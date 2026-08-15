Какое число должно стоять после 37: задача на 25 секунд

Первые два числа будто сразу подсказывают решение: 4 превращается в 8, значит, число просто удвоили. Но уже следующий переход ломает эту версию. Вместо 16 появляется 11, а затем ряд снова резко ускоряется.

Здесь не нужны сложные формулы. Достаточно заметить, что действия чередуются, а числа внутри этих действий постепенно увеличиваются. Именно вторую часть правила чаще всего упускают, когда стараются ответить за несколько секунд.

Задание

Продолжите числовую последовательность:

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4, 8, 11, 33, 37, ?

На решение даётся примерно 25 секунд.

Попробуйте найти ответ в уме. После этого обязательно проверьте найденное правило на всех переходах, начиная с первой пары чисел.

Не прокручивайте страницу сразу к решению. Даже неправильная догадка здесь полезна, если потом понять, на каком шаге она перестала работать.

Почему одной найденной операции недостаточно

Переход от 4 к 8 понятен:

4 × 2 = 8

Можно решить, что все числа нужно удваивать. Но следующий элемент ряда не подтверждает такую версию:

8 × 2 = 16

В условии стоит 11.

Тогда внимание переключается на прибавление:

8 + 3 = 11

Новая догадка тоже выглядит убедительно, однако дальше должно было бы появиться 14, а не 33.

Получается, ни умножение, ни прибавление по отдельности весь ряд не объясняют. Они работают вместе и сменяют друг друга.

Первые четыре перехода выглядят так:

4 → 8

8 → 11

11 → 33

33 → 37

Сначала число заметно увеличивается, затем к нему прибавляют небольшое значение. После этого происходит ещё один большой скачок, а за ним снова следует умеренное увеличение.

Такой рисунок уже подсказывает, что перед нами две разные операции.

Посмотрите на переходы через один

Когда соседние шаги сильно отличаются, удобнее временно разделить их на две группы.

Сначала возьмём первый и третий переходы:

4 → 8

11 → 33

Оба раза используется умножение:

4 × 2 = 8

11 × 3 = 33

Теперь рассмотрим второй и четвёртый переходы:

8 → 11

33 → 37

Здесь работает прибавление:

8 + 3 = 11

33 + 4 = 37

После такого разделения ряд выглядит намного понятнее. В нём чередуются две команды:

умножить

прибавить

Однако этого пока недостаточно. Нужно определить, какие именно числа используются в каждой операции.

У каждой операции свой порядок

Множители не повторяются:

×2

×3

Следующим естественно становится:

×4

Прибавляемые числа тоже увеличиваются:

+3

+4

Следующим будет:

+5

Получаются две параллельные линии:

множители: 2, 3, 4, 5…

прибавления: 3, 4, 5, 6…

Обе последовательности растут на единицу. При этом прибавляемое число всегда на единицу больше предыдущего множителя.

Полный порядок действий пока выглядит так:

×2, +3, ×3, +4, ×4, +5…

В условии последнее выполненное действие было прибавлением:

33 + 4 = 37

Значит, после 37 должно идти умножение. Следующий множитель равен 4.

Почему легко выбрать правильное действие, но ошибиться в числе

Многие быстро замечают чередование:

умножение, прибавление, умножение, прибавление

После этого кажется, что задача уже решена. Остаётся только умножить 37.

Но на какое число?

Можно машинально повторить двойку из первого перехода:

37 × 2 = 74

Можно взять тройку из последнего умножения:

37 × 3 = 111

Обе версии сохраняют нужный тип действия, но игнорируют развитие множителей. Они шли по порядку:

2, 3, 4

Поэтому после 37 нужно умножать именно на 4.

Здесь важно удержать сразу две вещи:

какая операция стоит следующей; какое число внутри этой операции пришло по очереди.

Если заметить только один уровень, получится правдоподобный, но неверный ответ.

Решение по шагам

Начинаем с первого числа.

Умножаем 4 на 2:

4 × 2 = 8

Затем прибавляем 3:

8 + 3 = 11

Теперь умножаем на 3:

11 × 3 = 33

После этого прибавляем 4:

33 + 4 = 37

Действия чередуются:

умножение, прибавление, умножение, прибавление

Числа внутри действий увеличиваются:

умножаем на 2, затем на 3, затем на 4

прибавляем 3, затем 4, затем 5

После прибавления 4 снова должно идти умножение. Следующий множитель равен 4:

37 × 4 = 148

Ответ: 148

Вся цепочка записывается так:

4 × 2 = 8

8 + 3 = 11

11 × 3 = 33

33 + 4 = 37

37 × 4 = 148

Следовательно:

4, 8, 11, 33, 37, 148

Проверяем правило продолжением

Одного совпавшего ответа мало. Хорошая закономерность должна позволять уверенно получить следующие числа.

После умножения на 4 возвращается прибавление. Прибавляли 3 и 4, значит, теперь прибавляем 5:

148 + 5 = 153

Следом снова идёт умножение. Множители двигались как 2, 3 и 4, поэтому теперь используем 5:

153 × 5 = 765

Далее прибавляем 6:

765 + 6 = 771

Продолженная последовательность выглядит так:

4, 8, 11, 33, 37, 148, 153, 765, 771

Правило сохраняется:

×2, +3, ×3, +4, ×4, +5, ×5, +6

Ни одно действие не приходится менять задним числом, исключений тоже не появляется.

Почему ожидаемым ответом считается именно 148

Для любого короткого набора чисел при желании можно придумать несколько формул. Одна будет использовать разности, другая суммы цифр, третья сложное выражение с номером позиции.

В задачах такого типа выбирают наиболее простую схему, которая:

объясняет каждый переход;

использует повторяющийся порядок;

не требует отдельных исключений;

позволяет продолжить ряд дальше.

Вариант с чередованием умножения и прибавления соответствует всем четырём условиям.

Схема легко формулируется словами:

умножаем на 2, прибавляем 3, умножаем на 3, прибавляем 4, умножаем на 4

После этого ответ 148 получается без дополнительных предположений.

Откуда берутся другие ответы

Ответ 74

Он получается при удвоении:

37 × 2 = 74

Человек верно замечает, что следующим должно быть умножение. Ошибка возникает из-за повторения самого первого множителя.

Но множители здесь не стоят на месте:

2, 3, 4

Поэтому снова использовать двойку нельзя.

Ответ 111

Этот вариант появляется так:

37 × 3 = 111

Операция выбрана правильно, но повторён последний использованный множитель. Переход от 4 к 8 выполнялся с двойкой, переход от 11 к 33 с тройкой. Следовательно, теперь нужна четвёрка.

Ответ 41

Такой результат получается, если повторить последнее действие:

37 + 4 = 41

Прибавление действительно является частью правила, но два прибавления подряд в последовательности не встречаются. После каждого прибавления идёт умножение.

Ответ 42

Здесь человек продолжает ряд прибавляемых чисел:

37 + 5 = 42

Число 5 выбрано логично. После 3 и 4 действительно должно появиться 5. Ошибка только в очередности. Прибавление 5 будет выполнено не сейчас, а после умножения:

37 × 4 = 148

148 + 5 = 153

Ответ 153

Это уже результат двух правильных действий:

37 × 4 = 148

148 + 5 = 153

Человек полностью понял правило, но прошёл на один шаг дальше вопросительного знака. В последовательности каждое число показывает результат отдельной операции, поэтому сначала должно появиться 148.

Где чаще всего теряется закономерность

Резкие скачки заметнее небольших прибавлений.

Переход от 11 к 33 сразу бросается в глаза. Переход от 33 к 37 выглядит почти как небольшая поправка. Из-за этого умножения воспринимаются как основа ряда, а прибавления как случайные промежуточные действия.

Но обе части одинаково важны.

Если убрать прибавления, нельзя объяснить появление 11 и 37. Если оставить только прибавления, невозможно получить 8 и 33.

Дополнительная сложность связана с изменением самих чисел внутри операций. Здесь недостаточно сказать:

сначала умножаем, потом прибавляем

Нужно уточнить:

множители растут: 2, 3, 4

прибавляемые числа тоже растут: 3, 4, 5

Только после этого правило становится полным.

Как решить такую цепочку быстрее

Для подобных задач подходит короткий порядок действий.

Сначала оцените размер переходов

Здесь изменения явно неодинаковые:

4 → 8, заметное увеличение;

8 → 11, небольшое увеличение;

11 → 33, большой скачок;

33 → 37, снова небольшое увеличение.

Чередование уже видно по масштабу.

Затем сравните первый и третий переходы

4 → 8

11 → 33

Оба связаны с умножением. Сразу проверьте множители:

×2

×3

После этого сравните второй и четвёртый переходы

8 → 11

33 → 37

Оба связаны с прибавлением:

+3

+4

Наконец, продолжите обе линии

Следующий множитель:

4

Следующее прибавляемое число:

5

Последним в условии было прибавление, поэтому сейчас используется множитель:

37 × 4 = 148

Весь поиск занимает меньше 30 секунд, если не пытаться связать каждый соседний переход одной и той же операцией.

Полезный вопрос перед окончательным ответом

Перед тем как назвать число, спросите себя:

Я продолжил только чередование действий или ещё и порядок чисел внутри них?

Этот вопрос особенно полезен для рядов, где меняются сразу два параметра.

Например, человек может увидеть:

умножение, прибавление, умножение, прибавление

Но не заметить:

×2, ×3, ×4

и

+3, +4, +5

Тогда структура вроде бы найдена, однако ответ всё равно окажется неверным.

Хорошее решение должно объяснять не только вид операции, но и её точное значение.

Можно ли увидеть правило без вычислений

Да. Цепочку можно разобрать почти целиком словами.

Первый большой переход:

удвоили

Первое небольшое изменение:

прибавили три

Второй большой переход:

умножили на три

Второе небольшое изменение:

прибавили четыре

После этого продолжение звучит естественно:

умножить на четыре

Когда команды произнесены словами, ответ становится очевиднее. Остаётся только выполнить простое действие:

37 × 4 = 148

Такой способ удобен, если числа начинают путаться. Вместо всего ряда нужно удерживать короткую инструкцию.

Что именно произошло, если ответ оказался другим

Ответ 74 обычно означает, что было замечено удвоение в начале, а дальнейшее изменение множителей осталось без внимания.

Ответ 111 показывает, что человек увидел последнее умножение и решил повторить его.

Ответ 41 появляется, когда внимание удерживает самый свежий переход:

33 + 4 = 37

Ответ 42 говорит о том, что рост прибавляемых чисел замечен, но очередность операций потерялась.

Ответ 153 означает, что схема найдена полностью, просто выполнено сразу два шага.

Такие ошибки не дают оценки способностям человека. Они лишь показывают, какая часть ряда первой привлекла внимание.

Проверка на память

Отведите взгляд от чисел и попробуйте восстановить действия:

умножить на 2

прибавить 3

умножить на 3

прибавить 4

умножить на 4

Теперь продолжите:

прибавить 5

умножить на 5

Если порядок легко восстанавливается, значит, вы поняли саму конструкцию, а не просто запомнили ответ.

Итог

В последовательности чередуются умножение и прибавление. При этом числа внутри обеих операций растут на единицу:

×2, +3, ×3, +4, ×4

Поэтому после 37 стоит:

148

Задача выглядит запутанной только до тех пор, пока все переходы рассматриваются подряд. Стоит разделить их на умножения и прибавления, и ряд становится почти прозрачным.

На решение действительно хватает 30 секунд. Большая часть этого времени уходит не на вычисления, а на то, чтобы заметить: здесь меняются и действия, и числа внутри этих действий.