Ловушка для глаз: найдите 3 отличия у этого кафе - третье замечают далеко не все

На первый взгляд здесь всё спокойно: симпатичное уличное кафе, велосипед у окна, цветы в горшках и столик, который явно ждёт кого-нибудь с чашкой кофе. Но расслабляться рано - художник успел внести в эту идиллию три небольших изменения.

Именно их вам и предстоит найти.

Поставьте таймер примерно на 20 секунд, сравните две картинки и постарайтесь не прыгать взглядом хаотично. Иногда гораздо эффективнее идти по изображению по порядку: сверху вниз или слева направо.

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Предупреждаем сразу: одно отличие может попасться довольно быстро, второе потребует чуть больше внимания, а третье способно заставить вас подозрительно всматриваться даже в цветочные горшки.

Зачем вообще искать отличия?

Такие головоломки кажутся простой забавой, но хорошо тренируют концентрацию, зрительное внимание и умение замечать мелкие детали. Пока вы сравниваете два почти одинаковых изображения, мозгу приходится удерживать в памяти отдельные элементы и постоянно проверять: «Это точно было так же?»

Получается маленькая разминка для внимания - без учебников, сложных правил и необходимости изображать чрезвычайно серьёзного интеллектуала.

К тому же поиск отличий помогает ненадолго переключиться с повседневных дел. Несколько минут сосредоточенности на простой визуальной задаче иногда работают лучше, чем очередное бесцельное пролистывание ленты.

А теперь - последний шанс вернуться к картинке, если все три отличия ещё не найдены.

Ответ

Все изменения связаны с довольно заметными деталями, но художник ловко спрятал их среди линий и цветов.

Три отличия находятся:

на руле велосипеда - изменилась одна из деталей;

- изменилась одна из деталей; в районе педали и шатунов велосипеда ;

; у ножки столика - одна из опор выглядит иначе.

Ну что, сколько удалось заметить за 20 секунд?

Все 3 - превосходно. Ваш взгляд работает как система видеонаблюдения: ничего подозрительного не проходит.

2 отличия - очень хороший результат. Третье просто воспользовалось моментом и попыталось скрыться.

1 отличие - начало положено. Нужно лишь немного больше терпения и ещё один внимательный проход по картинке.

Ни одного - значит, кафе слишком уютное и вы мысленно уже заказали кофе. Ничего страшного: запускайте таймер ещё раз и попробуйте теперь без отвлекающих мыслей о круассанах.