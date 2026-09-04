4 × (√529 − 18) + 6² ÷ 9 = ?: задача для тех, кто уверен в своём IQ

Выражение тянется одной строкой, но считать его одной непрерывной цепочкой неудобно. Внутри спрятаны две самостоятельные части: слева четвёрка умножается на результат скобки, справа квадрат шестёрки делится на девять.

Плюс соединяет эти части только после того, как каждая из них полностью готова. Тот, кто начнёт переносить числа через эту границу раньше времени, рискует потерять внешнее умножение или присоединить деление не к тому участку.

Здесь нет сложных вычислений. Корень извлекается точно, разность внутри скобок получается небольшой, а квадрат шестёрки знаком большинству ещё со школы.

Но длинная запись нагружает память. Нужно одновременно удержать скобку, множитель перед ней, степень справа и деление на девять.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Задача станет значительно легче, если перестать воспринимать её как одну линию и мысленно разделить по знаку плюса.

Задание

Решите без бумаги за 30 секунд:

4 × (√529 − 18) + 6² ÷ 9 = ?

Сначала получите ответ удобным для себя способом. Затем проверьте, совпадает ли ваша разбивка выражения с разбором.

Перед решением: как превратить длинную строку в две короткие

В сложном выражении полезно искать знаки сложения и вычитания, которые находятся на основном уровне, вне скобок.

Такой знак часто служит естественной границей между крупными частями формулы.

В сегодняшней записи главный плюс разделяет два блока:

4 × (√529 − 18)

и

6² ÷ 9

Каждый блок можно закончить отдельно. Результат левого участка не влияет на порядок действий в правом, и наоборот.

Представьте два небольших чека. Сначала на каждом подсчитывают свою сумму, затем складывают два готовых итога. Если начать переносить отдельные позиции между чеками, простая операция быстро превращается в путаницу.

В левой части главную роль играет скобка. Четвёрка стоит перед ней и умножает всё значение, которое получится внутри.

Она не относится только к корню и не относится только к числу 18. Множитель применяется к готовой разности целиком.

Можно было бы раскрыть скобки и умножить каждое число на четыре, но для устного счёта это создаст лишнюю работу. Намного проще сначала извлечь корень, выполнить вычитание и только затем использовать внешний множитель.

Правая часть устроена по другому принципу. Здесь сначала вычисляется квадрат шестёрки, потому что степень имеет приоритет перед делением. Получившееся число делится на девять.

Удобно обозначить промежуточные ответы в уме как «левая часть» и «правая часть». Не пытайтесь сразу встроить их обратно в длинную строку.

Последовательность получается такой:

сначала полностью левая часть, затем полностью правая часть, после этого сложение.

На небольшом экране можно даже на секунду прикрыть пальцем одну половину формулы и посчитать другую. Этот простой жест снижает количество знаков, которые приходится удерживать одновременно.

Разделение на блоки особенно полезно в выражениях, где по разные стороны плюса находятся скобки, корни, степени или дроби. Каждый участок становится отдельной мини-задачей, а финальное действие связывает уже готовые числа.

Решение

Начинаем с левой части:

4 × (√529 − 18)

Извлекаем корень:

√529 = 23

Выполняем вычитание внутри скобок:

23 − 18 = 5

Умножаем результат всей скобки на 4:

4 × 5 = 20

Левая часть равна 20.

Теперь переходим к правой:

6² ÷ 9

Сначала возводим 6 в квадрат:

6² = 36

Делим на 9:

36 ÷ 9 = 4

Правая часть равна 4.

Соединяем два готовых результата:

20 + 4 = 24

Ответ

24

Правильный ответ: 24.

Ключевым действием здесь оказалось даже не извлечение корня и не вычисление квадрата. Нужно было вовремя заметить главный плюс и использовать его как границу между двумя расчётами.

После разделения длинная формула превратилась в две короткие задачи. Слева получилось 20, справа 4, а последнее сложение уже не оставляло места для ошибки.