Чай стынет, муравьи не ждут: сможете найти 3 отличия за 20 секунд?

Чайник на столе, чашка горячего чая, сахар, печенье - казалось бы, идеальное чаепитие. Правда, компания собралась несколько неожиданная: вдоль стола уверенным строем маршируют муравьи. Судя по их деловому виду, приглашения они не ждали и уже мысленно делят печенье.

Но сегодня нас интересуют не гастрономические планы муравьёв, а три отличия между двумя картинками.

Задача простая: внимательно сравните изображения и постарайтесь обнаружить все три изменения. На поиски даём 20 секунд.

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Ставьте таймер - и начинаем!

Одно отличие, скорее всего, бросится в глаза довольно быстро. Со вторым придётся задержаться чуть дольше. А третье как раз из тех, после которых хочется сказать: «Ну конечно! Я же смотрел прямо туда!»

Почему такие головоломки полезны

Поиск отличий - это не только хороший способ на минуту отвлечься от новостей, работы и бесконечной прокрутки телефона. Подобные задания заставляют нас сосредоточиться на мелких деталях, сравнивать изображения и удерживать внимание на конкретной задаче.

А ещё здесь отлично проявляется привычка мозга видеть картину целиком и «дорисовывать» знакомые детали. Именно поэтому мы можем несколько раз посмотреть на одно и то же место и всё равно не заметить изменение.

Ну что, 20 секунд закончились?

Пора сверяться.

Где спрятались три отличия

Первое отличие - на большом чайнике. Изменилось количество полосок.

Второе - на чашке. Посмотрите на средний цветок: на одной картинке он сложный и декоративный, а на другой стал гораздо проще.

Третье отличие спряталось среди муравьёв. У первого муравья на одной из картинок удлиннилось туловище.

А теперь считаем результат

Нашли все 3 отличия за 20 секунд? Отлично! Внимательность работает как радар - даже муравью лишнюю лапку не удалось пронести незамеченной.

Нашли 2? Очень хороший результат. До звания главного сыщика чаепития не хватило буквально одной детали.

Заметили только 1? Ничего страшного: самое очевидное вы поймали, а остальные два отличия просто оказались хитрее.

Не нашли ни одного? Есть уважительная причина: чайник красивый, печенье аппетитное, муравьи отвлекают. Заводите таймер ещё раз - теперь у них почти нет шансов.