Какой воротничок добавить к простой блузке? Выбор покажет, какое первое впечатление вы стараетесь создавать

Мы редко признаёмся себе, что думаем о первом впечатлении. Но перед встречей, знакомством или важным разговором рука сама выбирает определённую одежду, украшения и детали. Одним хочется выглядеть дружелюбнее, другим - увереннее, третьим важно сразу дать понять: перед вами человек с характером.
Представьте простую однотонную блузку, которой не хватает только одной детали. Какой воротничок вы бы к ней добавили? Ваш выбор подскажет, какое впечатление вы чаще всего стараетесь произвести на людей при первой встрече.
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Как пройти тест
Посмотрите на пять вариантов воротничков и представьте каждый из них на одной и той же простой блузке.
Не думайте о том, какой сейчас моднее, какой есть в вашем шкафу и что «правильнее» сочетать с одеждой. Выберите тот вариант, который сразу сделал бы образ для вас более привлекательным.
Первый импульс здесь интереснее долгого анализа.
1. Классический белый отложной воротничок - «На меня можно положиться»
Вам важно производить впечатление собранного, разумного и надёжного человека.
При знакомстве вы скорее покажете спокойствие и компетентность, чем станете немедленно очаровывать или удивлять. Вам хочется, чтобы окружающие чувствовали: вы знаете, что делаете, держите слово и не создаёте лишнего хаоса.
Иногда из-за этого вас могут принять за более строгого человека, чем вы есть на самом деле. За внешней организованностью у вас вполне могут скрываться юмор, эмоциональность и даже авантюрность - просто незнакомым людям вы показываете их не сразу.
Как это использовать: иногда позволяйте себе чуть раньше демонстрировать живую, неидеальную сторону характера. Доверие рождается не только из безупречности.
2. Нежный воротничок с округлыми краями - «Со мной легко»
Вы стараетесь создавать впечатление мягкого, доброжелательного и безопасного человека.
Вам важно, чтобы рядом с вами люди быстро расслаблялись. Поэтому при первом знакомстве вы можете говорить чуть мягче, больше улыбаться, избегать резкости и искать то, что вас объединяет.
Это прекрасное качество, но у него есть обратная сторона: иногда ради приятного впечатления вы можете слишком быстро уступить или промолчать там, где стоило бы обозначить собственную позицию.
Как это использовать: дружелюбие совершенно не требует соглашаться со всеми. Чёткое «я думаю иначе» не делает вас менее приятным человеком.
3. Воротничок с кружевом или вышивкой - «Во мне есть особая глубина»
Вам хочется, чтобы люди замечали в вас тонкость, вкус и нечто чуть более интересное, чем видно с первого взгляда.
Вы не обязательно стремитесь оказаться в центре внимания. Скорее вам приятно, когда после первой встречи человек думает: «В ней что-то есть».
Вам важны нюансы - манера говорить, детали образа, атмосфера, интонации. Вероятно, вы и сами довольно быстро замечаете подобные мелочи в других людях.
Но временами желание сохранить загадочность может мешать простоте общения. Иногда окружающие действительно заинтересованы вами, но не понимают, можно ли приблизиться.
Как это использовать: оставлять пространство для загадки приятно, но иногда один простой искренний жест работает сильнее самого продуманного образа.
4. Острый строгий воротничок - «Со мной стоит считаться»
Ваше главное первое послание - уверенность.
Вы предпочитаете сначала показать окружающим свои границы, самостоятельность и внутренний стержень. Особенно это заметно в новой компании или ситуации, где ещё непонятно, кто какую позицию займёт.
Возможно, когда-то вы убедились: если сразу показать слишком много мягкости, люди способны принять её за слабость. Поэтому сначала они видят вашу силу - а тепло получают позднее.
Иногда эта стратегия работает настолько хорошо, что люди могут немного вас побаиваться.
Как это использовать: вам необязательно отказываться от сильной подачи. Просто помните, что спокойная доброжелательность не уменьшает авторитет - часто она делает его убедительнее.
5. Необычный дизайнерский воротничок - «Я не такая, как все»
Вам важно, чтобы первое знакомство не прошло незамеченным.
Вы хотите производить впечатление самобытного человека со своим взглядом, вкусом и правилами. Даже если вы совершенно не любите шумные компании, вам неприятно растворяться среди остальных.
Скорее всего, вы цените людей, которые не пытаются всем нравиться и позволяют себе быть немного странными, неожиданными или непредсказуемыми.
Есть лишь одна ловушка: иногда желание отличаться превращается в необходимость постоянно доказывать свою уникальность.
Как это использовать: индивидуальность особенно заметна тогда, когда её не приходится демонстрировать специально. Иногда самая простая версия вас оказывается самой убедительной.
Как использовать результат
Этот тест говорит не столько о том, какой вас действительно видят люди, сколько о том, какой сигнал вы стараетесь отправить им в первые минуты общения.
Спросите себя: совпадает ли это впечатление с тем, какой вы хотите быть в близких отношениях?
Если да - ваша внешняя подача хорошо поддерживает характер. Если нет - возможно, вы слишком долго носите своеобразный «воротничок» для окружающих и показываете им только одну удобную часть себя.
Иногда достаточно немного ослабить привычный образ, чтобы люди увидели гораздо больше.
Вместо заключения
Первое впечатление действительно имеет значение, но оно не обязано превращаться в роль, которую приходится играть постоянно.
Надёжный человек может быть легкомысленным. Мягкий - решительным. Загадочный - открытым. Сильный - нежным. А тот, кто любит выделяться, вовсе не обязан удивлять окружающих каждый день.
Возможно, настоящий вопрос этого теста не в том, какой воротничок вы выбрали, а в том, можете ли вы иногда позволить себе появиться перед людьми вообще без привычной защиты.