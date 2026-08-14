7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд

В этой цепочке нет больших чисел, сложных вычислений и действий, ради которых хочется открыть калькулятор. Первый переход вообще кажется подарком. Семёрка превращается в четырнадцать, и рука уже почти тянется записать правило.

Но следующий шаг ломает красивую догадку. Затем всё повторяется, только внимание к этому моменту успевает придумать несколько лишних версий. Задача решается быстро, если не пытаться сделать её умнее, чем она есть.

Задание

Продолжите числовую цепочку:

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7, 14, 11, 22, 19, ?

На решение даётся примерно 20 секунд.

Считайте в уме. Найдите правило, затем пройдите по нему весь ряд от самого начала. Ответ и подробный разбор находятся ниже.

Почему после первых двух чисел легко ошибиться

Переход от 7 к 14 узнаётся мгновенно:

7 × 2 = 14

После такого начала мозг естественно ждёт ещё одного умножения. Но вместо 28 в цепочке стоит 11. Первая версия рушится, и здесь многие начинают искать сложную формулу, хотя автор задачи просто сменил действие.

Следующие числа снова подталкивают к удвоению:

11 × 2 = 22

Получается любопытная ситуация. Умножение видно хорошо, но между двумя удвоениями находится ещё одна команда. Её легко принять за случайную поправку и не заметить, что она повторяется с той же точностью.

Короткие последовательности часто строятся именно на таком эффекте. Одно действие заметное, оно сильно меняет число. Второе выглядит скромнее и потому кажется менее важным. Но правило существует только тогда, когда объясняет оба типа переходов.

Один ряд можно читать двумя способами

Обычно мы смотрим на числа слева направо:

7 → 14 → 11 → 22 → 19

Такой способ удобен, но соседние переходы здесь сильно отличаются. Сначала число резко увеличивается, затем немного уменьшается. Потом всё происходит снова.

Можно прочитать цепочку иначе, разделив переходы на две группы.

Первая группа:

7 → 14

11 → 22

Вторая группа:

14 → 11

22 → 19

После такого разделения структура становится намного заметнее. В первой группе число удваивается. Во второй из него вычитают три.

Этот приём полезен во всех задачах, где соседние действия чередуются. Необязательно заставлять разные переходы подчиняться одной формуле. Порой перед нами две простые команды, которые аккуратно сменяют друг друга.

Почему после 19 легко сделать лишний шаг

Когда правило найдено, появляется новая ловушка. Человек видит полный цикл:

умножить на 2, затем вычесть 3

После этого хочется применить к числу 19 сразу обе команды:

19 × 2 − 3 = 35

Расчёт сам по себе верный, но 35 окажется не следующим, а вторым следующим числом. Цепочка показывает результат после каждого отдельного действия. Сначала в ней должно появиться 38, и лишь потом 35.

Подобная ошибка возникает не из-за плохого счёта. Наоборот, правило уже найдено. Просто два шага были мысленно сжаты в один.

Поэтому после вопросительного знака нужно выполнить ровно тот переход, который следует по очереди, и остановиться.

Как проверить правило до ответа

У хорошей версии должны быть три свойства.

Она объясняет все переходы

Нельзя проверить только начало и конец. Пройдите по цепочке полностью:

7 → 14

14 → 11

11 → 22

22 → 19

Если хотя бы один переход требует отдельного оправдания, правило ещё не найдено.

Команды повторяются без изменений

Здесь не нужно менять множитель, увеличивать вычитаемое число или вводить новое действие. Достаточно двух постоянных команд:

× 2

− 3

Чем меньше дополнительных условий требует схема, тем убедительнее она выглядит.

Ряд можно продолжить дальше

Правило должно работать не только возле вопросительного знака. После предполагаемого ответа попробуйте получить ещё два или три числа. Если порядок остаётся ясным, версия выдержала проверку.

Небольшое замечание о числовых цепочках

У любой конечной последовательности можно придумать множество продолжений. При желании даже для пяти чисел получится построить сложную формулу, которая даст почти любой следующий результат.

Поэтому в подобных тестах ищут не единственную мыслимую формулу, а самое простое и естественное правило. Оно должно объяснять все переходы и обходиться без лишних условий.

Для сегодняшней цепочки особенно важно сравнить две версии.

Первая:

умножить на 2, вычесть 3, повторить

Вторая может быть построена через разности:

+7, −3, +11, −3, затем +15

Обе версии способны объяснить уже показанные числа. Но вторая требует дополнительной закономерности: положительные прибавки должны расти на четыре. Первая использует всего две неизменные команды. В логике классической головоломки именно она считается основной.

Теперь можно переходить к вычислению.

Решение

Рассмотрим каждый шаг отдельно.

Первое число удваиваем:

7 × 2 = 14

Затем вычитаем 3:

14 − 3 = 11

Снова удваиваем:

11 × 2 = 22

Снова вычитаем 3:

22 − 3 = 19

Операции идут по очереди:

× 2, − 3, × 2, − 3

После вычитания должно вернуться умножение.

Удваиваем 19:

19 × 2 = 38

Ответ, который предполагает задача: 38

Полная схема выглядит так:

7 × 2 = 14

14 − 3 = 11

11 × 2 = 22

22 − 3 = 19

19 × 2 = 38

Проверим продолжение

После умножения снова вычитаем 3:

38 − 3 = 35

Затем удваиваем:

35 × 2 = 70

После этого опять вычитаем 3:

70 − 3 = 67

Продолженная цепочка получается такой:

7, 14, 11, 22, 19, 38, 35, 70, 67

Порядок сохраняется без исключений:

удвоение, вычитание трёх, удвоение, вычитание трёх

Значит, правило не было подобрано только ради одного ответа.

Какие другие ответы можно получить

Ответ 16

Он появляется, если повторить последнее действие:

19 − 3 = 16

Человек замечает, что два числа в цепочке уже уменьшались на три, но забывает о порядке. Два вычитания подряд здесь не встречаются. Между ними всегда находится удвоение.

Ответ 35

Такой результат получается после полного цикла:

19 × 2 = 38

38 − 3 = 35

Правило найдено правильно, но вопросительный знак заменяет только одно число. Ответ 35 находится через два перехода, а не через один.

Ответ 34

У этого варианта более интересное происхождение. Разности между числами выглядят так:

+7, −3, +11, −3

Можно предположить, что положительные прибавки увеличиваются на четыре:

+7, +11, +15

Тогда:

19 + 15 = 34

Такое правило нельзя назвать бессмысленным. Оно действительно объясняет показанную часть цепочки. Однако оно сложнее основной версии. Нужно одновременно чередовать действия и следить за отдельным ростом прибавок. Вариант с удвоением и вычитанием трёх обходится двумя постоянными командами, поэтому для теста он естественнее.

Где спрятана главная ловушка

Основная трудность находится не в арифметике. Удвоить 19 или вычесть 3 можно за секунду. Нужно определить, какое действие сейчас стоит в очереди.

Большие изменения притягивают внимание сильнее:

7 → 14

11 → 22

На их фоне уменьшения выглядят почти служебными:

14 → 11

22 → 19

Из-за этого человек может решить, что удвоение является главным правилом, а остальные числа появились после каких-то разных поправок. На самом деле оба действия равноправны. Они образуют устойчивую пару и всегда идут в одном порядке.

Дополнительную путаницу создаёт само число 19. Оно стоит после вычитания, поэтому самое свежее действие ещё удерживается в памяти. Повторить его проще, чем вернуться к первому шагу цикла.

Как быстрее решать цепочки с двумя командами

Сначала полезно оценить характер переходов. Здесь они явно делятся на резкие увеличения и небольшие уменьшения. Уже это подсказывает, что действия могут чередоваться.

Затем стоит сравнить переходы через один:

7 → 14

11 → 22

Они одинаковы по смыслу, оба числа умножаются на два.

После этого проверяем оставшуюся пару:

14 → 11

22 → 19

Здесь оба раза вычитается три.

Остаётся определить очередь. Последним было вычитание, значит, следующим должно быть удвоение.

Вся проверка занимает несколько секунд и не требует записывать длинные ряды разностей.

Почему простое правило часто находится последним

Когда задача обещает проверку сообразительности, человек ждёт подвоха. Простое удвоение кажется слишком очевидным, постоянное вычитание трёх тоже выглядит недостаточно хитрым. Возникает желание искать квадраты, простые числа, суммы цифр или связь между нечётными позициями.

Такой поиск полезен, когда очевидная версия не объясняет условие. Но усложнять схему заранее не стоит. Сначала нужно проверить самое короткое правило. Если две постоянные операции подходят ко всем переходам, дополнительная конструкция ничего не улучшает.

Хорошее решение отличается не количеством найденных формул, а умением вовремя остановиться на той, которой уже достаточно.

Что показывает выбранный ответ

Если вы быстро получили 38, значит, удалось удержать порядок двух действий и не перепрыгнуть через промежуточный результат.

Ответ 16 показывает, что внимание зацепилось за самый недавний переход.

Ответ 35 означает, что полный цикл был замечен, но применён сразу целиком.

Ответ 34 появляется при внимательном анализе разностей. Это содержательная версия, просто для неё понадобилось больше условий.

Ни один вариант не даёт оценки интеллекту или математическим способностям. Он лишь показывает, какую часть конструкции внимание заметило первой.

Финальная проверка без чисел

Попробуйте закрыть цепочку и восстановить правило словами:

удвоить, вычесть три, удвоить, вычесть три

Теперь продолжите команды:

удвоить, вычесть три

Если порядок воспроизводится без подсказки, значит, вы запомнили структуру, а не только число 38.

В этой задаче все вычисления элементарны. Настоящая проверка начинается там, где нужно не спешить, разделить переходы на две группы и выполнить ровно один следующий шаг.

Число 38 завершает цепочку в условии. Более полезный результат остаётся после ответа: простая закономерность не обязана выглядеть сложной, чтобы хорошо спрятаться.