Тест на вкус: какую помаду выбрать к этому образу? Выбор покажет, какое впечатление вам хочется производить

Можно оставить то же платье, ту же прическу и тот же макияж глаз - и полностью изменить настроение образа одним движением помады.

Нюд делает лицо мягче, красный мгновенно добавляет уверенности, ягодный - характера, розовый - свежести, а глубокий винный оттенок способен превратить спокойный образ почти в драматический.

Поэтому перед вами не вопрос «какой цвет помады вам нравится больше». Задача интереснее:

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Какой оттенок, по вашему мнению, лучше всего завершает этот образ?

Ваш выбор подскажет, какое впечатление вам сейчас особенно хочется производить на окружающих: естественное, теплое, уверенное, яркое или загадочное.

Как пройти тест

Перед вами пять портретов одной и той же женщины. Прическа, одежда, украшения и остальной макияж одинаковые - меняется только цвет губ.

Посмотрите на все варианты и выберите тот, который кажется вам самым удачным.

Не думайте, идет ли такой оттенок лично вам. Здесь мы проверяем именно ваше чувство образа.

Запомните номер и переходите к расшифровке.

1.Нюдовая помада - вам хочется производить впечатление естественной

Вы выбрали оттенок, который не пытается стать главным героем образа.

Вам, вероятно, нравится привлекательность без очевидных усилий: хорошая кожа, ухоженность, спокойные цвета, ощущение, будто женщина просто проснулась настолько прекрасной - хотя мы прекрасно понимаем, сколько баночек иногда стоит за этим «просто».

Сейчас вам важно, чтобы окружающие видели в вас естественность, спокойствие и уверенность без демонстративности.

Вы не хотите поражать. Вам хочется располагать к себе.

Такое впечатление особенно комфортно, когда человек устал что-то доказывать и хочет позволить себе просто быть собой.

Как использовать выбор. Не старайтесь всегда выглядеть максимально нейтрально только ради того, чтобы никого не смутить. Естественность прекрасна, пока она остается вашим выбором, а не способом стать незаметнее.

2.Нежная розовая помада - вам хочется казаться открытой и теплой

Этот оттенок делает образ мягче и словно немного дружелюбнее.

Вероятно, вам сейчас хочется производить впечатление женщины, с которой легко заговорить, посмеяться и почувствовать себя комфортно.

В вашем понимании привлекательность связана не столько с эффектностью, сколько с живостью, свежестью и эмоциональным теплом.

Вам важно нравиться, но не пугать безупречностью. Скорее хочется услышать не «какая недоступная красавица», а «какая приятная женщина».

И в этом гораздо больше силы, чем иногда кажется.

Как использовать выбор. Не прячьте доброжелательность за излишней серьезностью. Иногда улыбка и теплый тон открывают двери быстрее самой убедительной речи.

3.Классическая красная помада - вам хочется производить впечатление уверенной

Красные губы редко бывают случайной деталью.

Вы выбрали образ, который словно говорит: «Да, я знаю, что на меня смотрят».

Сейчас вам может быть особенно близко ощущение уверенности, собранности и внутреннего достоинства. Не обязательно даже чувствовать себя такой каждую минуту - иногда нам как раз хочется примерить образ женщины, которая входит в комнату и не спрашивает себя, имеет ли она право здесь находиться.

Красный цвет не просит внимания. Он его принимает.

Возможно, именно этого внутреннего разрешения вам сейчас немного не хватает.

Как использовать выбор. Вспомните ситуацию, где вы слишком долго ждете одобрения. Возможно, пора принять одно решение так, будто одобрение уже получено - от самой себя.

4.Ягодная помада - вам хочется выглядеть яркой и интересной

Вы не выбрали самое классическое решение, но и не ушли в театральную драму.

Ягодный оттенок словно говорит: здесь есть характер.

Вероятно, вам хочется, чтобы люди замечали не только вашу внешность, но и энергию, чувство юмора, живость, способность удивлять.

Вам может быть скучно производить исключительно «правильное» впечатление. Хочется добавить в него что-нибудь свое - чуть больше цвета, темперамента и неожиданности.

Это выбор женщины, которой нравится быть заметной, но по собственным правилам.

Как использовать выбор. Позволяйте себе чаще выбирать то, что вызывает энтузиазм, а не только то, что считается разумным и универсальным.

5.Темная винная помада - вам хочется производить впечатление загадочной

Вы выбрали самый драматичный вариант.

Но это необязательно значит, что вам хочется эпатировать окружающих. Скорее вас привлекает образ женщины, которую невозможно прочитать за первые пять минут.

Вам может быть приятно оставлять немного дистанции, не рассказывать о себе все сразу и позволять людям постепенно вас узнавать.

Сейчас вам особенно близко впечатление самодостаточности, глубины и некоторой недоступности.

Не холодности - именно тайны.

Иногда такое желание возникает, когда мы слишком много времени были для окружающих понятными, удобными и открытыми. Хочется оставить что-то только себе.

Как использовать выбор. Вам совершенно необязательно объяснять каждый свой поступок или настроение. Право на личное пространство - тоже часть привлекательности.

Как использовать результат

Мы ежедневно немного управляем впечатлением, которое производим на людей, - даже если уверены, что совершенно об этом не думаем.

Одежда, голос, улыбка, прическа и макияж становятся маленькими сигналами.

И ваш выбор может подсказать, какой сигнал хочется отправлять миру именно сейчас:

нюд - «со мной спокойно»; нежно-розовый - «со мной тепло»; красный - «я уверена в себе»; ягодный - «со мной интересно»; винный - «меня придется узнать получше».

Это не постоянные характеристики. Сегодня хочется красной помады, завтра - почти незаметного блеска. Меняется не только вкус - меняется настроение и то, какой стороной себя нам хочется повернуться к миру.

Заключение

Хороший оттенок помады делает гораздо больше, чем просто меняет цвет губ. Он способен добавить образу характер - или, наоборот, убрать лишний шум.

А потому главный вопрос этого теста не совсем о косметике.

Он звучит так:

Что вам хочется, чтобы человек подумал о вас в первые несколько секунд?