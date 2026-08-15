15 августа 2026, 07:14

20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

На первый взгляд перед нами совершенно обычный рабочий день. Девушка сидит за компьютером, на столе - клавиатура, мышка, бумаги и обязательная кружка кофе, без которой офисная производительность, как известно, стремительно приближается к нулю.

На мониторе открыты таблицы и диаграммы, коллеги заняты своими делами, цветок мирно растёт в горшке. Словом, ничего подозрительного.

Но это только на первый взгляд.

Подписка на тест

Получайте новые тесты

Мы публикуем новые тесты каждый день

Перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятались три отличия. Некоторые изменения можно заметить довольно быстро, а одно вполне способно заставить несколько раз проверить каждый угол изображения.

Сможете найти все три за 20 секунд?

Ставьте таймер и начинайте поиски.

Только постарайтесь не смотреть на картинку целиком. Иногда гораздо эффективнее двигаться по ней постепенно: лицо, одежда, стол, компьютер, фон. И не позволяйте ярким деталям увести внимание в сторону - художники подобных головоломок именно на это и рассчитывают.

Нашли первое? Отлично.

Второе? Уже интересно.

А если обнаружили и третье до сигнала таймера - похоже, сегодняшний рабочий день вашей наблюдательности точно не повредил.

Зачем вообще искать отличия

Такие визуальные головоломки - не экзамен на интеллект и не медицинский тест, зато это приятный способ ненадолго переключить внимание. Во время поисков приходится сравнивать мелкие детали, удерживать в памяти элементы изображения и отбрасывать всё лишнее.

Кроме того, несколько минут за подобной задачей помогают отвлечься от привычного потока сообщений, новостей и рабочих вкладок. Почти перерыв - только без риска обнаружить через полчаса, что вы зачем-то смотрите двадцатое видео с котами.

А теперь можно проверить результат.

Где спрятались три отличия

Первое отличие находится наверху - изменилось количество стеклянных дверей.

Второе спрятано на экране компьютера: отличается цвет одного из элементов горизонтальной диаграммы.

Третье тоже нужно искать на мониторе - изменился один из столбиков нижнего графика.

Ну что, сколько удалось заметить за 20 секунд?

3 отличия - великолепно! Ваша внимательность сегодня работает лучше офисного кофе.

2 отличия - очень хороший результат. Мелочи от вас обычно не ускользают, хотя одна всё-таки сумела спрятаться.

1 отличие - начало положено. Глаза всё увидели, но мозг, возможно, решил, что пятница уже началась.

0 отличий - никаких поражений. Перезапускайте таймер и попробуйте снова. Картинки никуда не убегут, а вот третье отличие теперь наверняка нервничает.

 

Подписка на тест

Получайте новые тесты

Мы публикуем новые тесты каждый день

Читайте Mixer
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что…
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Гороскоп на 16 августа по картам Таро: Тельцу - спокойно завершать старое,…
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Тельцы, Весы, Львы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 16…
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Тест: какое колье подходит к этому вырезу? Выбор покажет, как вы хотите…
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Один вопрос у терминала за границей, из-за которого вы теряете деньги
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Козероги, Раки, Овны и Львы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 16…
20 секунд на офисную бдительность: где спрятались три изменения на этой картинке?

Психологический тест: какую дверь вы бы открыли не раздумывая?