Интуитивный тест: выберите туза - и узнайте, какой козырь вы достаёте «из рукава», когда всё идет не по плану

У каждого есть свой «туз в рукаве». Кто-то в сложной ситуации мгновенно включает холодную голову, кто-то умеет договориться с кем угодно, третий находит выход там, где остальные видят только стену, а четвертый просто берет ситуацию в свои руки.

Интереснее всего, что собственную сильную сторону мы часто не замечаем. Нам она кажется чем-то совершенно обычным: «А разве все так не умеют?»

Предлагаем небольшой интуитивный тест, который подскажет, какой внутренний козырь вы чаще всего достаете, когда привычный план перестает работать.

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Как пройти тест

Представьте, что перед вами лежат четыре туза: пиковый, бубновый, трефовый и червовый.

Вам разрешено забрать только один. Не для покера, не для пасьянса и даже не для эффектного фокуса перед гостями. Пусть эта карта станет вашим личным талисманом на случай, когда день внезапно решит проверить вас на прочность.

Какой туз вы возьмете?

Не анализируйте масти и не пытайтесь угадать «правильный» ответ. Выберите карту, к которой рука потянулась бы первой.

А теперь посмотрим, какой козырь оказался у вас в рукаве.

♠ Пиковый туз - Стратег

Ваш главный козырь - холодная голова.

Когда вокруг начинается небольшой пожар - настоящий или исключительно организационный, - вы редко присоединяетесь к хору «всё пропало!». Сначала предпочитаете понять, что произошло, насколько всё серьезно и где, собственно, находится огнетушитель.

Вы умеете отделять главное от второстепенного, оценивать риски и мысленно просчитывать несколько вариантов развития событий. Пока другие еще обсуждают проблему, у вас обычно уже формируется план.

Ваша сила особенно заметна в кризисах. Там, где эмоции мешают другим увидеть выход, вы способны немного отстраниться и посмотреть на ситуацию сверху.

Иногда окружающим даже может казаться, что вместо нервной системы у вас установлен хорошо настроенный калькулятор.

Но у вашего козыря есть слабое место. Желание всё предусмотреть иногда заставляет слишком долго ждать идеального момента. А его, как назло, могут вообще не завезти.

Как использовать этот козырь

Доверяйте своей способности видеть последствия, когда решение действительно требует осторожности. Но иногда разрешайте себе действовать, имея не сто процентов информации, а хотя бы достаточно.

Не каждый жизненный поворот обязан сопровождаться подробной инструкцией.

♥ Червовый туз - Дипломат

Ваш главный козырь - умение чувствовать людей.

Вы замечаете то, что другие легко пропускают: слишком долгую паузу, изменившуюся интонацию, натянутую улыбку или подозрительно бодрое «у меня всё нормально».

В сложной ситуации вы инстинктивно ищете не только решение проблемы, но и способ сохранить отношения. Вам проще договориться, объяснить, успокоить и найти слова, после которых две противоборствующие стороны хотя бы перестанут мысленно бросаться друг в друга мебелью.

Люди часто доверяют вам больше, чем вы сами замечаете. Рядом с вами проще говорить о неприятном, потому что вы умеете слушать и не превращаете чужую откровенность в публичное расследование.

Однако есть ловушка: иногда вы настолько хорошо отслеживаете чужое состояние, что собственное обнаруживаете где-то ближе к вечеру. Или к пятнице.

Можно незаметно превратиться в круглосуточную службу эмоционального спасения для всех окружающих.

Как использовать этот козырь

Помогайте там, где действительно можете помочь, но не берите ответственность за настроение всех людей в радиусе километра.

Иногда человеку нужен ваш совет. Иногда - ваше присутствие. А иногда ему просто придется самостоятельно пережить свое плохое настроение. И это тоже нормально.

♦ Бубновый туз - Решала

Ваш главный козырь - находчивость.

Закрыта дверь? Проверим окно. Не работает окно? Наверняка есть запасной вход. Нет запасного входа? Хорошо, а зачем нам вообще именно это здание?

Примерно так работает ваш мозг, когда появляется проблема.

Вы не очень любите долго обсуждать трудности. Вам гораздо интереснее понять, что можно сделать прямо сейчас.

Вы способны быстро ориентироваться, видеть возможности и превращать довольно туманные идеи в конкретные действия. Особенно хорошо эта способность проявляется в бытовых авралах, работе, финансовых вопросах и любых ситуациях из серии «надо было еще вчера».

Там, где другие видят тупик, вы часто замечаете обходную дорожку.

Но есть нюанс. Иногда вы начинаете спасать ситуацию раньше, чем успеваете выяснить, нуждается ли она в спасении.

Ваше любимое внутреннее выражение - вероятно, что-то вроде: «Так, хватит разговаривать, сейчас разберемся».

Как использовать этот козырь

Доверяйте своей способности быстро находить выход, особенно когда времени мало.

Но перед тем как бросаться чинить мир, задавайте себе один короткий вопрос: «Я точно решаю правильную проблему?»

Иногда пять минут размышлений экономят два часа героических действий.

♣ Трефовый туз - Командир

Ваш главный козырь - решительность.

Есть ситуации, в которых десять человек стоят вокруг проблемы и задают один и тот же вопрос:

«Ну и что теперь делать?»

И очень часто именно вы наконец говорите:

«Так. Делаем вот это».

Вы умеете брать ответственность, принимать решения и двигаться вперед, даже когда никто не может гарантировать идеальный результат. Неопределенность раздражает вас меньше, чем бесконечные обсуждения.

Поэтому рядом с вами другим нередко становится спокойнее: появляется ощущение, что кто-то наконец взял руль.

Причем вы можете вовсе не считать себя лидером. Просто почему-то снова получилось так, что все смотрят на вас и ждут дальнейших распоряжений.

Вот здесь и скрывается ловушка. Вы рискуете автоматически брать на себя слишком многое - в том числе то, что прекрасно могли бы сделать другие.

Так однажды можно обнаружить себя руководителем проекта, участником которого вы вообще-то не собирались становиться.

Как использовать этот козырь

Берите инициативу там, где она действительно нужна, но не путайте способность руководить с обязанностью спасать каждую ситуацию.

Иногда лучший лидерский ход - распределить задачи и спокойно позволить другим справиться самостоятельно.

Как использовать результат

Этот тест - не психологическая диагностика и не попытка разложить характер человека по четырем карточным мастям. Скорее это небольшой повод посмотреть на привычный способ реагировать на трудности со стороны.

Обратите внимание не только на сильную сторону своего результата, но и на его обратную сторону.

Стратегу иногда полезно меньше просчитывать.

Дипломату - не забывать о собственных чувствах.

Решале - сначала понять проблему, а потом ее чинить.

Командиру - не брать ответственность за всё подряд.

Ведь настоящий козырь полезен не тогда, когда мы размахиваем им при каждом удобном случае, а когда понимаем, в какой момент действительно пора его доставать.

И какой туз оказался у вас?

Возможно, результат показался неожиданным. А возможно, вы прочитали первые две строки и подумали: «Ну да. Опять я».

В любом случае полезно помнить: наша сильная сторона редко выглядит для нас чем-то выдающимся. Мы пользуемся ею настолько естественно, что считаем совершенно обычной.

Хотя именно она порой и вытаскивает нас из тех дней, когда план А закончился, план Б куда-то исчез, а план В приходится придумывать прямо на ходу.