Проверка перед 1 сентября: только самые внимательные заметят все 3 отличия

До начала учебного года остаётся всё меньше времени. Пора понемногу вспоминать, где лежат тетради, как выглядит будильник в семь утра и почему фраза «я всё выучил» иногда требует дополнительной проверки.

А заодно можно размять внимание. Ведь умение замечать детали пригодится в школе всем: ученикам - чтобы не пропустить знак минус в примере, учителям - чтобы вовремя заметить, что кто-то под партой вовсе не ищет упавшую ручку.

Перед вами две почти одинаковые картинки. Мальчик и девочка сидят за партой, вокруг учебники, карандаши, ластики - обычная школьная жизнь, пока ещё удивительно спокойная.

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Но между изображениями спрятались три отличия.

Поставьте таймер на 20 секунд и попробуйте найти их все. Не листайте ниже раньше времени: подсматривать ответ - это уже почти контрольная с телефоном под партой.

Почему такие головоломки полезны

Задачи на поиск отличий заставляют взгляд не просто скользить по картинке, а последовательно сравнивать мелкие детали: форму предметов, цвета, расположение элементов. Это неплохая короткая тренировка концентрации и зрительного внимания.

Особенно полезно иногда устраивать себе такие мини-паузы после долгой работы за компьютером или телефоном. Нужно переключиться с чтения текста на изображение, сосредоточиться и буквально заставить мозг перестать работать на автопилоте.

А школьникам навык внимательного сравнения пригодится буквально каждый день: при чтении условий задачи, переписывании примеров, работе с картами, таблицами и схемами.

Ну что, двадцать секунд закончились?

Проверяем дневник наблюдательности.

Ответ: где спрятались три отличия

Первое отличие - у девочки появилась вторая розовая заколка с другой стороны головы.

Второе - в тетради мальчика одна из фигур изменилась: треугольник превратился в квадрат.

Третье - предмет справа на парте изменился сильнее всего: вместо обычного белого ластика появился голубой кубик.

А теперь - школьные оценки

Нашли все 3 отличия за 20 секунд?

Пятёрка с плюсом! Внимательность уже собрала портфель и первой пришла на урок.

Нашли 2?

Твёрдая четвёрка. Один маленький недосмотр - и можно идти на перемену.

Нашли только 1?

Троечка, но без вызова родителей. Ещё пара «Ловушек для глаз» - и результат наверняка станет лучше.

Не нашли ни одного?

Сегодня без оценки. Ставьте таймер ещё раз: пересдача разрешена, шпаргалки не нужны.

А если три отличия нашлись раньше, чем закончились 20 секунд, - кажется, к новому учебному году ваши глаза подготовились лучше, чем некоторые школьные рюкзаки.