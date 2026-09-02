Корень, квадрат и половина: справитесь в уме за 30 секунд?

Длинная строка создаёт странное желание решить всё одним движением. Начать слева, быстро пройти до конца и надеяться, что промежуточные числа сами останутся на своих местах.

В сегодняшнем примере такой способ особенно ненадёжен. Здесь находятся три независимых вычислительных блока, и каждый просит немного внимания.

Ни одно отдельное действие нельзя назвать трудным. Корень извлекается точно, квадрат знаком со школы, сумма в скобках совсем небольшая, половина от десяти тоже не требует калькулятора.

Сложность появляется, когда все результаты приходится одновременно держать в голове. Одно число забывается, другое случайно присоединяется к соседнему действию, а финальные плюс и минус начинают выполняться слишком рано.

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Лучший маршрут здесь проходит не через скорость, а через аккуратное разделение строки.

Задание

Решите без калькулятора за 30 секунд:

√529 − 6² ÷ (5 + 4) + ½ × 10 = ?

Запомните ответ и только после этого переходите ниже.

Перед решением: почему в уме удобнее считать отдельными блоками

Когда нужно запомнить длинный номер, люди редко держат его как непрерывный поток цифр. Номер автоматически делится на короткие группы. Так его легче произнести, проверить и восстановить, если одна часть на секунду выпала из внимания.

Похожим образом мы разбираемся со списком покупок. Овощи вспоминаются одной группой, молочные продукты другой, бытовые мелочи третьей. Пятнадцать разрозненных предметов превращаются в несколько понятных разделов.

Математическую строку тоже необязательно проходить от первого символа к последнему одним непрерывным маршрутом. Часто безопаснее увидеть в ней отдельные законченные части.

В нашем примере одна часть связана с корнем. Вторая состоит из квадрата, деления и скобки. Третья содержит дробь и умножение. Эти части не вмешиваются друг в друга до финального сложения и вычитания.

Если начать считать строго слева направо, возникает риск слишком рано вычесть квадрат или прибавить половину. Порядок действий требует сначала закончить степени, корни, скобки, умножение и деление.

Удобно представить, что у каждого блока есть собственная маленькая карточка. На первой появится результат корня. На второй, итог деления. На третьей, результат умножения на половину. Только после этого карточки собираются в одну короткую строку.

Такой способ полезен и при обычных расчётах. Сумму покупок удобнее сначала считать по категориям. Время маршрута можно отдельно разбить на дорогу, пересадку и ожидание. В рецепте сначала рассчитывают количество каждой части, затем соединяют всё вместе.

Основная опасность простых вычислений состоит в том, что их не хочется фиксировать даже мысленно. Число кажется слишком очевидным, поэтому внимание сразу бежит дальше. Через два действия становится непонятно, было там 4, 5 или 9.

Помогает короткое внутреннее проговаривание: корень равен одному числу, средний блок другому, последний третьему. Это не замедляет решение, а избавляет от повторного пересчёта.

Теперь разобьём задачу именно таким способом.

Решение

Первый блок, квадратный корень:

√529 = 23

Переходим к средней части.

Сначала считаем скобку:

5 + 4 = 9

Возводим 6 в квадрат:

6² = 36

Делим результат на значение скобки:

36 ÷ 9 = 4

Теперь третий блок:

½ × 10 = 5

У нас получились три промежуточных результата:

23, 4 и 5

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Собираем исходную строку:

23 − 4 + 5

Сложение и вычитание имеют одинаковый приоритет, поэтому идём слева направо:

23 − 4 = 19

19 + 5 = 24

Ответ

24

Правильный ответ: 24.

Все отдельные числа здесь были удобными. Ошибка могла появиться только при сборке, если один промежуточный результат потерялся или финальные действия начались раньше времени.

Длинное выражение не всегда нужно удерживать целиком. Иногда достаточно превратить его в три коротких ответа, а затем спокойно соединить их в последнюю строку.