Психологический тест: выберите забор - и узнайте, насколько вы открыты миру

Иногда простой предмет говорит о нас то, что мы не решаемся сказать сами. Забор - это про границы: у кого-то он высокий и глухой, у кого-то - лёгкая изгородь с распахнутой калиткой.

То, какая ограда первой притянула ваш взгляд, подскажет, насколько легко вы впускаете людей в свою жизнь и где проводите черту между «своим» и «чужим». Здесь нет правильных и неправильных ответов, как нет и «правильной» высоты забора. Не разглядывайте картинку долго: выберите ту ограду, что зацепила первой, - этот мгновенный отклик и есть самый честный ответ о ваших границах.

Каждый из девяти заборов символизирует свой способ выстраивать отношения с миром - от полной открытости до бережно охраняемого личного пространства.

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Запомните номер и приступайте к расшифровке.

Забор 1

Если ваш взгляд сразу притянул высокий глухой забор, вы человек, который бережно охраняет своё внутреннее пространство. Вы впускаете к себе не сразу и не всех - и это не холодность, а разумная защита того, что вам дорого.

Ваша сила - крепкие границы и умение беречь свою энергию: рядом с вами свои чувствуют себя в безопасности. Мягкая зона роста: иногда стоит приоткрывать в заборе окошко - за ним могут ждать люди, которым вы очень нужны, и они тоже достойны шанса.

Забор 2

Если вас первым зацепил низкий белый штакетник, в вас удачно сочетаются открытость и здоровое чувство меры. Вы дружелюбны и легко идёте на контакт, но при этом ясно чувствуете, где заканчивается ваше личное.

Ваша сила - в балансе: вы умеете быть тёплым, не теряя себя. Зона роста бережная: доверяйте своему «штакетнику» - вам не нужно оправдываться за то, что какие-то двери вы держите только для самых близких.

Забор 3

Если взгляд остановился на живой зелёной изгороди, вы человек мягких, но устойчивых границ. Ваша защита естественна и красива - вы не отгораживаетесь стеной, а спокойно растёте вглубь, оставаясь приветливым снаружи.

Ваша сила - гармония и тактичность: вы храните личное, не отталкивая людей. Мягкая зона роста: живую изгородь важно иногда подстригать - не бойтесь прямо обозначать, что вам не подходит, чтобы забота о других не разрослась в ущерб себе.

Забор 4

Если вас притянула ажурная кованая ограда, вы цените и открытость, и красоту дистанции. Вы впускаете взгляд, но не каждого - в вас есть достоинство и вкус, которые сами по себе задают правильную границу.

Ваша сила - в изяществе, с которым вы держите людей на комфортном расстоянии, не обижая их. Зона роста мягкая: за красивым узором прячьтесь не всегда - тем, кто действительно близок, хочется видеть вас без всякой ограды.

Забор 5

Если вы выбрали забор с широко распахнутой калиткой, вы человек открытого сердца. Вы легко впускаете новых людей, доверяете миру и верите, что большинство приходит с добром - и часто именно так и случается.

Ваша сила - щедрость и лёгкость в общении: рядом с вами тепло и просто. Мягкая зона роста: иногда полезно всё же прикрывать калитку - беречь себя не значит закрываться, это значит ценить своё пространство так же, как вы цените других.

Забор 6

Если вас первой притянула каменная стена, вы человек основательный, для которого важны надёжность и постоянство. Вы строите отношения медленно и на века - зато то, что внутри ваших стен, защищено по-настоящему.

Ваша сила - верность и стабильность: на вас можно опереться в любую бурю. Зона роста бережная: камень греется дольше - дайте новым людям время достучаться, и не судите строго тех, кто пока стоит у ворот.

Забор 7

Если взгляд остановился на лёгком плетёном заборе, в вас много душевности и простоты. Ваши границы мягкие и человечные: вы обозначаете своё пространство, но делаете это тепло, по-домашнему, без строгости.

Ваша сила - искренность и уют, которые вы создаёте вокруг себя: к вам тянутся. Мягкая зона роста: плетёный забор стоит иногда подкреплять - позволяйте себе твёрдое «нет», ваша доброта от этого только выиграет.

Забор 8

Если вас притянул старый забор с проёмами, вы человек честный и живой, не прячущийся за идеальным фасадом. Ваши «проёмы» - это открытость и готовность быть настоящим, а не безупречным, и именно это в вас подкупает.

Ваша сила - подлинность: с вами не нужно притворяться, и людям рядом легко дышится. Зона роста подаётся мягко: кое-где проёмы стоит починить - беречь себя от тех, кто входит без спроса, так же важно, как оставаться открытым для своих.

Забор 9

Если вы выбрали прозрачную сетчатую ограду, вы человек искренний и ясный - вам нечего скрывать. Вы предпочитаете честность полутонам: люди видят вас таким, какой вы есть, и это ваша особая сила.

Ваша сила - открытость и прямота, которые вызывают доверие с первых минут. Мягкая зона роста: прозрачность прекрасна, но и вам нужен уголок только для себя - не всё внутреннее обязано быть на виду, немного личной тени вам только на пользу.