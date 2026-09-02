(√484 ÷ 11 + 3)² − 9 = ?: маленькая степень, большая ловушка

В этой задаче самый важный знак занимает меньше всего места. Маленькая двойка стоит чуть выше основной строки и легко кажется обычной деталью, к которой можно вернуться потом.

Вернуться действительно придётся потом. Но к этому моменту нужно точно помнить, что степень относится не к последнему числу, а ко всему выражению внутри скобок.

Корень извлекается без длинных вычислений. Деление тоже выглядит дружелюбно. Даже финальное вычитание не обещает проблем.

Ошибка обычно появляется раньше ответа, в тот момент, когда глаз неверно определяет границы действия. Человек считает каждый кусок правильно, но квадрат возводит не то число.

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Сегодняшний пример проверяет не столько скорость устного счёта, сколько умение видеть формулу целиком.

Задание

Решите без калькулятора за 30 секунд:

(√484 ÷ 11 + 3)² − 9 = ?

Сначала назовите свой ответ. После этого переходите к разбору.

Перед решением: почему маленькие знаки меняют большие конструкции

В обычном тексте мы привыкли читать слева направо. Глаз движется по строке, слово за словом, и смысл постепенно собирается в одну фразу.

Математическая запись устроена иначе. Символ, расположенный ближе к концу, может изменить всё, что находится перед ним. Скобка собирает несколько действий в единый блок, а степень за скобкой относится ко всему получившемуся результату.

Это похоже на короткую инструкцию, прикреплённую к закрытой коробке. Сначала внутрь складывают все необходимые предметы, закрывают крышку, затем выполняют действие со всей коробкой. Нельзя применить последнюю команду только к вещи, которая лежит ближе остальных.

Похожая путаница возникает в бытовых инструкциях. Представьте рецепт, где сначала нужно смешать несколько ингредиентов, а затем нагреть получившуюся смесь. Если нагреть только последний ингредиент, все отдельные действия будут выполнены, но блюдо получится другим.

В математике скобки обозначают такую же смысловую границу. Всё внутри них нужно закончить прежде, чем переходить к знаку снаружи.

Степень особенно легко потерять, потому что она расположена не на основной линии. Большие числа, корень и скобки визуально перетягивают внимание, маленькая двойка остаётся на периферии.

Есть простой способ защититься от такой ошибки. Перед началом расчёта проговорите конструкцию словами:

сначала вычислить всю скобку, затем возвести результат в квадрат

Такая фраза занимает пару секунд, но заранее определяет правильный маршрут.

Ещё одна полезная привычка: после вычисления скобки переписать выражение мысленно в укороченном виде. Вместо длинной конструкции останется одно число в квадрате и последнее действие.

Теперь можно проверить, каким числом должна стать сегодняшняя скобка.

Решение

Начинаем с корня:

√484 = 22

Выполняем деление внутри скобок:

22 ÷ 11 = 2

Прибавляем 3:

2 + 3 = 5

Значит, вся скобка равна 5:

(√484 ÷ 11 + 3) = 5

Теперь возводим в квадрат именно результат всей скобки:

5² = 25

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Вычитаем 9:

25 − 9 = 16

Ответ

16

Правильный ответ: 16.

Здесь можно было безошибочно извлечь корень, правильно разделить 22 на 11 и всё равно уйти к другому числу. Достаточно было мысленно присоединить квадрат только к тройке или применить его раньше окончания скобки.

Чем меньше знак, тем легче решить, что он не заслуживает отдельной проверки. В этой задаче именно маленькая двойка управляла почти всей конструкцией.