрой порцией сиропа. Рядом чинно лежат вилка и нож - всё готово к тому, чтобы прекратить разглядывать еду и наконец перейти к более решительным действиям.

Но сначала придётся заслужить завтрак.

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Две картинки кажутся совершенно одинаковыми, однако художник спрятал на них три отличия. Ваша задача - обнаружить все три.

Для большей спортивности даём 20 секунд. Ставьте таймер и внимательно сравнивайте изображения. Только не слишком долго смотрите на вафлю: голод, как известно, наблюдательности не помогает.

Почему такие задачки оказываются сложнее, чем кажется

При поиске отличий мозг часто играет против нас. Он быстро распознаёт знакомую сцену целиком и перестаёт внимательно проверять отдельные детали. «Тарелка есть, вафля есть, ягоды на месте, нож с вилкой тоже никуда не убежали» - и внутренний контролёр качества считает работу законченной.

А именно в мелочах обычно и прячется подвох.

Подобные визуальные головоломки помогают потренировать концентрацию, внимание к деталям и скорость зрительного поиска. А ещё это хороший повод на несколько минут отвлечься от привычного потока информации и сосредоточиться на одной конкретной задаче.

Кстати, можно попробовать небольшой трюк: не рассматривайте картинку целиком. Мысленно разделите её на несколько зон и сравнивайте их по очереди.

Ну что, время вышло?

Если третье отличие упорно не находится, дадим ещё несколько секунд. Вафля уже всё равно нарисованная - остыть не сможет.

Ответ: где спрятались три отличия

Проверяем себя.

Первое отличие - ягода в верхней части вафли. На двух изображениях отличается одна из ягод рядом с маслом.

Второе - рисунок самой вафли слева внизу. Одна из линий, разделяющих её на характерные квадратики, исчезла.

Третье - нож справа от тарелки. Присмотритесь к его лезвию: на второй картинке изменилась форма выемки.

Именно поэтому первые два отличия можно заметить довольно быстро, а третье способно заставить несколько раз проверить всю тарелку, подозревая во всём ни в чём не повинный сироп.

А теперь считаем результат

3 из 3 за 20 секунд - великолепно! Ваша внимательность острее ножа с картинки. Можно подавать завтрак.

2 из 3 - очень хороший результат. Вы почти раскрыли дело о загадочной вафле, но одна улика сумела ускользнуть.

1 из 3 - разминка состоялась, однако глаз ещё немного ленится. Возможно, его тоже сначала следовало накормить.

0 из 3 - запускайте таймер ещё раз. Теперь, когда вы знаете, что подвох действительно существует, реванш наверняка будет убедительнее.