(4³ - √256) ÷ (3² - 5) + 2 = ?: четыре действия, две скобки и одна хорошая ловушка

В этом примере сразу две скобки. Одна стоит до деления, другая после него. Если считать спокойно, они превращаются в 48 и 4, а дальше остаётся простое деление.
Проблемы начинаются, когда одну скобку замечают, а вторую мысленно убирают. Тогда корень делят отдельно, пятёрка оказывается не там, где была записана, и вместо целого числа появляется странная дробь.
Попробуйте решить задачу в уме. Примерное время: 25 секунд.
Задание
(4³ - √256) ÷ (3² - 5) + 2 = ?
Получите ответ самостоятельно, а затем сравните порядок действий с разбором ниже.
Пауза перед решением
В выражении есть три значения, которые можно найти сразу:
4³ = 64
√256 = 16
3² = 9
Подставляем их:
(64 - 16) ÷ (9 - 5) + 2
Теперь пример удобно разбить на части.
Первая скобка:
64 - 16 = 48
Вторая скобка:
9 - 5 = 4
После этого остаётся:
48 ÷ 4 + 2
Дальше ответ находится в два действия.
Почему здесь важно закончить обе скобки
Знак деления расположен между двумя выражениями:
(4³ - √256)
и
(3² - 5)
Это значит, что вся первая скобка является делимым, а вся вторая скобка является делителем.
После вычислений получаем:
48 ÷ 4
Не:
64 - 16 ÷ 4
И не:
48 ÷ 9 - 5
Обе скобки должны стать отдельными числами до начала деления.
Решение
Считаем куб четвёрки:
4³ = 64
Извлекаем квадратный корень:
√256 = 16
Находим значение первой скобки:
64 - 16 = 48
Считаем квадрат тройки:
3² = 9
Находим значение второй скобки:
9 - 5 = 4
Делим:
48 ÷ 4 = 12
Прибавляем два:
12 + 2 = 14
Ответ
14
Полное решение одной строкой
(4³ - √256) ÷ (3² - 5) + 2
= (64 - 16) ÷ (9 - 5) + 2
= 48 ÷ 4 + 2
= 12 + 2
= 14
Как можно получить 62
Для этого достаточно потерять первую пару скобок и разделить только корень:
64 - 16 ÷ (9 - 5) + 2
Сначала:
9 - 5 = 4
Затем:
16 ÷ 4 = 4
И дальше:
64 - 4 + 2 = 62
Арифметика здесь не вызывает вопросов, но решено уже другое выражение.
В исходном примере на четыре делится не корень из 256, а вся разность:
64 - 16 = 48
Только после этого:
48 ÷ 4 = 12
Откуда берётся 7⅓
Такой ответ появляется, если во второй скобке заметить квадрат тройки, но забыть вычесть пять:
48 ÷ 9 + 2
Получаем:
5⅓ + 2 = 7⅓
Странный дробный результат сам по себе не доказывает ошибку. В математике ответы не обязаны быть целыми. Но в этой задаче дробь может подсказать, что выражение стоит перечитать.
Делителем является не девять, а:
9 - 5 = 4
Поэтому:
48 ÷ 4 = 12
Почему можно остановиться на 12
Человек правильно вычисляет обе скобки и выполняет деление:
48 ÷ 4 = 12
После этого кажется, что основная работа закончена.
Но справа ещё стоит:
+ 2
Окончательный ответ:
12 + 2 = 14
Перед тем как назвать результат, полезно быстро проверить начало и конец исходной строки. Последний короткий элемент теряется особенно легко, когда до него уже пришлось следить за двумя скобками.
Ответ 1 тоже получается не случайно
Так бывает, если третью степень четвёрки принять за умножение четвёрки на три:
4³ = 4 × 3 = 12
Тогда первая скобка даёт:
12 - 16 = -4
Вторая скобка равна четырём:
9 - 5 = 4
Дальше:
-4 ÷ 4 + 2
-1 + 2 = 1
Но куб четвёрки считается так:
4³ = 4 × 4 × 4 = 64
Поэтому первая скобка должна дать положительные 48.
Проверка через обратное действие
Мы получили:
48 ÷ 4 = 12
Проверим умножением:
12 × 4 = 48
Теперь возвращаемся к первой скобке:
48 + 16 = 64
Число 64 действительно равно кубу четвёрки:
4³ = 64
Вторая скобка тоже сходится:
3² - 5 = 9 - 5 = 4
После деления остаётся прибавить два:
12 + 2 = 14
Как проще держать две скобки в уме
Не пытайтесь считать всю строку одним движением. Сначала найдите два числа по разные стороны знака деления.
Слева:
4³ - √256
64 - 16 = 48
Справа:
3² - 5
9 - 5 = 4
Теперь исходная задача фактически исчезает. Перед вами обычный пример:
48 ÷ 4 + 2
Такой подход уменьшает количество информации, которую нужно одновременно помнить.
Почему ответ получается небольшим
После куба четвёрки появляется 64, поэтому можно ожидать крупного результата. Но из 64 сначала вычитается 16, а затем полученное число делится на четыре.
Деление резко уменьшает значение:
48 ÷ 4 = 12
Последняя двойка поднимает результат до 14.
Если после решения у вас осталось число около 60, скорее всего, деление было применено только к одной части первой скобки.
Порядок действий для этой задачи
- Находим степени и корень.
- Заканчиваем первую скобку.
- Заканчиваем вторую скобку.
- Делим первый результат на второй.
- Прибавляем два.
Получается:
64 и 16
48
9 и 5
4
48 ÷ 4 = 12
12 + 2 = 14
Итог
Исходное выражение:
(4³ - √256) ÷ (3² - 5) + 2
После степеней и корня:
(64 - 16) ÷ (9 - 5) + 2
После скобок:
48 ÷ 4 + 2
После деления:
12 + 2
Правильный ответ:
14
Самое важное здесь, увидеть не набор отдельных действий, а две законченные части по разные стороны знака деления.