Ловушка для глаз: сможете найти животное среди бананов за 15 секунд?

Перед вами картинка, на которой, кажется, нет ничего подозрительного. Бананы, бананы и ещё немного бананов. Настоящий рай для человека, который решил срочно восполнить запас калия.

Но художник спрятал среди фруктов животное, и оно устроилось там настолько удачно, что глаз может несколько раз пройти прямо по нему и ничего не заметить.

Ваша задача проста: найдите незваного гостя среди бананов за 15 секунд.

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Готовы?

Смотрите внимательно на изображение и постарайтесь не прокручивать страницу ниже раньше времени.

Маленький совет: не пытайтесь пересчитать все бананы. Во-первых, это надолго. Во-вторых, животное от этого нервничать и выдавать себя не начнёт.

Нашли?

Если ответ появился почти сразу - поздравляем, ваша наблюдательность сегодня явно включилась раньше вас.

Если прошло 15 секунд, а перед глазами по-прежнему исключительно фруктовый отдел супермаркета, попробуйте посмотреть ещё раз. Обращайте внимание не столько на цвет, сколько на необычные линии и формы.

Иногда мозг очень любит дорисовывать знакомую картину: если вокруг десятки бананов, он заранее решает, что всё жёлтое и изогнутое - тоже банан.

Небольшой совет для тех, кто ещё ищет

Зрительные головоломки работают именно на таких автоматических реакциях восприятия. Мозг старается как можно быстрее разобраться с изображением и поэтому группирует похожие объекты.

Это удобно в обычной жизни, но в подобных задачах превращается в ловушку.

Среди множества одинаковых деталей мы прежде всего видим общую картину и только потом начинаем замечать исключения. Поэтому иногда человек может несколько секунд смотреть точно в нужное место - и всё равно не видеть спрятанный объект.

Так что не спешите обвинять зрение. Возможно, оно всё заметило, просто мозг сообщил: «Банан. Следующий».

Посмотрите на картинку ещё раз.

Особенно внимательно - на нижнюю левую часть изображения.

Теперь заметили?

Ответ

Среди бананов спряталась жёлтая змея.

Она находится в нижней левой части картинки, свернувшись среди банановых гроздей. Благодаря почти одинаковому цвету и изгибам тела она отлично маскируется под окружающие фрукты.

На картинке с ответом её местонахождение отмечено красным кругом.

Если нашли змею за несколько секунд - отличный результат.

Если понадобилось больше времени - тоже вполне нормально. Когда вокруг столько бананов, последнее, чего ожидаешь встретить, - это рептилию.

А теперь главный вопрос: сколько секунд понадобилось вам?