Выберите зеркало: проверьте, в чём окружающие могут ошибаться насчёт вас

Самое обидное в разговоре порой выясняется уже после него: вас поняли совсем не так. Вы помните, что хотели сказать, а собеседник помнит ваш тон, паузу или одну неудачную фразу. И каждый уверен, что всё было совершенно ясно.

Особенно удивляет, когда такое происходит с близкими. Кажется, уж они-то должны знать, что вы имели в виду. Но даже человек, с которым вы знакомы много лет, может по-своему объяснять ваши привычки. Посмотрите на зеркала и выберите одно: предлагаем узнать, в какой из девяти историй о недопонимании вы узнаете себя.

Как выбрать зеркало

Представьте, что можете забрать домой любое из этих зеркал. Место для него найдётся, подбирать под мебель не нужно. Какое вам просто нравится? Запомните номер и переходите к своему варианту.

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Это развлекательный тест с ассоциациями. Зеркало не может рассказать, что думают о вас другие, зато описанную ситуацию можно сравнить со своим опытом. Возможно, вы вспомните разговор, который теперь захотите уточнить.

1. Овальное зеркало в тонкой латунной раме

Вашу паузу перед ответом могут принимать за неуверенность.

Вам нужно немного времени, чтобы понять, что вы действительно думаете. Вы редко обещаете что-то с ходу и не любите отвечать только ради того, чтобы поскорее закончить разговор. Пока другие уже выбирают дату, вы прикидываете, свободны ли в этот день и хватит ли сил на ещё одну встречу.

Со стороны эта пауза может выглядеть иначе: будто вы сомневаетесь в себе или ждёте, пока кто-нибудь решит за вас. Самый нетерпеливый собеседник начинает убеждать, подсказывать и предлагать варианты, хотя вы ещё даже не успели ответить на первый вопрос.

Тогда появляется раздражение. Вас торопят именно в тот момент, когда вы стараетесь отнестись к вопросу серьёзно. Но собеседнику об этом неизвестно: он видит молчание и пытается помочь.

Если история знакома, попробуйте обозначать паузу словами: «Я хочу подумать, скажу вечером». Так человеку будет понятно, что вы заняты решением и к вопросу ещё вернётесь. А если обещали ответить вечером, действительно ответьте, даже когда окончательного решения пока нет.

2. Круглое зеркало в светлой деревянной раме

Вашу ненавязчивость могут принимать за равнодушие.

Вы стараетесь учитывать чужую занятость. Не пишете повторно, если на первое сообщение пока не ответили. Не расспрашиваете о личном без приглашения. Думаете: захочет человек поговорить, расскажет сам.

Вам кажется, так человеку будет удобнее. Однако он может ждать как раз обратного: что вы спросите, позовёте, поинтересуетесь, чем закончилась неприятная история. Он молчит, потому что не хочет жаловаться без повода. Вы молчите, потому что не хотите лезть с вопросами. В итоге оба могут почувствовать себя забытыми.

Особенно трудно бывает, когда вы помните о человеке гораздо чаще, чем даёте ему об этом знать. Собирались отправить фотографию, вспомнили его любимую песню, подумали, как прошла важная встреча. Но всё это осталось у вас в голове.

Короткое сообщение «Вспомнил, что у тебя сегодня важный день. Как всё прошло?» не требует долгого разговора. Оно просто делает ваше внимание заметным. При этом ответ вполне можно подождать: проявить интерес и дать человеку время не мешает одно другому.

3. Прямоугольное зеркало в чёрной раме

В вашей попытке помочь могут услышать критику.

Когда близкий рассказывает о неприятностях, вы быстро начинаете искать выход. Кому позвонить, что проверить, как ответить, где можно было поступить иначе. Вам трудно сидеть рядом и только сочувствовать, если уже есть несколько полезных идей.

Но человек, который ещё не закончил жаловаться, может услышать в этих идеях совсем другой смысл: «Ты сам не справился, сейчас я объясню, как надо». Особенно если совет начинается со слов «Нужно было сразу…». Вы уже обсуждаете следующий шаг, а он всё ещё переживает из-за того, что случилось.

Отсюда обидная для обоих сцена: вы потратили время, всё обдумали, предложили помощь, а в ответ получили раздражение. Собеседник тоже недоволен, потому что так и не почувствовал, что его выслушали.

Здесь многое меняет один вопрос: «Хочешь, я просто послушаю, или подумаем, что можно сделать?» Если человеку нужны идеи, ваши предложения пригодятся. Если пока хочется выговориться, у вас будет возможность помочь именно этим. Полезный совет легче принять, когда о нём уже попросили.

4. Арочное зеркало в широкой кремовой раме

По вашей собранности могут ошибочно судить, что у вас всё в порядке.

Даже в трудный день вы способны ответить на сообщения, закончить нужное дело и вспомнить, кому обещали позвонить. Если есть проблема, вы обычно рассказываете о ней тогда, когда уже понимаете, что будете делать.

Окружающие видят человека, который справляется. Они могут искренне считать, что вам сейчас легче, чем остальным, и не догадываться, сколько сил уходит на самые обычные вещи. Ещё одна просьба кажется им небольшой. Для вас она может оказаться последней, на которую сегодня хватает терпения.

В такой ситуации легко обидеться: «Разве не видно, что я уже устал?» Но если вы весь день говорили «нормально» и «сделаю», заметить усталость действительно непросто. Привычный спокойный голос не даёт другим понять, что что-то изменилось.

Можно сообщить о своём состоянии до того, как совсем закончатся силы: «День тяжёлый, сегодня больше ничего не возьму». А если помощь нужна, назвать её прямо: забрать заказ, приготовить ужин, перенести обсуждение. Тогда человеку не придётся угадывать по вашему виду, что именно он может сделать.

5. Зеркало в резной золотистой раме

Вашу память о важном могут принимать за обидчивость.

Вы хорошо помните разговоры, в которых о чём-то договорились. Кто что обещал, почему решили именно так, на что рассчитывали. Для вас эти подробности имеют значение и через неделю, и через несколько месяцев.

Поэтому вас может задеть фраза «Ты опять за старое». Вы возвращаетесь к истории, потому что считали вопрос нерешённым. Другой человек уже давно записал её в прошлое и теперь думает, что вы собираете его промахи.

Например, вы договаривались предупреждать об изменении планов. В следующий раз всё повторилось, и вы напоминаете о прежнем разговоре. Собеседник слышит очередной упрёк, хотя вы хотите понять вполне конкретную вещь: ваша договорённость вообще ещё действует?

Трудность возникает, когда к одному случаю прибавляются сразу пять предыдущих. За перечнем уже трудно услышать, чего вы хотите сейчас. Попробуйте начать именно с этого: «Мне нужно, чтобы ты предупреждал заранее. Мы можем так договориться?» Если привычка не меняется, это тоже стоит обсуждать прямо, без необходимости каждый раз пересказывать всю историю.

6. Зеркало с волнистым краем без рамы

Из-за ваших шуток могут не замечать, когда вам тяжело.

Вы умеете рассказать о неудачном дне так, что все засмеются. Даже в неприятной ситуации находите смешную подробность и можете первым пошутить над собой. Так проще начать разговор, особенно когда говорить серьёзно пока неловко.

Собеседники смеются вместе с вами и делают понятный вывод: раз вы уже шутите, значит, неприятность пережита. Разговор становится весёлым, кто-то вспоминает похожий случай. А вы замечаете, что обсудили всё, кроме того, как вам на самом деле было.

Сложнее всего, если вы сами задали такой тон, а теперь не знаете, как его сменить. Кажется, что серьёзная фраза прозвучит неожиданно и всем станет неловко. Поэтому вы добавляете ещё одну шутку и оставляете главное при себе.

Но разговор можно продолжить и по-другому: «Смешно получилось, да. Только я из-за этого до сих пор переживаю». Такая фраза помогает собеседнику понять, что вы ещё хотите об этом поговорить. Если он сразу не перестроился, можно попросить несколько минут просто вас послушать.

7. Квадратное зеркало в серебристой раме

В ваших уточняющих вопросах могут слышать недоверие.

Прежде чем согласиться, вам хочется разобраться в подробностях. Во сколько выезжаем, кто забронировал столик, что входит в стоимость, точно ли всем подходит этот день. Без ответов вам трудно понять, на что вы соглашаетесь.

Но человеку, который уже всё организовал, череда вопросов может показаться проверкой его способностей. Он рассказывает о готовом плане, а слышит: «Ты уверен? Ты ничего не забыл? А ты вообще умеешь это делать?»

Вы удивляетесь его раздражению, ведь пока даже не высказали своего мнения. Он удивляется вашему, потому что ждал хотя бы короткого «здорово, спасибо». Особенно часто разговор портится, когда вопросы идут подряд и каждый следующий звучит настойчивее предыдущего.

Попробуйте сначала сказать, что думаете об идее в целом: «Я хочу поехать. Уточню пару вещей, чтобы спланировать день». Собеседнику станет понятнее, зачем вам детали. И вопросы лучше выбирать по существу: какая информация действительно нужна для решения, а что вполне можно выяснить позже. Не каждую мелочь обязательно знать заранее.

8. Зеркало-солнце

Вашу радость по поводу успеха могут принимать за хвастовство.

Когда случается что-то хорошее, вам хочется рассказать об этом подробно. Как долго выбирали, чего боялись, что наконец получилось. Вы делитесь новостью с теми, чья реакция вам важна, и надеетесь порадоваться вместе.

Но слушатель может заметить прежде всего результат: покупку, поездку, повышение, удачную фотографию. Если о сомнениях и усилиях вы раньше не рассказывали, ему неоткуда знать, что за этим стояло. В его представлении вы просто в очередной раз сообщаете, как у вас всё замечательно.

Здесь имеет значение и момент. Другу, который только что пожаловался на неудачу, бывает трудно сразу переключиться на вашу хорошую новость. Сдержанная реакция не обязательно означает зависть или нежелание вас поддержать.

Прятать радость при этом незачем. Можно начать с простого: «Хочу с тобой поделиться, для меня это правда важно». И дать собеседнику место в разговоре: спросить о его делах, дослушать ответ. Тогда обмен новостями останется взаимным, даже если сегодня хорошие события произошли только у одного из вас.

9. Зеркало неправильной формы в зелёной раме

Вашу готовность уступить могут принимать за отсутствие собственных желаний.

Вы не видите смысла спорить из-за каждой мелочи. Можно сходить в другое кафе, немного сдвинуть встречу, выбрать фильм, который нравится компании. Если это не портит вам вечер, договориться обычно легче, чем настаивать на своём.

Постепенно окружающие привыкают: вас устроит любой вариант. В следующий раз они уже меньше спрашивают и быстрее решают за всех. А потом вдруг выясняется, что именно сегодня вам совсем не хочется подстраиваться.

Для близких ваш отказ может оказаться неожиданностью: «Ты же никогда не возражал». Для вас неприятно другое: небольшие уступки стали воспринимать как постоянное согласие. Возможно, вы уже несколько раз промолчали там, где на самом деле хотели выбрать иначе.

Помогает говорить о предпочтениях ещё до спора. «Сегодня мне хочется сюда», «В этот раз время менять не смогу», «Давайте следующий фильм выберу я». Так людям проще узнать ваши желания, чем пытаться вычислить их по тому, на какие предложения вы наконец отреагировали отказом. Согласие на прошлой неделе ничего не говорит о ваших планах на следующую.

Если вы узнали себя

Вспомните один разговор, на который похож ваш результат. Что вы хотели донести и что человек мог понять из ваших слов? Для начала достаточно разобрать именно этот случай. Возможно, вы увидите, что важная часть объяснения так и осталась невысказанной.

Если захочется проверить своё впечатление, можно вернуться к собеседнику с простым вопросом: «А как ты тогда меня понял?» Его ответ будет полезнее любых догадок. И вполне возможно, вы оба удивитесь, насколько по-разному запомнили один разговор.