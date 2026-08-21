Кажется, здесь везде буква O. Но шесть символов решили притвориться - найдёте их?

На первый взгляд перед вами довольно монотонная компания: ряды одинаковых белых букв O на красном фоне. Можно даже подумать, что дизайнер просто слишком увлёкся одной клавишей.
Но несколько символов здесь явно играют не по правилам.
Среди множества O спрятались шесть букв Q. Отличие у них крошечное - всего один небольшой «хвостик», поэтому взгляд очень быстро привыкает к повторяющемуся узору и перестаёт замечать детали.
Ваша задача
Поставьте таймер на 20 секунд и попробуйте найти все шесть букв Q.
Не увеличивайте картинку и не водите пальцем по строчкам - иначе это уже не проверка наблюдательности, а маленькая аудиторская проверка.
Готовы?
Тогда начинаем.
Почему такие задания оказываются сложнее, чем кажется
Повторяющиеся символы быстро усыпляют внимание. Мозг понимает общий рисунок - «ага, здесь везде O» - и начинает экономить усилия, переставая внимательно анализировать каждый отдельный знак.
Именно поэтому одна маленькая черточка у буквы Q способна довольно успешно маскироваться среди десятков почти одинаковых соседей.
Подобные визуальные головоломки полезны прежде всего как короткая тренировка концентрации, зрительного поиска и способности замечать мелкие различия. Они заставляют на несколько минут отключиться от привычного беглого просмотра и действительно всматриваться в изображение.
А ещё это неплохой способ устроить глазам и мозгу небольшую смену деятельности. Особенно если до этого вы полчаса искали очки, которые всё это время были у вас на голове.
Ну что, двадцать секунд закончились?
Теперь можно сверяться.
Ответ
На картинке действительно спрятаны шесть букв Q.
Если нашли:
6 из 6 - великолепно. От вашего взгляда сегодня не уйдёт даже запятая в мелком шрифте. Наблюдательность на максимуме.
4–5 из 6 - очень хороший результат. Почти всех беглецов поймали, один-два просто удачно залегли среди O.
2–3 из 6 - середина есть. Глаз работает, но одинаковые символы сумели немного его запутать. Вторая попытка наверняка будет лучше.
1 из 6 - зато одну нашли честно! Для начала уже неплохо, но буквам Q пока удаётся маскироваться эффективнее, чем хотелось бы.
0 из 6 - ничего страшного: мозг просто слишком быстро решил, что перед ним одни O, и закрыл дело. Запускайте таймер ещё раз - теперь вы уже знаете, кого искать.
А сколько букв Q успели заметить вы?