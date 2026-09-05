5 сентября 2026, 11:15

Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Мы редко признаёмся себе, что думаем о первом впечатлении. Но перед встречей, знакомством или важным разговором рука сама выбирает определённую одежду, украшения и детали. Одним хочется выглядеть дружелюбнее, другим - увереннее, третьим важно сразу дать понять: перед вами человек с характером.

Представьте простую однотонную блузку, которой не хватает только одной детали. Какой воротничок вы бы к ней добавили? Ваш выбор подскажет, какое впечатление вы чаще всего стараетесь произвести на людей при первой встрече.

Читайте нас также
Подписка на тест

Получайте новые тесты

Мы публикуем новые тесты каждый день

Как пройти тест

Посмотрите на пять вариантов воротничков и представьте каждый из них на одной и той же простой блузке.

Не думайте о том, какой сейчас моднее, какой есть в вашем шкафу и что «правильнее» сочетать с одеждой. Выберите тот вариант, который сразу сделал бы образ для вас более привлекательным.

Первый импульс здесь интереснее долгого анализа.

1. Классический белый отложной воротничок - «На меня можно положиться»

Вам важно производить впечатление собранного, разумного и надёжного человека.

При знакомстве вы скорее покажете спокойствие и компетентность, чем станете немедленно очаровывать или удивлять. Вам хочется, чтобы окружающие чувствовали: вы знаете, что делаете, держите слово и не создаёте лишнего хаоса.

Иногда из-за этого вас могут принять за более строгого человека, чем вы есть на самом деле. За внешней организованностью у вас вполне могут скрываться юмор, эмоциональность и даже авантюрность - просто незнакомым людям вы показываете их не сразу.

Как это использовать: иногда позволяйте себе чуть раньше демонстрировать живую, неидеальную сторону характера. Доверие рождается не только из безупречности.

2. Нежный воротничок с округлыми краями - «Со мной легко»

Вы стараетесь создавать впечатление мягкого, доброжелательного и безопасного человека.

Вам важно, чтобы рядом с вами люди быстро расслаблялись. Поэтому при первом знакомстве вы можете говорить чуть мягче, больше улыбаться, избегать резкости и искать то, что вас объединяет.

Это прекрасное качество, но у него есть обратная сторона: иногда ради приятного впечатления вы можете слишком быстро уступить или промолчать там, где стоило бы обозначить собственную позицию.

Как это использовать: дружелюбие совершенно не требует соглашаться со всеми. Чёткое «я думаю иначе» не делает вас менее приятным человеком.

3. Воротничок с кружевом или вышивкой - «Во мне есть особая глубина»

Вам хочется, чтобы люди замечали в вас тонкость, вкус и нечто чуть более интересное, чем видно с первого взгляда.

Вы не обязательно стремитесь оказаться в центре внимания. Скорее вам приятно, когда после первой встречи человек думает: «В ней что-то есть».

Вам важны нюансы - манера говорить, детали образа, атмосфера, интонации. Вероятно, вы и сами довольно быстро замечаете подобные мелочи в других людях.

Но временами желание сохранить загадочность может мешать простоте общения. Иногда окружающие действительно заинтересованы вами, но не понимают, можно ли приблизиться.

Читайте Mixer
Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Гороскоп на 6 сентября по картам Таро: Овну - перестать контролировать…
Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Картошку больше не запекаю как раньше: сначала слегка варю, потом…
Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на…
Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Овнам вернут шанс, Близнецам напишут из прошлого: почему сентябрь будет…

Как это использовать: оставлять пространство для загадки приятно, но иногда один простой искренний жест работает сильнее самого продуманного образа.

4. Острый строгий воротничок - «Со мной стоит считаться»

Ваше главное первое послание - уверенность.

Вы предпочитаете сначала показать окружающим свои границы, самостоятельность и внутренний стержень. Особенно это заметно в новой компании или ситуации, где ещё непонятно, кто какую позицию займёт.

Возможно, когда-то вы убедились: если сразу показать слишком много мягкости, люди способны принять её за слабость. Поэтому сначала они видят вашу силу - а тепло получают позднее.

Иногда эта стратегия работает настолько хорошо, что люди могут немного вас побаиваться.

Как это использовать: вам необязательно отказываться от сильной подачи. Просто помните, что спокойная доброжелательность не уменьшает авторитет - часто она делает его убедительнее.

5. Необычный дизайнерский воротничок - «Я не такая, как все»

Вам важно, чтобы первое знакомство не прошло незамеченным.

Вы хотите производить впечатление самобытного человека со своим взглядом, вкусом и правилами. Даже если вы совершенно не любите шумные компании, вам неприятно растворяться среди остальных.

Скорее всего, вы цените людей, которые не пытаются всем нравиться и позволяют себе быть немного странными, неожиданными или непредсказуемыми.

Есть лишь одна ловушка: иногда желание отличаться превращается в необходимость постоянно доказывать свою уникальность.

Как это использовать: индивидуальность особенно заметна тогда, когда её не приходится демонстрировать специально. Иногда самая простая версия вас оказывается самой убедительной.

Как использовать результат

Этот тест говорит не столько о том, какой вас действительно видят люди, сколько о том, какой сигнал вы стараетесь отправить им в первые минуты общения.

Спросите себя: совпадает ли это впечатление с тем, какой вы хотите быть в близких отношениях?

Если да - ваша внешняя подача хорошо поддерживает характер. Если нет - возможно, вы слишком долго носите своеобразный «воротничок» для окружающих и показываете им только одну удобную часть себя.

Иногда достаточно немного ослабить привычный образ, чтобы люди увидели гораздо больше.

Вместо заключения

Первое впечатление действительно имеет значение, но оно не обязано превращаться в роль, которую приходится играть постоянно.

Надёжный человек может быть легкомысленным. Мягкий - решительным. Загадочный - открытым. Сильный - нежным. А тот, кто любит выделяться, вовсе не обязан удивлять окружающих каждый день.

Возможно, настоящий вопрос этого теста не в том, какой воротничок вы выбрали, а в том, можете ли вы иногда позволить себе появиться перед людьми вообще без привычной защиты.

Подписка на тест

Получайте новые тесты

Мы публикуем новые тесты каждый день

Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Гороскоп на 6 сентября по картам Таро: Овну - перестать контролировать…
Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Картошку больше не запекаю как раньше: сначала слегка варю, потом…

В мире

Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
5 сентября, 12:19
Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки
5 сентября, 11:38
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
5 сентября, 10:58 10:58
«Думаю, они уже здесь»: Сандра Буллок рассказала о том, что видела инопланетян
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
5 сентября, 09:37 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
5 сентября, 09:00 09:00
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 20:48 20:48
В ООН хотят изменить изображение карты мира
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 19:57 19:57
Фолкленды снова в центре конфликта: что происходит между Лондоном и Буэнос-Айресом
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 17:30 17:30
Спасатели добрались до места, где пропали латвийские туристы в Непале: что известно на 4 сентября
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 17:30 17:30
В Торонто шторм разрушил стадион за пару недель до концерта AC/DC
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 16:29 16:29
Google обещает точный прогноз: новая ИИ-модель будет обновлять погоду каждый час
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены
4 сентября, 15:34 15:34
Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены

Латвия

В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
5 сентября, 12:57
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
4 сентября, 21:15
После августовского шторма правительство признало: Латвия оказалась недостаточно готова к большой кризисной ситуации
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 18:01 18:01
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 13:58 13:58
Ринкевич пригласил Папу Льва XIV посетить Латвию
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 11:27 11:27
Кадровый дефицит по-новому: 90% латвийских компаний сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 10:00 10:00
10 пьяных водителей и один под действием наркотиков: сводка полиции за минувшие сутки
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 08:35 08:35
В выходные дни в Латгалии и Сигулде будут действовать ограничения на дорогах из-за учений и велозаезда
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
4 сентября, 08:05 08:05
Дождливая пятница: ливни, грозы и ветер до 17 м/с
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
3 сентября, 20:12 20:12
Латвия готовит комплексную помощь Непалу: 100 тысяч евро, 6000 одеял, спасательное оборудование и мобильные холодильные установки 
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
3 сентября, 18:32 18:32
В Риге мошенники добрались до парковочных автоматов: Rīgas satiksme предупреждает водителей  об опасных QR-кодах
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла
3 сентября, 15:30 15:30
В Латвии отзывают из продажи холодный суп KOK: в одной из банок найден осколок стекла

ЧП

Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
3 сентября, 15:10
На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали
3 сентября, 10:28
В системе PTAC обнаружили утечку данных сотен компаний и сотрудников
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Хогвартс, квиддич, тролль и знакомые герои: HBO показал новый тизер «Гарри Поттера»
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
Хогвартс, квиддич, тролль и знакомые герои: HBO показал новый тизер «Гарри Поттера»
4 сентября, 20:57
Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли
Хогвартс, квиддич, тролль и знакомые герои: HBO показал новый тизер «Гарри Поттера»
4 сентября, 18:59
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями
4 сентября, 18:31
Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли
4 сентября, 11:00
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
3 сентября, 18:57
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
3 сентября, 17:29
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
ВИДЕО
3 сентября, 16:58
Хогвартс, квиддич, тролль и знакомые герои: HBO показал новый тизер «Гарри Поттера»

Mixer

Шея ушла вперёд, появилась «холка»: 6 простых упражнений, которые избавят от проблемы
5 сентября, 12:58
Гороскоп на 6 сентября по картам Таро: Овну - перестать контролировать каждую мелочь, Стрельцу - посмотреть дальше ближайшей выгоды
Шея ушла вперёд, появилась «холка»: 6 простых упражнений, которые избавят от проблемы
5 сентября, 12:29
Коза тихо закрывает лишние двери: 4 знака китайского гороскопа, которым 6 сентября вернёт спокойствие и уверенность
Шея ушла вперёд, появилась «холка»: 6 простых упражнений, которые избавят от проблемы
5 сентября, 12:01
Картошку больше не запекаю как раньше: сначала слегка варю, потом встряхиваю, и корочка получается как в ресторане
5 сентября, 11:59
Календарь майя на неделю с 7 по 13 сентября: время покажет, что стоит умножить, а что пора оставить в прошлом
5 сентября, 11:41
Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 6 сентября
5 сентября, 10:45
Покупаете технику после 27 сентября? Ищите новый знак GARAN - он может сказать о товаре больше, чем цена
5 сентября, 10:41
Овнам вернут шанс, Близнецам напишут из прошлого: почему сентябрь будет особенным месяцем для всех знаков зодиака
5 сентября, 10:02
Шея ушла вперёд, появилась «холка»: 6 простых упражнений, которые избавят от проблемы

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас