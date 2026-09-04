√784 ÷ (6 + 1) × 5 − 3² = ?: будьте осторожны, один ложный школьный рефлекс, и ответ уже неверный

Эта строка провоцирует очень знакомое движение: заметить умножение и выполнить его раньше деления. Скобка стоит рядом с пятёркой, поэтому взгляд легко соединяет их, хотя математическая запись такого объединения не разрешает.

Корень, сумма в скобках и квадрат здесь считаются почти мгновенно. Настоящая проверка начинается после них, когда в одной цепочке остаются деление и умножение. У этих действий одинаковый приоритет, поэтому решает порядок слева направо.

Все числа подобраны так, чтобы задачу можно было решить в уме. Не понадобится ни длинное деление, ни работа с дробями, ни сложные таблицы квадратов.

Именно такая простота и создаёт риск. Когда вычисления кажутся очевидными, мы перестаём внимательно читать саму конструкцию и начинаем считать по зрительному впечатлению.

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Сегодня важно не просто получить четыре промежуточных числа. Нужно понять, в какой последовательности они должны соединиться.

Задание

Решите без калькулятора за 25 секунд:

√784 ÷ (6 + 1) × 5 − 3² = ?

Зафиксируйте первый ответ, который пришёл в голову. Затем сравните свой ход решения с разбором.

Перед решением: почему умножение не выполняется раньше деления

Правило порядка действий часто запоминают в сильно сокращённом виде: сначала умножение, затем деление, после этого сложение и вычитание.

В такой формулировке спрятана ошибка. Умножение и деление находятся на одной ступени. Ни один из этих знаков не получает преимущества только из-за своего названия.

Когда в выражении подряд встречаются действия одинакового уровня, их выполняют в том порядке, в котором они стоят: слева направо.

Возьмём короткую запись:

36 ÷ 6 × 2

Сначала выполняется деление:

36 ÷ 6 = 6

Затем умножение:

6 × 2 = 12

Получить 3 можно только в том случае, если без разрешения превратить выражение в 36 ÷ (6 × 2). Но дополнительных скобок в исходной записи нет, значит, создавать их мысленно нельзя.

Та же зрительная ошибка появляется, когда сразу после делителя стоит знак умножения. Глаз воспринимает два соседних числа как единую группу и словно помещает их под невидимую дробную черту.

Настоящая дробная черта действительно объединяет весь знаменатель. В обычной строке такую функцию выполняют только скобки. Если после знака деления указана одна скобка, делителем становится результат этой скобки, а не все числа до следующего плюса или минуса.

Удобно прочитать сегодняшний пример вслух:

корень из 784 разделить на результат скобки, затем умножить на 5, затем вычесть квадрат трёх

Слова «затем умножить» сразу отделяют пятёрку от делителя. Это занимает несколько секунд, зато не даёт незаметно перестроить формулу.

Можно использовать ещё один приём. Сначала отдельно вычислите все компактные конструкции: корень, скобку и степень. После замены длинная запись превратится в обычную числовую цепочку.

На этом этапе снова посмотрите слева направо. Деление и умножение должны пройти в той последовательности, в которой они появились в новой строке.

Решение

Сначала извлекаем корень:

√784 = 28

Вычисляем значение в скобках:

6 + 1 = 7

Находим квадрат трёх:

3² = 9

Теперь исходное выражение принимает более простой вид:

28 ÷ 7 × 5 − 9

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому двигаемся слева направо.

Сначала делим:

28 ÷ 7 = 4

Затем умножаем:

4 × 5 = 20

Вычитаем 9:

20 − 9 = 11

Ответ

11

Правильный ответ: 11.

В этой задаче легко правильно извлечь корень, безошибочно посчитать скобку и вспомнить квадрат трёх, а затем потерять результат из-за одного неверного объединения.

Строка не разрешала умножению обгонять деление. Пятёрка вступала в расчёт только после того, как 28 было разделено на 7. Именно этот короткий участок определял весь ответ.