(√576 + 6²) ÷ 5 = ?: проверка для тех, кто способен считать сам

Есть особое удовольствие в том, чтобы самому получить ответ, а потом убедиться, что всё сошлось. Телефон, конечно, справится быстрее. Но сегодня попробуем оставить его в покое и вспомнить, каково это, когда весь пример помещается в голове.
Перед вами короткая задача для такой попытки. Дайте себе 15 секунд, если нравится соревноваться со временем, или считайте спокойно, если секундомер только раздражает. Главное, сначала назвать собственный ответ и уже потом посмотреть наш.
Ваш пример
(√576 + 6²) ÷ 5 = ?
Попробуйте решить его в уме, без калькулятора и записей. Когда получите число, запомните его: ниже можно будет сравнить результат и весь ход вычислений.
Где нам всё ещё нужен устный счёт
Прикинуть стоимость покупок до кассы, понять, выгодна ли большая упаковка, разделить расходы на поездку. В таких ситуациях редко хочется доставать телефон ради каждого числа. Бывает достаточно быстро оценить результат, а точность проверить позже, если она действительно нужна.
Но с готовыми ответами мы теперь встречаемся гораздо чаще, чем с необходимостью посчитать самим. Касса всё сложит, приложение покажет остаток, сервис разделит платёж. Это удобно, и отказываться от удобства незачем. Просто иногда приятно обнаружить, что небольшую задачу вы всё ещё можете решить самостоятельно.
У такого примера есть понятное преимущество перед подсчётами в магазине: никто не ждёт за спиной, чек не потерялся, ценник не приходится разглядывать. Можно спокойно заняться одной строкой и закончить вычисления в своём темпе.
Если ответ уже получился, запомните его. Ниже начнётся проверка, и там можно будет сравнить не только последнее число, но и всё решение.
Ответ: 12
Разберём вычисления так, чтобы было видно, откуда взялся результат.
1. Вычисляем корень и степень.
√576 = 24, потому что 24 × 24 = 576.
6² = 36.
После этих вычислений пример выглядит так:
(24 + 36) ÷ 5
2. Складываем числа в скобках.
24 + 36 = 60.
Остаётся:
60 ÷ 5
3. Выполняем деление.
60 ÷ 5 = 12.
Целиком решение можно записать в одну строку:
(√576 + 6²) ÷ 5 = (24 + 36) ÷ 5 = 60 ÷ 5 = 12.
Как убедиться, что всё сошлось
Вернёмся от ответа к предыдущему действию: 12 × 5 = 60. Именно столько получилось в скобках. А 24 + 36 действительно дают 60, так что обе части решения согласуются.
Если вышло другое число, сравните записи по очереди. Например, 6² означает 6 × 6, поэтому здесь получается 36. А на пять делится вся сумма в скобках. Это два места, которые стоит перепроверить уже после своей попытки.
Получилось с первого раза? Приятно обнаружить, что знакомые вычисления по-прежнему даются легко. Если понадобилось чуть больше времени, секундомер можно просто не учитывать: вы всё равно нашли ответ сами.
Сохраните пример для кого-нибудь из близких и предложите решить его без подсказок. Любопытно сравнить не только числа, но и ощущения: кому задача показалась совсем простой, а кто сначала немного усомнился в себе.