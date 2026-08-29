(7² - √169) ÷ 4 + 2³ = ?: короткая проверка, насколько быстро мы можете включить внимание и концентрацию

В этой строке нет ни одного неудобного числа. Квадрат семи, корень из 169, деление на четыре и куб двойки можно посчитать без бумаги.

Сложность появляется в другом месте: нужно правильно определить, что именно делится на четыре. На беглом чтении легко выполнить все знакомые действия, получить вполне убедительный результат и только потом заметить скобки.

Попробуйте решить пример без калькулятора. На это должно хватить примерно 25 секунд.

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Задание

(7² - √169) ÷ 4 + 2³ = ?

Сначала назовите свой ответ. После этого можно переходить к разбору.

Пауза перед решением

Начать удобно с трёх действий, которые не зависят друг от друга:

7² = 49

√169 = 13

2³ = 8

После подстановки пример выглядит намного проще:

(49 - 13) ÷ 4 + 8

Теперь остаётся не спешить с делением. Четвёрка стоит после закрывающей скобки, значит, на неё делится весь результат внутри:

49 - 13 = 36

Только после этого выполняем:

36 ÷ 4

Если поделить на четыре только число 13, получится уже другое выражение.

Что именно делится на четыре

Посмотрим на первую часть отдельно:

(7² - √169) ÷ 4

Скобки объединяют квадрат семи и корень из 169 в одну разность. Сначала её нужно найти:

49 - 13 = 36

Теперь вся разность делится на четыре:

36 ÷ 4 = 9

К полученной девятке остаётся прибавить куб двойки:

2³ = 8

Получается:

9 + 8

Ответ уже виден.

Решение

Сначала считаем квадрат:

7² = 49

Затем извлекаем корень:

√169 = 13

Выполняем вычитание в скобках:

49 - 13 = 36

Делим результат на четыре:

36 ÷ 4 = 9

Считаем куб двойки:

2³ = 8

Складываем:

9 + 8 = 17

Ответ

17

Полное решение одной строкой

(7² - √169) ÷ 4 + 2³

= (49 - 13) ÷ 4 + 8

= 36 ÷ 4 + 8

= 9 + 8

= 17

Почему можно получить 53,75

Такой результат появляется, если мысленно убрать скобки и оставить деление только возле корня:

49 - 13 ÷ 4 + 8

Тогда сначала считается:

13 ÷ 4 = 3,25

Дальше:

49 - 3,25 + 8 = 53,75

Арифметика здесь выполнена правильно, но исходный пример был прочитан неверно.

У нас записано:

(49 - 13) ÷ 4

а не:

49 - 13 ÷ 4

Закрывающая скобка стоит перед знаком деления. Это и определяет порядок.

Откуда берётся ответ 15

Ещё одна частая ошибка связана с кубом двойки.

Иногда запись:

2³

по привычке читают как:

2 × 3

Тогда получается 6, и финальная часть выглядит так:

9 + 6 = 15

Но третья степень означает, что двойка умножается сама на себя три раза:

2³ = 2 × 2 × 2 = 8

Поэтому правильная сумма:

9 + 8 = 17

Почему кто-то останавливается на девяти

Человек правильно решает всю часть со скобками:

(49 - 13) ÷ 4 = 9

И на этом считает пример законченным.

Такое легко случается, когда основная часть строки потребовала больше внимания. Последнее + 2³ выглядит отдельным небольшим хвостом и может просто выпасть из памяти.

Перед окончательным ответом полезно ещё раз посмотреть на правый край выражения. Там нередко остаётся действие, до которого решение пока не дошло.

Быстрая проверка в обратную сторону

Ответ 17 можно проверить, не повторяя всё решение.

Сначала убираем последнее прибавление:

17 - 8 = 9

Девятка получилась после деления на четыре. Возвращаемся на шаг назад:

9 × 4 = 36

В скобках из 49 вычитали 13:

36 + 13 = 49

А 49 действительно равно:

7²

Все шаги сходятся.

Как удержать пример в голове

Вместо всей строки можно запомнить две части:

(7² - √169) ÷ 4

и

2³

Первая часть:

49 - 13 = 36

36 ÷ 4 = 9

Вторая часть:

2³ = 8

Соединяем:

9 + 8 = 17

Такой способ удобнее, чем пытаться сразу держать в памяти квадрат, корень, скобки, деление и куб.

Что здесь проверяется

Сами вычисления очень простые. Основная задача состоит в том, чтобы не изменить границы скобок по ходу решения.

Знак деления относится не к последнему числу внутри скобок, а ко всей найденной разности. Пока это понятно, пример решается без затруднений.

Если ответ получился другим, стоит проверить две вещи:

вы разделили на четыре число 36 или только 13;

куб двойки посчитан как 8 или как 6.

Обычно ошибка находится в одном из этих мест.

Итог

Исходный пример:

(7² - √169) ÷ 4 + 2³

После степени и корня:

(49 - 13) ÷ 4 + 8

После скобок:

36 ÷ 4 + 8

После деления:

9 + 8

Правильный ответ:

17

За 25 секунд вполне можно успеть. Главное, сначала закончить скобки и только потом делить.