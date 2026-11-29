После финального свистка Маурисио Почеттино отправил игроков «Манчестер Юнайтед» поблагодарить болельщиков. В ответ с трибун «Олд Траффорд» донеслось: «Вы недостойны носить эту футболку». Первый домашний матч аргентинского тренера закончился поражением от «Брентфорда» со счётом 0:4. Шестью днями ранее в Ливерпуле «Юнайтед» проиграл с тем же счётом.

После 12 туров у манчестерцев восемь очков и 19-е, предпоследнее место в Премьер-лиге. Почеттино принял команду, которая к его приходу уже восемь матчей чемпионата не могла выиграть. При нём серия выросла до десяти. За всю историю английской Премьер-лиги у «Юнайтед» такой полосы ещё не было. В последний раз клуб ждал победы дольше в сезоне 1989/90, когда команда Алекса Фергюсона не выигрывала 11 туров подряд.

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Две перекладины у хозяев, четыре гола у гостей

У Почеттино были основания говорить после матча, что до первого пропущенного мяча его команда контролировала игру. Уже на восьмой минуте Гарри Магуайр попал в перекладину. Но гости дважды за 13 минут разыграли одну и ту же связку. Данго Уаттара находил Каллума Уилсона, а тот на 19-й и 32-й минутах отправлял мяч в ворота.

После перерыва у «Юнайтед» оставалось время вернуться в игру. На 54-й минуте вратарь гостей Куивин Келлехер справился с ударом Патрика Доргу, а ещё через шесть минут Юри Тилеманс снова угодил в перекладину. Ближе к концу матча Уаттара в третий раз поучаствовал в голевой атаке. После его скидки на 82-й минуте забил Кристоффер Аер. В компенсированное время Кевин Шаде сделал счёт 0:4.

Что ждёт «Юнайтед» при нынешнем темпе

Свою единственную победу в этом чемпионате манчестерцы одержали ещё во втором туре, когда обыграли «Ипсвич» со счётом 5:2. В следующих десяти матчах они пять раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Для Почеттино особенно тревожно то, насколько уязвимой становится команда, когда ей нужно отыгрываться. В субботу при счёте 0:2 хозяева ещё создавали моменты у чужих ворот, но последние два гола снова забил соперник.

Впереди у «Юнайтед» 26 туров. Времени выбраться из зоны вылета достаточно, но пока команда набирает в среднем по два очка за три матча. Если так пройдёт весь сезон, на финише у неё будет около 25 очков. Именно эта арифметика объясняет настроение «Олд Траффорд» лучше, чем один разгром. Даже если в следующем туре Почеттино добьётся своей первой победы, для «Юнайтед» она станет всего лишь второй с начала чемпионата.