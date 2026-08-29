8² ÷ (√144 + 4) + 5² × ⅕ = ?: математика на 25 секунд без калькулятора

Этот пример удобнее решать не слева направо, а по частям. Слева находится деление на выражение в скобках, справа квадрат пятёрки умножается на одну пятую.

Обе части считаются легко. Но длинная строка провоцирует две ошибки: закончить скобки уже после деления или забыть, что дробь относится к квадрату пятёрки.

Калькулятор здесь не понадобится. Попробуйте получить ответ в уме за 25 секунд.

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8² ÷ (√144 + 4) + 5² × ⅕ = ?

Сначала решите самостоятельно. Ниже разберём обе части отдельно.

Пауза перед решением

В выражении сразу видны три знакомых результата:

8² = 64

√144 = 12

5² = 25

Подставляем:

64 ÷ (12 + 4) + 25 × ⅕

Теперь пример удобно мысленно разрезать на две самостоятельные части:

64 ÷ (12 + 4)

и

25 × ⅕

Сначала получаем результат каждой из них, затем складываем.

Левая часть

Начинаем со скобок:

12 + 4 = 16

Теперь делим:

64 ÷ 16 = 4

Первая часть дала число 4.

Обратите внимание: число 64 нельзя делить на 12 до того, как к двенадцати прибавлена четвёрка. Весь делитель записан в скобках:

(√144 + 4)

После вычисления он равен 16.

Правая часть

Теперь считаем:

5² × ⅕

Квадрат пятёрки:

5² = 25

Умножить на одну пятую означает взять пятую часть числа:

25 × ⅕ = 5

Можно записать и так:

25 ÷ 5 = 5

Вторая часть тоже готова.

Остаётся сложить два результата:

4 + 5

Решение

Считаем степени и корень:

8² = 64

√144 = 12

5² = 25

Выполняем действие в скобках:

12 + 4 = 16

Делим:

64 ÷ 16 = 4

Находим пятую часть от 25:

25 × ⅕ = 5

Складываем:

4 + 5 = 9

Ответ

9

Полное решение одной строкой

8² ÷ (√144 + 4) + 5² × ⅕

= 64 ÷ (12 + 4) + 25 × ⅕

= 64 ÷ 16 + 5

= 4 + 5

= 9

Как получается ответ 29

Для этого достаточно правильно решить левую часть и забыть про дробь справа:

64 ÷ 16 = 4

5² = 25

Затем:

4 + 25 = 29

Квадрат пятёрки найден верно, но действие ещё не закончено. После него стоит:

× ⅕

Значит, число 25 нужно не сразу прибавлять, а сначала разделить на пять.

Откуда берётся 14⅓

Такой ответ появляется, если скобки прочитаны как обычная последовательность действий:

64 ÷ 12 + 4 + 5

Сначала:

64 ÷ 12 = 5⅓

Затем:

5⅓ + 4 + 5 = 14⅓

Но четвёрка находится внутри делителя:

64 ÷ (12 + 4)

Поэтому сначала получается 16, а уже потом выполняется деление.

Почему может получиться 6

Иногда квадрат пятёрки понимают как умножение пятёрки на показатель степени:

5² = 5 × 2 = 10

Тогда правая часть становится:

10 × ⅕ = 2

Левая часть равна 4, поэтому:

4 + 2 = 6

Но квадрат пятёрки считается иначе:

5² = 5 × 5 = 25

Пятая часть от 25 равна 5, и общий результат составляет 9.

Ещё одна ловушка с дробью

Запись:

25 × ⅕

не означает, что сначала нужно прибавить 25, а потом отдельно учесть дробь. Одна пятая является множителем.

Проще всего сказать себе:

нужно найти пятую часть от 25

Ответ сразу становится очевидным:

5

Иногда словесная формулировка помогает быстрее, чем сама математическая запись.

Проверка без повторного решения

Левая часть дала 4. Проверяем:

16 × 4 = 64

Значит:

64 ÷ 16 = 4

Правая часть дала 5. Проверяем:

5 × 5 = 25

Значит, пятая часть от 25 действительно равна 5.

Теперь:

4 + 5 = 9

Обе части подтверждены отдельно.

Почему здесь полезно разделить строку

При устном счёте легко потерять одно действие, если решать всё выражение единым потоком.

Здесь левая и правая части почти не зависят друг от друга:

8² ÷ (√144 + 4)

5² × ⅕

Можно сначала полностью закончить одну, запомнить результат 4, затем получить 5 из второй. В памяти остаются всего два маленьких числа.

Это надёжнее, чем одновременно удерживать 64, 12, 4, 25 и дробь.

Порядок действий для этого примера

Сначала выполняем степени и извлекаем корень:

8² = 64

√144 = 12

5² = 25

Затем заканчиваем скобки:

12 + 4 = 16

После этого выполняем деление и умножение:

64 ÷ 16 = 4

25 × ⅕ = 5

В самом конце складываем:

4 + 5 = 9

Ни одно действие не является сложным. Нужно только не потерять его место.

Итог

Исходная строка:

8² ÷ (√144 + 4) + 5² × ⅕

Превращается в:

64 ÷ 16 + 25 × ⅕

Дальше:

4 + 5

Правильный ответ:

9

Главная проверка здесь простая: четвёрка должна войти в делитель, а одна пятая должна уменьшить 25 до 5.