7² − 4 × (√256 − 9) = ?: задача для любителей IQ-тестов

Увидеть школьный пример спустя много лет бывает занятно. Цифры знакомые, обозначения тоже, а уверенности уже меньше: получится ли решить так же легко, как когда-то в тетради? Предлагаем проверить это на одной задаче.

Здесь можно обойтись без калькулятора. Попробуйте посчитать в уме, а потом сверить результат с разбором. Торопиться сегодня не будем: важно закончить решение самостоятельно и понять, откуда взялось последнее число.

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Попробуйте решить

7² − 4 × (√256 − 9) = ?

Назовите свой ответ, прежде чем читать дальше. Если удобнее записывать вычисления, возьмите листок: просто учтите, что это уже попытка с записями.

В школе мы делали это каждый день

Когда каждый день решаешь похожие примеры, многие вычисления получаются быстро. Через несколько лет без такой практики на знакомую запись можно смотреть с сомнением. Вроде бы всё это проходили, а приходится вспоминать.

Похожее бывает с иностранным языком: слово узнаёшь сразу, когда читаешь, но в разговоре никак не можешь его вспомнить. Поэтому готовое решение нередко выглядит гораздо проще, чем казался сам пример. Читаешь разбор и думаешь: «Ну конечно, как я сразу не сообразил».

Вот ради этого момента и стоит сначала попробовать самому. После собственной попытки понятнее, что вы помните хорошо, а на чём остановились. Можно сравнить свои записи с разбором и найти конкретную ошибку, если она была.

По одному примеру, конечно, нельзя определить IQ. Зато разобраться с этой задачей и вспомнить знакомые правила вполне получится. Ниже как раз всё решение.

Правильный ответ: 21

Семь в квадрате равно 49, а квадратный корень из 256 равен 16. Для проверки корня достаточно умножить 16 на 16.

Теперь пример выглядит так:

49 − 4 × (16 − 9)

В скобках вычитаем 9 из 16 и получаем 7:

49 − 4 × 7

Дальше умножаем 4 на 7. Получившиеся 28 вычитаем из 49:

49 − 28 = 21.

Полная запись решения:

7² − 4 × (√256 − 9) = 49 − 4 × (16 − 9) = 49 − 4 × 7 = 49 − 28 = 21.

Откуда может взяться 315

Если у вас получилось 315, проверьте строку «49 − 4 × 7». Скорее всего, вы сначала вычли 4 из 49, а затем умножили 45 на 7.

Такое решение подошло бы к записи (49 − 4) × 7. Но в нашем примере этих скобок нет: сначала выполняется умножение, а затем вычитание.

Совпало с вашим ответом? Можно заодно сравнить ход решения. Возможно, вам было удобно считать немного иначе, но при соблюдении правил результат получится тот же.

Если ошиблись, вернитесь к месту расхождения и закончите вычисления ещё раз. Теперь уже понятно, что именно нужно исправить, а весь школьный учебник ради одного примера вспоминать не придётся.