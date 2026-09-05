Быстрый тест для мозга: корень, квадрат и деление на 30 секунд

Выражение кажется аккуратным и даже дружелюбным. Корень извлекается без остатка, квадрат пятёрки известен, внутри скобок получается простое число. Но большинство ошибок возникает уже после того, как вся «сложная» часть успешно пройдена.

Справа от скобки стоят деление и умножение. Они имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются по порядку слева направо. Стоит мысленно пристроить двойку к делителю, и выражение незаметно меняется. Именно эту лишнюю скобку многие создают в голове, хотя в записи её нет.

Левая часть формулы почти не требует усилий:

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5²

Справа находится более длинная последовательность:

64 ÷ (√196 − 6) × 2

Плюс соединяет две части лишь после того, как каждая из них полностью посчитана.

Главное здесь, не торопиться объединять стоящие рядом числа. Математика учитывает не то, какие символы кажутся визуально близкими, а то, какие действия записаны между ними.

Задание

Решите без бумаги за 30 секунд:

5² + 64 ÷ (√196 − 6) × 2 = ?

Не листайте сразу к решению. Сначала зафиксируйте свой ответ, хотя бы мысленно.

Особенно внимательно посмотрите на участок после скобки. Подумайте, к чему относится последняя двойка.

Перед решением: почему двойка не входит в делитель

Сначала полезно убрать из выражения всё, что отвлекает взгляд.

В скобках записано:

√196 − 6

Корень из 196 равен 14, поэтому внутри получится:

14 − 6 = 8

После этого правая часть приобретает очень простой вид:

64 ÷ 8 × 2

Именно здесь возникает основная ловушка. Глаз видит восьмёрку и двойку рядом, после чего мозг охотно собирает их в один общий делитель:

64 ÷ (8 × 2)

Но такой скобки в исходной формуле нет.

Деление и умножение находятся на одном уровне. Ни одно из этих действий не получает преимущество только потому, что выглядит удобнее. Когда операции равны по приоритету, их выполняют в том порядке, в котором они записаны, слева направо.

Значит, последовательность читается так:

сначала 64 разделить на 8

затем:

получившийся результат умножить на 2

Удобно представить, что число 64 движется по короткому маршруту. Сначала оно встречает знак деления и восьмёрку. После этого уже новый результат доходит до знака умножения и двойки. Перепрыгивать через первое действие и заранее объединять восьмёрку с двойкой нельзя.

В устном счёте подобная ошибка встречается особенно часто. Человек запоминает числа, но перестаёт удерживать точное расположение знаков. В результате решает уже не то выражение, которое было дано.

Есть простой способ себя проверить. Проговорите правую часть словами:

шестьдесят четыре разделить на восемь, результат умножить на два

Такая фраза почти не оставляет возможности случайно превратить восьмёрку и двойку в один делитель.

Квадрат пятёрки можно вычислить отдельно. Он никак не влияет на порядок операций справа:

5² = 25

После этого останется соединить два готовых числа знаком плюса.

Решение

Начинаем со скобок:

√196 − 6

Извлекаем корень:

√196 = 14

Выполняем вычитание:

14 − 6 = 8

Теперь правая часть выглядит так:

64 ÷ 8 × 2

Деление и умножение выполняем слева направо:

64 ÷ 8 = 8

8 × 2 = 16

Переходим к левой части:

5² = 25

Складываем готовые результаты:

25 + 16 = 41

Ответ

41

Правильный ответ: 41.

Если получилось 29, скорее всего, вы мысленно превратили правую часть в 64 ÷ (8 × 2). Это распространённая ошибка: двойка незаметно оказывается внутри скобки, которой в задании не было.

Такой пример хорошо проверяет не скорость извлечения корня, а точность чтения записи. Быстрый устный счёт начинается с момента, когда человек перестаёт видеть перед собой россыпь чисел и начинает замечать отношения между ними.