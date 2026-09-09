(√196 - 3²) × 6 + 8 = ? Проверьте себя за 25 секунд

Здесь легко начать считать раньше, чем дочитаешь до конца. Числа небольшие, а после скобок остаются обычное умножение и сложение. Только сначала стоит разобраться с маленькой двойкой возле тройки. Важно не перенести эту двойку на всю скобку. В квадрат здесь возводится только тройка.

Попробуйте решить пример без калькулятора. Можно отвести себе 25 секунд, если нравится небольшой азарт, но торопиться необязательно. Гораздо интереснее получить ответ, за который сможете поручиться, и затем проверить каждый шаг.

Задание

(√196 - 3²) × 6 + 8 = ?

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Сначала найдите свой ответ. Ниже будет решение, поэтому пока не спешите прокручивать страницу.

Оставьте подсказку на потом Калькулятор легко выдаст результат почти мгновенно. Для проверки это удобно. Но пока ответ ещё неизвестен, есть возможность самому разобраться в небольшой задаче и поймать тот момент, когда отдельные действия складываются в понятное решение. После подсказки повторить эту первую попытку уже не получится. Если корень из 196 не вспоминается сразу, это ещё не повод отказываться от устного счёта. Подберите число, которое при умножении на себя даёт 196. Здесь достаточно знакомой школьной арифметики, просто некоторым результатам нужно чуть больше времени, чтобы вспомниться. Когда получите итог, вернитесь взглядом к скобкам. Проверьте, какое именно число вы возвели в квадрат и что затем умножили на шесть. Для этого не нужно начинать всё заново. Решение по шагам 1. Находим корень. √196 = 14, потому что 14 × 14 = 196. 2. Вычисляем квадрат тройки. 3² = 3 × 3 = 9. Двойка относится только к тройке. Возводить в квадрат всю разность внутри скобок не нужно. 3. Заканчиваем вычисление в скобках. 14 - 9 = 5. 4. Умножаем полученную пятёрку на шесть. 5 × 6 = 30. 5. Прибавляем восемь. 30 + 8 = 38. Ответ 38 Вся последовательность выглядит так. (14 - 9) × 6 + 8 = 5 × 6 + 8 = 30 + 8 = 38. Короткая проверка Последние действия удобно проверить в обратную сторону. От 38 отнимаем 8, получаем 30. Делим 30 на 6 и возвращаемся к пятёрке, которая получилась в скобках. Эта проверка подтверждает заключительную часть расчёта. Если ваш ответ не совпал, посмотрите прежде всего на первые два шага. Квадрат тройки равен девяти, а корень извлекается только из 196. Разобраться с одной конкретной неточностью гораздо полезнее, чем просто заменить своё число на правильное.