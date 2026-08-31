5² + √900 ÷ 3 × 2 - 2³ = ?: простой пример с довольно неприятной серединой

В этой задаче нет скобок, и поэтому она может показаться проще двух предыдущих. Квадрат пятёрки, корень из 900 и куб двойки находятся сразу.
Но в середине стоят деление и умножение подряд. У них одинаковый приоритет, поэтому их нужно выполнять слева направо. Если сначала объединить тройку и двойку в делитель, ответ изменится.
Решите пример без калькулятора. Для устного счёта должно хватить примерно 25 секунд.
Задание
5² + √900 ÷ 3 × 2 - 2³ = ?
Сначала назовите свой вариант. Затем проверьте, в каком порядке вы выполнили деление и умножение.
Пауза перед решением
Начинаем со степеней и корня:
5² = 25
√900 = 30
2³ = 8
Подставляем:
25 + 30 ÷ 3 × 2 - 8
Теперь внимание нужно перенести в середину:
30 ÷ 3 × 2
Деление и умножение равноправны. Выполняем их в том порядке, в котором они записаны:
30 ÷ 3 = 10
10 × 2 = 20
После этого остаётся:
25 + 20 - 8
Почему нельзя сначала умножить 3 на 2
Если мысленно превратить середину в дробь со знаменателем шесть, получится:
30 ÷ (3 × 2)
Но скобок в условии нет.
Исходная запись:
30 ÷ 3 × 2
читается слева направо:
сначала разделить на три, затем умножить на два
Это не то же самое, что:
разделить на произведение трёх и двух
Сравним:
30 ÷ 3 × 2 = 10 × 2 = 20
а
30 ÷ (3 × 2) = 30 ÷ 6 = 5
Разница между двумя результатами огромная, хотя поменялся только порядок.
Решение
Считаем квадрат пятёрки:
5² = 25
Извлекаем корень:
√900 = 30
Считаем куб двойки:
2³ = 8
Выполняем деление:
30 ÷ 3 = 10
Затем умножение:
10 × 2 = 20
Остаётся сложение и вычитание:
25 + 20 - 8
Сначала:
25 + 20 = 45
Затем:
45 - 8 = 37
Ответ
37
Полное решение одной строкой
5² + √900 ÷ 3 × 2 - 2³
= 25 + 30 ÷ 3 × 2 - 8
= 25 + 10 × 2 - 8
= 25 + 20 - 8
= 45 - 8
= 37
Почему многие получают 22
Это самый вероятный неправильный ответ.
Человек видит:
30 ÷ 3 × 2
и сначала умножает:
3 × 2 = 6
Затем:
30 ÷ 6 = 5
Весь пример превращается в:
25 + 5 - 8
30 - 8 = 22
Проблема в том, что умножение не имеет преимущества перед делением. Если они стоят в одной строке, действия выполняются слева направо.
Правильно:
30 ÷ 3 = 10
10 × 2 = 20
Откуда появляется 39
Здесь середина посчитана верно:
30 ÷ 3 × 2 = 20
Но куб двойки принят за умножение двух на три:
2³ = 6
Тогда:
25 + 20 - 6 = 39
На самом деле:
2³ = 2 × 2 × 2 = 8
Поэтому в конце вычитаем не шесть, а восемь:
45 - 8 = 37
Как получается 28⅔
Такой результат возникает, если выполнять вообще все действия строго слева направо, забыв о приоритетах.
Сначала складывают:
25 + 30 = 55
Потом делят:
55 ÷ 3
Затем умножают на два и вычитают восемь.
Получается:
55 ÷ 3 × 2 - 8 = 28⅔
Но сложение должно ждать, пока закончены деление и умножение.
Сначала решается середина:
30 ÷ 3 × 2 = 20
И лишь затем:
25 + 20 - 8
Почему можно ответить 45
Иногда человек правильно выполняет почти весь пример:
25 + 20 = 45
И на этом останавливается.
Последнее вычитание:
- 2³
остаётся незамеченным.
После вычисления куба двойки это:
- 8
Поэтому окончательный шаг:
45 - 8 = 37
Такой пропуск особенно вероятен, когда внимание полностью занято спорным местом с делением и умножением.
Простая проверка результата
Разберём ответ 37 на две части.
Сумма до последнего вычитания была равна:
37 + 8 = 45
Из этих 45 квадрат пятёрки даёт 25. Значит, средняя часть должна дать:
45 - 25 = 20
Проверяем:
30 ÷ 3 × 2
= 10 × 2
= 20
Все части совпали.
Как запомнить правило без длинной формулировки
После степеней и корня пример выглядит так:
25 + 30 ÷ 3 × 2 - 8
Можно мысленно выделить середину:
тридцать, поделить на три, умножить на два
Если произнести действия именно по порядку записи, получить 20 несложно.
Трудность появляется, когда взгляд объединяет последние два числа:
3 × 2
и превращает их в несуществующие скобки.
Умножение не всегда делается раньше деления
Распространённое школьное воспоминание звучит так:
сначала умножение и деление, потом сложение и вычитание
Иногда эту фразу понимают неверно, будто умножение всегда должно стоять раньше деления.
На самом деле умножение и деление находятся на одном уровне. Если оба действия идут подряд, двигаемся слева направо.
То же относится к сложению и вычитанию. После завершения середины у нас остаётся:
25 + 20 - 8
Считаем слева направо:
45 - 8 = 37
Как решить задачу быстрее
Удобно сразу заменить три знакомых обозначения:
5² → 25
√900 → 30
2³ → 8
Теперь вся задача звучит так:
двадцать пять плюс тридцать, делённое на три и умноженное на два, минус восемь
Середина:
30 ÷ 3 = 10
10 × 2 = 20
Финал:
25 + 20 - 8 = 37
При таком чтении 25 секунд хватает с запасом.
Итог
Исходный пример:
5² + √900 ÷ 3 × 2 - 2³
После степеней и корня:
25 + 30 ÷ 3 × 2 - 8
После деления:
25 + 10 × 2 - 8
После умножения:
25 + 20 - 8
Правильный ответ:
37
Главная деталь находится в середине. Деление и умножение нужно выполнить слева направо, не добавляя скобки, которых в условии нет.