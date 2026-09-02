2 сентября 2026, 09:07

Проверьте себя: лишь немногие смогут решить эту головоломку за 5 секунд.

Проверьте себя: лишь немногие смогут решить эту головоломку за 5 секунд.

Только самые проницательные умы способны справиться с этой задачей - посмотрим, относитесь ли вы к их числу!

Эта головоломка может показаться простой, но у вас есть всего пять секунд, чтобы её решить. Вам показана серия квадратов, расположенных в определённом порядке, и ваша задача - определить, какой квадрат должен быть следующим.

Внимательно изучите последовательность и попытайтесь определить правило, по которому меняются квадраты. Меняется ли их расположение предсказуемым образом? В соответствии с этой закономерностью, какую форму они должны принять в следующий раз?

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У вас всего пять секунд.


Если вы нашли ответ практически мгновенно, вероятно, у вас хорошо развита способность замечать детали и быстро распознавать закономерности.

А если вам понадобится еще немного времени – не беспокойтесь, для этого и существуют головоломки.

Внимательно посмотрите, запустите секундомер и попробуйте решить задачу.

Головоломки, подобные этой, не просто доставляют удовольствие.

Решение головоломок и логических задач побуждает мозг рассматривать информацию с разных точек зрения, а регулярные умственные упражнения связаны с улучшением когнитивных функций.

Если у вас не получилось, ответ ждет вас ниже.

Ещё ниже…

Ответ:

В этой задаче противоположные клетки меняются местами, поэтому ответ - А:

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