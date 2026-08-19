Головоломка с домино: сможете за 20 секунд найти последнюю костяшку?

На первый взгляд - обычный ряд костяшек домино. Но последняя спрятана, и вместо точек на ней стоят два вопросительных знака. Ваша задача - понять математическую логику последовательности и определить, сколько точек должно быть сверху и снизу.

Такие головоломки хороши тем, что для их решения не нужны сложные формулы. Здесь важнее внимательность, умение замечать изменения и не пытаться искать слишком хитрый подвох там, где работает простая закономерность.

Посмотрите на картинку внимательно.

Подписка на тест Получайте новые тесты Мы публикуем новые тесты каждый день Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Первые четыре костяшки выглядят так:

3 | 6 → 3 | 5 → 4 | 4 → 4 | 3 → ? | ?

Какой должна быть последняя?

Попробуйте решить задачу за 20 секунд, не заглядывая ниже.

Небольшая подсказка

Не пытайтесь сразу складывать или умножать числа на каждой костяшке. Лучше отдельно проследите, что происходит с верхним рядом, а затем - с нижним.

Уже заметили закономерность?

Тогда ответ у вас почти наверняка есть.

Почему такие задачи полезны

Подобные короткие головоломки - это своеобразная разминка для мозга. Они заставляют быстро переключаться между деталями, проверять несколько гипотез и отбрасывать лишние.

Особенно полезно то, что решение здесь находится не перебором, а благодаря распознаванию последовательности. Именно этот навык мы постоянно используем в обычной жизни: когда пытаемся понять тенденцию, заметить изменение или предугадать следующий шаг.

И ещё одно преимущество: на всё требуется меньше минуты. Никаких учебников, калькуляторов и сложных вычислений - только вы и несколько чёрных точек.

Если вы ещё не определились с ответом, посмотрите на изображение ещё раз.

Сверху: 3, 3, 4, 4…

Снизу: 6, 5, 4, 3…

Теперь всё стало очевиднее?

Ответ

На последней костяшке должны быть 5 точек сверху и 2 точки снизу.

Почему?

В нижней части последовательность совсем простая:

6 → 5 → 4 → 3 → 2

Количество точек каждый раз уменьшается на единицу.

Верхний ряд меняется немного хитрее:

3 → 3 → 4 → 4 → 5

Каждое число повторяется дважды, после чего увеличивается на единицу.

Поэтому после костяшки 4 | 3 должна появиться костяшка:

5 | 2

Если вы нашли ответ меньше чем за 20 секунд - с внимательностью и распознаванием закономерностей у вас всё отлично.

А если понадобилось чуть больше времени - тоже ничего страшного: главная ловушка этой задачи как раз в том, что мы часто начинаем искать сложную формулу, хотя решение буквально лежит на поверхности.