Бутылка с секретом: сможете найти три отличия, пока море не смыло подсказки?

Кто-то ходит по пляжу в поисках красивых ракушек, кто-то - места, где полотенце не окажется через минуту засыпано песком. А герою нашей новой «Ловушки для глаз» повезло гораздо больше: прямо на берег выбросило бутылку с настоящим посланием.

Правда, прежде чем разворачивать загадочный свиток и выяснять, не оставил ли его пират с координатами сокровищ, придётся пройти небольшую проверку на внимательность.

Перед вами две картинки. На первый взгляд они практически одинаковые: песок, море, бутылка, свернутая записка и несколько ракушек рядом. Но художник успел внести три небольших изменения.

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Ваша задача

Поставьте таймер на 20 секунд и попробуйте найти все три отличия.

Не спешите смотреть только на письмо - оно как раз ведёт себя подозрительно прилично. Осмотрите бутылку сверху донизу, а затем не забудьте про всё, что лежит на песке.

Готовы?

20 секунд пошли!

Почему такие задачки полезны

Поиск отличий кажется простым развлечением, но мозгу в этот момент приходится неплохо поработать. Нужно удерживать в памяти детали одной картинки, сравнивать их со второй, быстро переключать внимание и отбрасывать всё одинаковое.

Такие визуальные головоломки помогают тренировать концентрацию, наблюдательность и способность замечать мелкие изменения. А ещё это хороший способ на пару минут отвлечься от потока сообщений, новостей и бесконечных вкладок в браузере.

И есть в подобных заданиях одна маленькая хитрость: первые два отличия часто находятся довольно быстро, а третье словно получает официальное разрешение прятаться до последнего.

Если ваши 20 секунд ещё не закончились - продолжайте поиски.

Ниже уже будет ответ.

Ответ: где спрятались три отличия

Нашли?

Вот что изменилось:

пробка в горлышке бутылки - её нижняя часть выглядит по-разному;

- её нижняя часть выглядит по-разному; нижний край бутылки, уходящий в песок , отличается формой;

, отличается формой; голубая ракушка возле бутылки повернута иначе - изменилось положение её завитка.

А теперь считаем результат

3 отличия за 20 секунд - великолепно! Ваш взгляд работает как пляжный металлоискатель: мимо ничего ценного не пройдёт.

2 отличия - очень хороший результат. Послание из бутылки вам доверить можно, но перед отправкой всё-таки лучше перечитать дважды.

1 отличие - глаз зацепился за улику, но остальные успели замести следы песком. Небольшая тренировка - и будет гораздо лучше.

Ни одного? Ничего страшного: море бутылку пока не унесло. Перезапускайте таймер и попробуйте ещё раз - теперь вы уже знаете, насколько коварными бывают мелочи.