(5 × (√256 − 10) + 18) ÷ 6 = ?: математический капкан: последняя шестёрка ждёт

Эта формула начинается со скобки и почти целиком внутри неё и остаётся. Сначала нужно собрать общий результат, а уже затем разделить его на шесть. На бумаге граница видна хорошо, но при устном счёте она легко стирается из памяти.

Главная ошибка появляется в самом конце. Человек доходит до числа 18, замечает стоящее рядом деление на 6 и делит только последнее слагаемое. Но шестёрка относится ко всему выражению внутри большой скобки, включая корень, разность и умножение.

Внутри находятся несколько действий:

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√256 − 10

затем умножение результата на 5,

затем прибавление 18.

Только когда вся внутренняя часть готова, можно переходить к делению.

Здесь полезно не спешить с промежуточными вычислениями. Чем раньше человек начинает соединять числа за пределами их скобок, тем выше вероятность, что он потеряет структуру выражения.

Задание

Решите в уме за 30 секунд:

(5 × (√256 − 10) + 18) ÷ 6 = ?

Сначала назовите окончательный ответ. Затем проверьте, на каком этапе вы использовали последнюю шестёрку.

Она должна вступить в работу лишь после закрывающей скобки.

Перед решением: общий счёт сначала собирают, потом делят

В этом примере большая скобка работает как контейнер. Все действия внутри неё должны закончиться раньше, чем выражение сможет двигаться дальше.

Первая маленькая задача:

√256 − 10

Корень из 256 равен 16:

16 − 10 = 6

Теперь результат нужно умножить на пятёрку:

5 × 6

После этого к полученному числу прибавляется 18.

Только затем закрывается большая скобка.

Представьте общий счёт в кафе на шестерых. В него сначала вносят все заказанные позиции, получают итоговую сумму и лишь потом делят её между людьми.

Нельзя поделить на шесть только последний десерт и считать, что весь счёт уже распределён. Но именно такую математическую ошибку легко совершить, когда запись тянется одной строкой.

После упрощения выражение постепенно принимает такой вид:

(5 × 6 + 18) ÷ 6

затем:

(30 + 18) ÷ 6

и только после этого:

48 ÷ 6

Закрывающая скобка здесь особенно важна. Она показывает, что число 6 в конце относится ко всему собранному результату.

В устном счёте можно временно назвать внутреннюю часть словом «сумма». Тогда выражение звучит гораздо короче:

сначала найти сумму, потом разделить сумму на шесть

Такой приём освобождает память. Не приходится постоянно удерживать в голове исходную длинную строку, достаточно помнить промежуточный результат.

Ещё один способ: мысленно не замечать последнюю шестёрку, пока скобка не закрыта. Она пока ждёт своей очереди и никак не участвует в действиях внутри.

Не стоит делить на шесть ни пятёрку, ни число 18, ни результат корня отдельно. Такое преобразование возможно только при аккуратном распределении деления между всеми членами суммы, но для устного решения это дольше и намного опаснее.

Самый короткий маршрут здесь очевиден:

корень, вычитание, умножение, сложение, деление.

Решение

Начинаем с самой внутренней части:

√256 − 10

Извлекаем корень:

√256 = 16

Вычитаем:

16 − 10 = 6

Умножаем результат скобки на 5:

5 × 6 = 30

Прибавляем 18:

30 + 18 = 48

Теперь большая скобка полностью посчитана:

48 ÷ 6 = 8

Ответ

8

Правильный ответ: 8.

Если получилось 33, вероятно, вы решили выражение как 30 + 18 ÷ 6. В этом случае внешнее деление ошибочно применилось только к последнему числу, хотя оно должно было работать со всей суммой 48.

Задачи с внешним действием проверяют, насколько долго человек способен удерживать границу скобки. Числа здесь простые, но структура требует дисциплины: сначала закончить внутренний расчёт, затем открыть следующий уровень.

Полезная привычка для устного счёта: после каждой закрытой скобки на секунду останавливаться и называть полученное число. В нашем случае это 48. После такой остановки финальное деление уже невозможно присоединить не к тому участку.