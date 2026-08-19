Головоломка с домино: сможете за 20 секунд найти последнюю костяшку?

На первый взгляд - обычный ряд костяшек домино. Но последняя спрятана, и вместо точек на ней стоят два вопросительных знака. Ваша задача - понять математическую логику последовательности и определить, сколько точек должно быть сверху и снизу.
Такие головоломки хороши тем, что для их решения не нужны сложные формулы. Здесь важнее внимательность, умение замечать изменения и не пытаться искать слишком хитрый подвох там, где работает простая закономерность.
Посмотрите на картинку внимательно.
Первые четыре костяшки выглядят так:
3 | 6 → 3 | 5 → 4 | 4 → 4 | 3 → ? | ?
Какой должна быть последняя?
Попробуйте решить задачу за 20 секунд, не заглядывая ниже.
Небольшая подсказка
Не пытайтесь сразу складывать или умножать числа на каждой костяшке. Лучше отдельно проследите, что происходит с верхним рядом, а затем - с нижним.
Уже заметили закономерность?
Тогда ответ у вас почти наверняка есть.
Почему такие задачи полезны
Подобные короткие головоломки - это своеобразная разминка для мозга. Они заставляют быстро переключаться между деталями, проверять несколько гипотез и отбрасывать лишние.
Особенно полезно то, что решение здесь находится не перебором, а благодаря распознаванию последовательности. Именно этот навык мы постоянно используем в обычной жизни: когда пытаемся понять тенденцию, заметить изменение или предугадать следующий шаг.
И ещё одно преимущество: на всё требуется меньше минуты. Никаких учебников, калькуляторов и сложных вычислений - только вы и несколько чёрных точек.
Если вы ещё не определились с ответом, посмотрите на изображение ещё раз.
Сверху: 3, 3, 4, 4…
Снизу: 6, 5, 4, 3…
Теперь всё стало очевиднее?
Ответ
На последней костяшке должны быть 5 точек сверху и 2 точки снизу.
Почему?
В нижней части последовательность совсем простая:
6 → 5 → 4 → 3 → 2
Количество точек каждый раз уменьшается на единицу.
Верхний ряд меняется немного хитрее:
3 → 3 → 4 → 4 → 5
Каждое число повторяется дважды, после чего увеличивается на единицу.
Поэтому после костяшки 4 | 3 должна появиться костяшка:
5 | 2
Если вы нашли ответ меньше чем за 20 секунд - с внимательностью и распознаванием закономерностей у вас всё отлично.
А если понадобилось чуть больше времени - тоже ничего страшного: главная ловушка этой задачи как раз в том, что мы часто начинаем искать сложную формулу, хотя решение буквально лежит на поверхности.