18 августа 2026, 06:56

Скоро в школу: найдите 3 отличия за 20 секунд - отличники справятся без подсказок

Скоро в школу: найдите 3 отличия за 20 секунд - отличники справятся без подсказок

До начала учебного года остается совсем немного, а значит, пора понемногу возвращать мозг из режима «каникулы, солнце, ничего не задавали» в рабочее состояние.

Предлагаем сделать это без учебников, контрольных и внезапного вопроса у доски. Перед вами две почти одинаковые картинки: школьница стоит у доски, вокруг книги, тетради, карандаши и прочие приметы приближающегося сентября.

Но слово «почти» здесь главное.

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Между изображениями спрятаны три отличия. Ваша задача - найти их за 20 секунд.

Ставьте таймер и начинайте проверку внимательности. Только не пытайтесь списывать с соседа - сегодня каждый сам за себя.

Почему такие головоломки полезны

Поиск отличий кажется простой детской игрой, однако он заставляет внимательно сравнивать детали, удерживать в памяти элементы изображения и быстро переключать внимание с одного участка картинки на другой.

Для школьников это хорошая разминка перед возвращением к учебе, а для взрослых - возможность ненадолго отвлечься от привычного потока информации и дать мозгу небольшую тренировку.

К тому же такие задания отлично напоминают простую вещь: иногда самое очевидное отличие находится именно там, куда мы уже посмотрели три раза.

Ну что, время вышло?

Правильный ответ

Три отличия спрятались здесь:

  • прическа девочки - появилась заколка для волос;
  • на школьной форме на одной картинке одна пуговица, а на другой две;
  • на полочке у доски отличается маленький синий предмет.

Теперь выставляем себе отметки.

Нашли все 3 за 20 секунд - твердая пятерка. Внимательность к новому учебному году полностью готова.

Нашли 2 - уверенная четверка. Совсем немного не хватило до идеального результата.

Нашли 1 - тройка с плюсом. Главное, направление правильное, но перед контрольной стоит еще потренироваться.

Не нашли ни одного - без паники: это не двойка, а повод назначить пересдачу. Ставьте таймер еще раз - вторая попытка обычно проходит гораздо успешнее.

 

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