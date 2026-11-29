Латвийские саночники Мартиньш Ботс и Робертс Плуме начали сезон Кубка мира с победы. В субботу, 28 ноября, на трассе в немецком Винтерберге они завоевали золото в соревнованиях мужских двоек, опередив ближайших соперников на 46 тысячных секунды. На следующий день Ботс и Плуме выступили в командной эстафете, где Латвия заняла пятое место.
NAGLER/MALLEIER, SFUMA IL SUCCESSO! 😮💨
Читайте нас также
Gli azzurri conquistano il terzo posto nella prima tappa del circuito maggiore di slittino a Winterberg, nel doppio maschile 🥉
Dopo aver concluso la prima manche al comando, Ivan Nagler e Fabian Malleier subiscono la rimonta di Martins Bots/Robert Plume (Lettonia), primi al traguardo, e Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa (Stati Uniti), secondi 🛷
#Slittino #FILuge #Luge #Winterberg
- Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 28, 2026
После первого заезда Ботс и Плуме шли вторыми, уступая итальянцам Ивану Наглеру и Фабиану Маллайеру 0,038 секунды. Во второй попытке латвийцы показали лучшее время и вышли в лидеры. Их результат по сумме двух заездов - 1 минута 25,823 секунды. Серебро досталось американскому экипажу, а лидировавшие после первой попытки итальянцы взяли бронзу, уступив победителям 0,070 секунды.
🇱🇻 Photo-finish victory for Mārtiņš Bots & Roberts Plūme! 🔥
The Latvian duo takes the win in Winterberg at the opening round of the 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳 𝗘𝗕𝗘𝗥𝗦𝗣Ä𝗖𝗛𝗘𝗥 𝗟𝗨𝗚𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣! 🏆
#Luge #LugeWorldCup https://t.co/gkHdk7XchhЧитайте
- FIL Luge (@FIL_Luge) November 28, 2026
В воскресной эстафете вместе с Ботсом и Плуме за Латвию выступили Гинтс Берзиньш, Кендия Апарьоде и женская двойка Марта Робежниеце и Кития Богданова. Все пять сборных на финише разделило меньше секунды. Победила Австрия, следом расположились США, Германия и Италия. Латвийская команда уступила австрийцам 0,926 секунды, до бронзы ей не хватило 0,458 секунды.
🇦🇹 Austria dominates the opening race of the EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by AXA! 🔥
A brilliant second place for Team USA, with Germany completing the podium!
🥇 Austria 🇦🇹
🥈 USA 🇺🇸
🥉 Germany 🇩🇪
#Luge #FILuge #TeamRelay #WorldCup https://t.co/Luv1p16N99
- FIL Luge (@FIL_Luge) November 29, 2026
В соревнованиях на одноместных санях лучший результат среди латвийцев показал Берзиньш - он занял шестое место. Апарьоде после первой попытки шла 13-й, а по сумме двух заездов поднялась на 11-е место среди 21 участницы.
В декабре Кубок мира продолжится в южнокорейском Пхёнчхане и китайском Яньцине. 9–10 января 2027 года четвёртый этап пройдёт в Сигулде.