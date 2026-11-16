ChatGPT научится самостоятельно оплачивать покупки банковской картой пользователя

OpenAI готовит запуск ChatGPT Wallet - цифрового кошелька, который позволит искусственному интеллекту самостоятельно оформлять и оплачивать покупки по поручению человека. При этом полностью передавать контроль над деньгами не придется: каждую транзакцию пользователь должен будет подтвердить лично.

О новом сервисе сообщает Reuters со ссылкой на украинское издание Delo. Проект разработан при участии American Express, Mastercard и Visa.

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На первом этапе ChatGPT Wallet заработает в США. Воспользоваться им смогут совершеннолетние подписчики ChatGPT Pro, у которых есть банковские карты американских банков, поддерживающих сервис.

Кошелек будет доступен через dots - постоянно работающих AI-агентов OpenAI. Они смогут выполнять поручения пользователя, в том числе связанные с покупками.

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Как ChatGPT будет проводить платежи

Перед оплатой искусственный интеллект покажет покупателю список товаров, итоговую стоимость заказа и карту, с которой планируется списать деньги. Только после проверки этих данных пользователь сможет разрешить транзакцию.

Подтверждение будет проходить через дополнительные средства защиты, например Face ID или сканирование отпечатка пальца. Сам агент не получит доступа к настоящим реквизитам банковской карты. Вместо них платежная система создаст специальный токен для проведения операции, который не придется передавать продавцу.

В OpenAI рассчитывают постепенно расширить возможности таких помощников. В перспективе им можно будет поручать покупки с заранее установленными ограничениями: например, разрешить тратить не больше определенной суммы, приобретать товары только из выбранных категорий или совершать платежи в конкретные периоды времени.

Таким образом, ChatGPT сможет не просто подбирать товары и сравнивать предложения, но и самостоятельно доводить покупку до оплаты. При этом окончательное разрешение на списание денег останется за владельцем карты.