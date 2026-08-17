После 207 ошибаются даже те, кто увидел правило: попробуйте решить за 30 секунд

Числа в этой цепочке растут так быстро, что задача кажется сложнее обычного. После 57 появляется 53, затем ряд внезапно взлетает до 212. Кажется, будто правило всё время меняют.

На деле здесь чередуются всего два действия. Меняются только числа, на которые нужно умножать и которые нужно вычитать. Если разделить переходы на пары, схема становится гораздо понятнее.

Задание

Продолжите числовую цепочку:

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11, 22, 19, 57, 53, 212, 207, ?

На решение даётся примерно 30 секунд.

Считайте в уме. Сначала восстановите все переходы, затем определите, какое действие должно идти после числа 207.

Почему первое правило быстро перестаёт работать

Начало выглядит просто:

11 × 2 = 22

22 − 3 = 19

Можно предположить, что дальше снова последуют умножение на 2 и вычитание 3. Но:

19 × 2 = 38

В цепочке стоит 57. Значит, порядок действий сохраняется, а сами команды постепенно меняются.

Следующая пара:

19 × 3 = 57

57 − 4 = 53

После неё:

53 × 4 = 212

212 − 5 = 207

Теперь структура видна полностью.

Как устроен ряд

Операции идут парами:

×2, −3

×3, −4

×4, −5

Следующая пара:

×5, −6

Множители увеличиваются на единицу:

2, 3, 4, 5

Вычитаемые числа тоже растут:

3, 4, 5, 6

Вопросительный знак стоит сразу после числа 207, поэтому нужен только первый шаг новой пары.

Решение

После вычитания 5 должно последовать умножение на 5:

207 × 5 = 1035

Устно это считается так:

200 × 5 = 1000

7 × 5 = 35

1000 + 35 = 1035

Ответ, который предполагает задача: 1035

Полная схема:

11 × 2 = 22

22 − 3 = 19

19 × 3 = 57

57 − 4 = 53

53 × 4 = 212

212 − 5 = 207

207 × 5 = 1035

Проверим продолжение

После умножения на 5 нужно вычесть 6:

1035 − 6 = 1029

Затем умножить на 6:

1029 × 6 = 6174

Продолжение подтверждает порядок:

×2, −3, ×3, −4, ×4, −5, ×5, −6, ×6

Какие ответы появляются по ошибке

202

Так получается, если повторить последнее действие:

207 − 5 = 202

Но два вычитания подряд в цепочке не встречаются.

414

Этот ответ появляется после удвоения:

207 × 2 = 414

Умножение выбрано правильно, но множитель уже вырос с 2 до 5.

1029

Такой результат находится через два перехода:

207 × 5 = 1035

1035 − 6 = 1029

Вопросительный знак заменяет только одно число, поэтому остановиться нужно на 1035.

Как решить цепочку быстрее

Сравните отдельно крупные скачки:

11 → 22, умножили на 2

19 → 57, умножили на 3

53 → 212, умножили на 4

Теперь небольшие уменьшения:

22 → 19, вычли 3

57 → 53, вычли 4

212 → 207, вычли 5

Следующий шаг определяется сразу:

207 × 5 = 1035

Главная ловушка здесь создаётся не вычислениями, а ростом обеих команд. Простое повторение первой пары не работает, нужно заметить, что каждое новое действие становится на единицу сильнее.